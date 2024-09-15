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未來城市：性教育開口講 勝一紙承諾 桌遊助自閉者讀「眉頭眼額」

【明報專訊】「假如我們是愛情專家，守禮和芷晴現時15歲，就讀中三，他們剛剛開始拍拖。我們一起給他們的相處一點建議吧！」上月底教育局公布中三公民、經濟與社會科支援教材，其中性教育的單元涉及不少情境題，讓老師帶領學生反思如何應對性衝動。只是，當教材講到守禮對衣衫單薄的芷晴有生理反應時，建議竟有「一起到運動場打羽毛球」。

「羽球遏性慾」惹議 家計會：討論勝壓抑

上述以「羽毛球」轉移性衝動的建議，已成為香港時興話題，甚至被外媒報道。教材中其他例子亦引來議論，如當「電腦畫面突然彈出裸露影片，他感到心跳加速，面紅耳熱，感到一點興奮」，建議是「立即關掉裸露影片的網頁不看」，還要安裝「防止色情廣告彈出程式」。家長式語氣易惹青少年反感，受外界質疑。

香港家庭計劃指導會（家計會）教育經理李明英最近聽聞相關爭議，感到遺憾。她說，這份教材教人如何轉移性衝動，其實面對性的態度頗積極。「不過用了打羽毛球這個方向，事實上如果當下『㷫烚烚』，是好難做到呢樣嘢。」康樂及文化事務署服務預訂系統「康體通」顯示，羽毛球場預約大多額滿。

聆聽青年聲音 培養決策能力

李明英有多年性教育經驗，她稱性教育常有情境教材，必須「貼地」，否則會讓學生覺得古板、可笑，討論方向失焦。

「好多時候做性教育，是要聆聽受者的聲音。」談及情境題，家計會教育主任鄧文婷強調。她不會自稱性教育專家，會讓青少年表達意見，再作討論。旁人無法百分百控制他們如何運用身體，教育工作者要指導他們想清楚。「最怕是他們『費事聽你講嘢』，覺得有好多東西不能討論。我們最希望的，是他們遇到困難會向人求助。」

本港法律禁止與16歲以下的女童性交。家計會亦認同法律是性教育很重要的一部分，但對於即將或已滿16歲的青少年來說，怎樣的性行為才算負責任？會方網上資源指出，青年到合法性交年齡後，沒有人可決定他何時適合進行性行為，要根據不同因素決定。李明英說團隊的目標是「全面性教育」，並非放任年輕人做任何選擇，而是從價值觀、生活及社交技巧和知識多方面，培養他們性相關的知情決策能力（informed decision making）。

比起打羽毛球，李明英更希望教年輕人接納性慾，「不要否定或覺得罪惡」。當有性衝動，但性行為不合法、未與伴侶充分商討，或未能為此負責時，「運動、離開現場，或者與伴侶做其他事情，都可以是一個方法」。她稱開放空間給同學討論，會是比較務實的教育方向。

全年課時200分鐘 憂學生難消化

教育局這份支援教材，由香港公開大學（現稱香港都會大學）教育及語文學院撰寫。其實當中性教育價值觀非全盤保守，李明英強調的知情和負責任的性觀念，教材亦有着墨。在練習與戀人或異性訂立親密界線的部分，教材就提及「在談戀愛時，想有身體接觸的衝動十分正常」。

不過，「青少年與親密關係」教材的全年建議課時僅有5個課節（200分鐘）。即使教材提及訂立親密界線的考慮因素包括遵守法律、避免未婚懷孕、尊重戀愛關係等，教材只提供一份「親密界線承諾書」，讓學生簽字承諾。可想像課後學生仍對性事懵懵懂懂，不知如何跟伴侶就性事界線啟齒。李明英說：「如果同學沒經過思考，人簽我就簽，沒想過意義在哪，其實沒什麼約束力。」

調查：初中生性知識不足

情侶間訂立親密界線的目的不在抑制性行為，而是彼此尊重。這條界線，在網絡資訊氾濫的當下尤其重要。上月警方公布，兩名12歲中學生被騙徒拍下裸露影片，以公開轉發作威脅，勒索金錢。教育局教材就提及，學生要提防伴侶以愛之名，情緒勒索做不情願的事情，看來指引雖在，但影響有限。

家計會在「2021年青少年與性研究」中以問卷訪問8000多個中學生，如往年一樣，問及12條有關懷孕、性病及愛滋病感染的性知識題目。其中中一至中二生分數亦不理想，平均只答對5到6題。李明英感嘆：「這些問題涉及基本的性知識，但他們都不太懂，你可以想像他們的風險有多大。」她續稱，團隊觀察到近年青少年對性教育課題感興趣，對多元性向接受程度更高，但學校課時有限，有的全年只安排1小時請家計會到校講座。「當學校沒教，家裏又怕尷尬，同學好自然就轉移去其他途徑滿足性好奇，你都會估到，就是在網上，但那些知識不夠好。」

桌遊30情境 模擬交友實况

若學校給予普通青少年的性教育資源少，那自閉症譜系障礙的青少年，資源則少之又少。兒童事務委員會、家計會和基督教懷智服務處（懷智）月前推出「自在交友—自閉症譜系青少年性教育教材計劃」，用桌遊和影片切入，讓自閉症青少年反思社交和性相關的情境題，成效頗佳，亦發現對普通青少年的性教育有啟示。

桌遊教材套包括30個社交情境，貼合自閉症青少年交友真實情况。懷智督導主任李瑞怡指，近20年自閉症佔人口比例愈來愈多，2023年統計在香港佔約19萬至23萬人。「在學校，可能一班內有2、3個同學有自閉症。」懷智團隊在前線服務發現，不少自閉症青少年在社交、談戀愛上有困難，但目前的教材不夠好。懷智註冊社工莫家駒就說，舊式的性教育為「章節式」，「這節教生理需要，那節教生殖器官」，忽略了自閉症青少年的真實交流情况。

「自在交友」的情境貼近時代發展。桌遊中有個「於網上發送不恰當信息」的情境，主角子樂在Instagram看到仰慕的女生小玲穿着泳衣在沙灘，讚好後回覆「哇好靚呀你，好想摸你」、「想幫你拍走啲沙 」，最後被小玲封鎖。教材先負面示範，再喚人代入小玲的感受思考。

當然，自閉症人士有腦部發展障礙，據懷智臨牀心理學家馮蔓芝形容，他們不太懂觀察別人「眉頭眼額」，會面對較多社交問題。不過，李瑞怡到中學和大專示範和試玩桌遊時，非自閉症學生也踴躍參與。她笑言：「有（非自閉症人士的）家長問玩這套桌遊時，可不可以不把遊戲盒子（印有自閉症字樣）拿出來？」家計會教育主任林盈盈說，在教材的影片留言區，有自閉症和非自閉症的青少年網友交流，說自己有不同程度的社交困難。

在教育局教材中，只有男生遇到性衝動疑難。與之相反，「自在交友」亦有女生無避忌評價女同學的外表，最後被封鎖。李瑞怡解釋，團隊不想讓人覺得只有男生會遇到相處問題。另邊廂，團隊指桌遊是個引子，亦不是硬邦邦的性教育講座或工作坊，讓常低頭看手機的青少年互相交流，聆聽同學相關經驗和感受。青少年性教育，不應該只有一張由老師派發、單薄的承諾書。

香港資源零散 缺清晰規劃

家計會建議政府增撥資源，參考聯合國教科文組織的《國際性教育技術指導綱要（修訂版）》核心概念框架，與不同持份者共同研發切合本地的性教育。只是，本港目前的性教育以跨課程的方式進行，沒有獨立成科，並交由辦學團體自行選擇方向，多年來未見改善。

李明英說現在香港各界對性教育未有共識。「學校立場可能是好空白，整個教學團隊能夠擺落去性教育的時間不多，是好piecemeal（零散）...... 想帶出什麼信念，達到什麼目標，未有深入討論。」李瑞怡說聯合國教科文組織的綱要，對不同年齡層的性教育進程規劃清晰，但香港未跟上。「好得意，老師想學生回家學習性教育，家人又想學校幫手，其實正正是家校同行最重要」。

教育及時政評論人田方澤形容受議論的支援教材做得馬虎，看不出背後有連貫理念。他說教材有污名化男性之嫌，也沒有正視女性的性衝動。此外，教材雖告訴學生審慎考慮性行為，介紹避孕的篇幅卻不多，給人強調禁慾、一刀切反對婚前性行為的觀感，沒如聯合國綱領一樣，「幫助年輕人認真對待有關親密關係的決策，並為可能發生性交行為或其他性活動的親密關係做好準備」。

「羽毛球」的熱鬧過後，青少年、家長和老師，該到哪裏學習性教育？可以到「自在交友」網址或Instagram（@asd.sexedu.hk），從人際、伴侶相處情境學起，也可以到公共圖書館或家計會空間，借閲會方收集學生性教育問題後編撰的《論盡性好奇》。「為什麼早上起床會『扯旗』」？」「我和女友喜歡『打野戰』，是否變態？」若有性好奇，能夠不害羞、不躲藏，有個地方盡情發問，會是更好的教育。

【性教育篇】

文˙ 梁景鴻

{ 圖 }楊柏賢、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 周淑樺

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