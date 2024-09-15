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ways of seeing：Look, look! 拼貼被塑造的女性形象

【明報專訊】「Look, look.」那巨大的坐地鏡子印着這句話，令人不由得照照自己的樣子，再望望鏡面上的畫作黑白分明的線條，「Look, look.」這句話又在畫上出現，長髮女子皺着眉，似是在苛責誰，要看清楚自己的模樣。那畫風有點像帶諷刺意味的普普藝術（Pop Art），但沒用上大膽鮮豔、高飽和度的顏色，反以炭筆和墨水作畫，灰沉的色調似乎暗示這一系列作品要表達的信息一點也不好笑，不是打一場羽毛球那麼簡單。

韓裔女畫家的成長體會

上周日（8日）是「Look, look. Anna Park」展覽的最後一天，展覽位於珀斯的西澳藝術館，由策展人Rachel Ciesla導航，帶領記者一覽藝術家Anna Park的作品。

Anna Park於韓國大邱出生，兒時移民美國，先後在洛杉磯和猶他州居住。洛杉磯和猶他州分別在美國西南部和西部，Rachel說Anna算是成長於美國中西部地區，「那裏的人口明顯以白人為主，所以她（Anna）常會感覺自己有點像局外人」，而「Look, look. Anna Park」部分作品具體地描繪了這些體會。她續說，Anna曾提及童年屢次搬家，環境的轉變令她感到格格不入，生活不變的只有畫畫，畫畫讓她感到踏實，也反映她的內心。

Anna Park從小學畫畫，Rachel形容她的繪畫技術相對成熟，尤其是描繪形象、色調和對比，以及對構圖的掌握，Anna上大學時始接觸動畫插圖。看Anna的作品，會發現她如創作漫畫般，作品混合圖像和文字，把畫面分格，譬如作品Wishing You Well和Good Girl，主題句子佔據畫面大半，讓人想起美國藝術家芭芭拉克魯格（Barbara Kruger）以黑白照為底、文字為襯的拼貼創作風格。Rachel解釋，當Anna從猶他州搬往紐約，她首先嘗試用炭筆和墨水創作大型黑白畫，「紙張非常脆弱，也只是一個平面」，後來她如製作雕塑般，將畫作分層分格拼貼，「圖像不再扁平，有很多層次感。她（Anna）顯然是根據（分格）切口來構圖，因為她使用的是發泡膠，一下刀就無法復原」。

媒體中的女性形象

伸脷、女性胸部、解開內衣和短裙等畫面在作品Good Girl清晰而具體地顯現，背景卻是雜亂模糊的人臉——如穿著西裝的男人和笑臉迎人的女人，再加上「Good Girl」這語句，信息不言而喻。Rachel說再仔細看，會見到背景的女人用槍指着自己的頭，另邊廂卻看到女人像潛入水中，面容扭曲，這層層疊加的畫面似是「女人失蹤了」。Rachel認為展覽的作品是關於被埋葬的女性，若再進一步討論，她說畫作中的女性，「有點像所有版本的我們，（能看到）我們如何表現自己、建構自己的身分及別人如何看待我們，無論是關於性、性別、種族和階級等」。

Rachel指Anna以短句作視覺提示，讓觀眾自行填補空白的畫面。觀眾大概覺得這些畫面很熟悉，它們不是很類似我們常在影視作品或廣告入面見到的嗎？譬如飲品宣傳片中常見相貌姣好的女模特，穿上背心跑步，累了就喝一口飲料，最後出現廣告詞。「Look, look. Anna Park」展覽作品正表達Anna如何處理媒體湧入腦海、關於女性形象的信息，影響她對自己和女性身分的看法，尤其是商業廣告時常將女性和商品放在一起推銷，這種意識滲透日常，Anna卻盼藉作品探索女性在另一種公共空間表達性慾的期望。

完美女性

關於女人和性的討論，作品My Pleasure!刻劃出男人理想中女人的模樣。女子在作品中面對一灘精液，臉上沒有絲毫不悅，加上「My pleasure！」的句子，Rachel說彷彿是女性在向男性說這是她的榮幸。然而她認為這番話是出於「偽真誠（pseudo-sincerity），或是接近有毒的正能量（toxic positivity）」，是女性為滿足男性渴求的表現。Rachel補充，所謂完美的女人，按國家種族有所分別。

Anna Park多次移居，以僑民身分居住美國，有時會回到出生地韓國看看，Rachel說Anna一直活在「（不同）文化和語言之間，某程度上既是圈內人，又是圈外人」，展覽第一幅作品Picture That算是Anna的自傳。作品左下方的長方格內，有一隻眼睛在白色顏料下若隱若現，Rachel說那是初到猶他州的小Anna的自我演繹，「她（Anna）睜大眼睛，仰視着電視和雜誌中完美的女人（即Picture That背景中的金髮女郎），然後覺得自己不夠美麗」，最後小Anna被顏料掩蓋了。這或揭示幼小的Anna渴望融入白人社會。

社會對女性的嚴苛在作品Finders Keepers中進一步體現，針筒反映Anna對整容手術的回應；男人緊握鏡子讓女人照鏡，暗示男性對女性的凝視，他們如何評價女性的外表，或影響社會審美標準。Rachel有感人們關注女性如何表現自己，但媒體呈現女性的方式和角度總不夠多元。

藝術館營運加商業元素 參觀人數大增

除了Anna，Rachel亦有為其他亞洲藝術家策展，例如曾在珀斯讀書的香港動畫家黃炳。原來西澳藝術館於2022年在Simon Lee Foundation的支持下，成立亞洲當代藝術研究所「 Simon Lee Foundation Institute of Contemporary Asian Art（SLF ICAA） 」。Rachel說她們盼透過展覽、收藏品、出版刊物、學校和公共項目，將移居澳洲的亞洲藝術家作品融入藝術館中。她續稱，這算是澳洲暫時唯一一所會專注於亞洲當代藝術的研究所，其他藝術館例如維多利亞州國立美術館設有亞洲藝術部門，新南威爾斯美術館亦不時與具影響力的亞洲藝術家合作，但「它（那些展覽）通常具歷史意義，卻沒有融入藝術館其他展覽部分」，像新南威爾斯美術館，其亞洲藝術收藏在一個空間獨立放置，Rachel說這與藝術館其他的展覽空間割裂，「這裏（西澳藝術館）你逛一圈看到的一系列作品，有來自本地（珀斯）藝術家、其他澳洲藝術家或不同的國際藝術家，讓參觀者進行跨國、跨文化對話」。

亞洲當代藝術研究所的營運計劃為期5年，Simon Lee Foundation為計劃投資了75萬澳元（約386萬港元），基金會受託人Sarah D'Onofrio指亞洲當代藝術不算是基金會資助的重點項目，但基金會為當代藝術投入了一半資源。Sarah形容珀斯的當代藝術發展環境仍在成長階段，而且珀斯位處西澳邊緣，「我們是如此孤立」，更需將遠在他方的優秀亞洲當代藝術作品帶來。在西澳藝術館館長Colin Walker看來，全球藝術市場對冉冉冒起的亞洲新興藝術家有濃厚興趣，「我覺得中國，特別是香港，仍有很強烈的歐洲聯繫，她可以擺脫大型展覽，如（Alberto）Giacometti和（Andy）Warhol這些名字，而出現更多年輕而有趣的藝術家」。另一方面，Walker認為香港的藝術氣氛相對容許談論政治，「我意思是不一定反對政府，而是評論藝術趨勢或貿易的那種（政治）」。

Walker透露，西澳藝術館打算在未來幾年增建專為亞洲當代藝術而設的大樓。過去3年，在Walker的管理下，西澳藝術館的參觀人數比新冠疫情前增加68%，同時將非政府資助的現金收入由約100萬澳元增至超過630萬澳元。香港西九文化區正面臨財赤問題，記者好奇Walker經營藝術館的秘訣，Walker說他主要為藝術館加入商業元素。他續解釋，他把以往由外部經營的禮品店和餐廳等全部變為內部經營，「這樣我們可以控制所有東西的質素，確保它們是優質的」；其次是大量私人資金流入，但他說因為氣候變化問題，不會接受來自化石燃料或採礦企業的資助，關心社會也變相爭取了公眾支持，有利參觀人數增加；第三是利用基金投資，他將部分錢投入市場，「這讓我透過商業、募款和市場，3種截然不同的來源增加收入，它們不太可能同時失敗，因此我可以分散風險」。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 姚超雯

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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