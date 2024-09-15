周日話題：記者被霸凌

香港記者協會（記協）前日突然召開記者會，下午2時出稿通知4時記者會。記協主席鄭嘉如說，情非得已，怕太早通知又生變故。她說自己有兩名家人在7月受到滋擾，其工作相關機構接獲匿名投訴，質疑家人的人格品行，然後指控他們「灌輸反中亂港思想」、「道德敗壞」，要求機構調查和採取行動。鄭嘉如說最初也想低調處理，但類似攻擊不停蔓延，開始針對其他執委，多間傳媒機構亦受到滋擾，情况愈來愈惡劣，鄭嘉如說：「我覺得這是一種霸凌，與學校的bullying差不多。」

連累了家人

記協遂展開調查，統計出有至少13間本地及國際媒體，以及兩家新聞教育機構，在今年6月至8月發生過針對記者的滋擾事件。很多讀者說得出名字的小網媒小媒體，都受到影響，當中願意具名的包括獨立媒體、Hong Kong Free Press、誌傳媒等。數據上，至少有15名記者的家人受到牽連，譬如收到自稱「愛國人士」的匿名信息，要求家人管教子女；例如家人所屬的機構收到匿名投訴，指聘用或跟他們聯繫，有可能危害國安及觸犯「23條」；例如有家人在學校教書，被投訴誤人子弟，家庭成員反中亂港。另外，至少8名記者的住址、其業主，甚至同層的鄰居，收到實體恐嚇或投訴信。

其中一名受害者、記者P，入行超過十年，曾於不同機構工作，現在網媒做港聞。P的家人任職的公司收到匿名信，指控P反中亂港，要公司小心。P擔心困擾，但又覺意料之內：「可能有人認為記者的報道影響了他們的實際利益，希望作出阻嚇，亦不排除雖然由治及興，香港好平靜，但都不排除有人想興風作浪從中取利。」P說類似的情况在過去幾年，在行內時有發生，只不過規模未必有這次廣泛，做記者可能要有心理準備面對這些滋擾。

另一名受霸凌滋擾的記者E，受訪時亦小心翼翼，深怕說得太多暴露了身分，招惹更多對家人的滋擾。E嘆一句：「我沒有想過今時今日做記者，竟然是一個連累家人的職業。」E和家人收到的匿名信息指控其煽動，並附上記者的相片。E說：「我自己很擔心，因為它是一步步來的。一開始是個人，後來是家庭地址，再後來是家人（手機），但你不知道他如何掌握你家人的資訊？不知道掌握你身邊什麼人的資訊？可能是我父母，之後可能是我其他親人？所以我覺得我的恐懼是，不知道繼續去到一個什麼的地步？時間多長？牽涉的層面或者牽涉的因素可以多廣？我是真心恐懼。」E焦慮失眠，有幾晚輾轉反側到清晨五六點才能合上眼睛，每遇到不知名的電話來電或來訊，都會嚇一嚇，害怕是否有新的恐嚇。E說不想散播白色恐懼，但實在想不到什麼方法應對，唯有考慮離開記者這行業。

住屋問題上，記者也受到滋擾。Hong Kong Free Press創辦人Tom Grundy租用單位的業主及地產經紀收到匿名恐嚇信，警告除非他遷離，否則可能面臨無法想像的後果及傷害，Tom Grundy已報警。在記協的調查裏錄得至少兩宗業主受到恐嚇。

另一位記者S，入行5年，以往是自由身撰稿人，目前全職負責港聞。S也面對住屋一些問題，但沒有披露太多細節，其之前任職的教育機構亦收到匿名投訴信，暫未有後續。滋擾實質影響了家庭，有沒有考慮辭去職位？S答：「我不覺得我要quit（辭職），我不覺得quit了可以解決到這件事，我也不覺得我現在的情况嚴重到要思考這問題。他都是滋擾你，滋擾到你屈服，他發覺滋擾你是可以令人屈服的，他就去繼續滋擾下一個。我們看到的pattern（模式）就是這樣。」S說每個人的家庭狀况不一樣，他亦擔心過會惡化到牽連家人：「當然這事情有可能發生，我做好心理準備，也要想如何處理。但是我不想因為一些還沒發生的事情去做一個決定，我不想為了避風險而放棄我現在做的事。」

別助長霸凌氣燄

鄭嘉如說：「其實這些事歸根究柢都是一種霸凌。被霸凌的人可能感到好無助被動，人在暗我在明，無嘢做到，但其實未必。只要做一些行動顯示被旁人看，他不是弱者、不接受霸凌，已會令加入霸凌的旁觀者卻步，即時阻截了這種dynamic。」什麼旁觀者？她說上網看到其中一篇有關職場集體霸凌（Workplace Mobbing）的文章，說很多時候旁觀者都不會出聲阻止，因為其他人都感受到哪一個強哪一個弱，直覺不會想站在弱者那邊，甚至為了自保加入霸凌者一方，她說情况就像香港記者面對的處境，有霸凌者在暗處做一些恐嚇記者行為，而收到「恐嚇資料」的機構或業主或鄰居就是旁觀者：「他們可能很早已經覺得，如果不順應，自己會有麻煩，就會做一些順應霸凌者的行為，去欺負那個沒那麼容易還手的機構或者記者，所以思考到這關係，我就更加清晰地覺得，如果不出聲去抨擊這些行為，只會令到他們更加大膽。」

記協及至少3名記者已就滋擾信向警方報案，再次呼籲其他受滋擾的人士向記協求助，共同面對。想起有朋友喪母後經常穿著一件黑色衣服，寫着「Life is a bitch」洗好便穿，遇到朋友問起都解釋一次。日子難過，但別害怕，讓大家看見彼此。

文˙鄭思思

編輯•谷理揚

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