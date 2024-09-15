話說屹立於長洲逾50年的老餅店郭錦記最近在銅鑼灣崇光百貨設月餅銷售點，才發現郭錦記不止做平安包，還有做傳統唐餅，湊近一看，也有賣豬籠餅。郭宇鈿自2018年接手經營郭錦記，新官上任三把火，一來就改革，想將郭錦記這老牌子宣揚到長洲外，開始推出燒賣和牛肉球等急凍食品，在超市分銷，「我接手前，郭錦記有點像屋邨小舖，每年太平清醮都有傳媒來報道，但平日做的都是街坊生意，他們主要買唐餅」。

長洲老店堅持人手做餅

郭宇鈿接手幾年，剛好遇上2020年新冠疫情，其間受社交距離措施影響，人們在家煮食，多去超市買菜儲糧，郭錦記出產的急凍食品便符合市場需求。郭宇鈿說：「疫情時人們去超市購物，我們食正個勢，好好生意。」直到現在，北上消費成風，港人留港購物意欲減少，郭宇鈿嘆市况甚疲弱，這幾年做生意如坐過山車一樣高低起伏。不過郭宇鈿稱他堅持所有唐餅都要人手製作，無添加、不用機器量產、不使用防腐劑，他說父輩經營餅店約五十載，街坊從小吃郭錦記唐餅，「他們吃過不少，好嘴刁，能嘗出味道有分別」。

月餅、豬籠餅、鮑魚酥、平安包等，郭宇鈿說都是師傅逐個手搓，「雖然辛苦，但這是一個情懷和傳統，如果變成集團式經營，全部用機器或找代工廠，就不是那回事了」，他不想摒棄父親傳承下來的手藝。手工食物因產量有限，賺不了多少錢，郭宇鈿便發展急凍食品，增加收入，開源但不節流。他說自小進出郭錦記，幫手也好，搗亂也罷，早已種下情意結。像郭錦記這種家族生意，凡事都要親力親為，可說是全年無休，「別人最開心的時候（即節日），就是你最忙的時候」，像是中秋節人人闔家歡吃月餅，做月餅的師傅卻忙得不可開交，「因為這段時間才有生意」。

說到中秋節，郭宇鈿形容這是他童年的一個「缺失」，眼見別人家的孩子開開心心，與家人出去玩燈籠，「我無㗎，可能搵朋友玩，或自己一個喺屋企傻吓傻吓咁」。話雖如此，他對中秋節還是有美好回憶，他猶記得兒時過中秋，父母在餅店忙活，沒空理會他，「店裏有什麼，我就玩什麼」，見盛着豬籠餅的花籠好靚，便拿來揈吓揈吓咁玩。現在輪到郭宇鈿話事，他說頂多賺少一點，讓伙計在中秋節正日提早休息，再放10天假，「給伙計多點私人時間，陪陪家人也好」。

豬籠餅點嚟？郭宇鈿解釋，傳統說法上豬籠餅是月餅皮，是昔日師傅用來試爐溫的產物。在花籠加上蠟燭的話，倒也有幾分似燈籠。不過記者聽暴龍媽媽講，近年似乎不太流行玩燈籠。

中秋玩燈籠 台灣媽媽「新奇事」

看暴龍媽媽的facebook專頁，她用水果網扮作菠蘿造型，將學校通告廢紙剪成「麵條」、還原杯麵的樣子做燈籠，甚有創意。她笑言這些作品難度較低，讀小學的兒子也能參與製作，「太複雜的話，他（兒子）會沒耐性」。至於燈籠的材料也很常見，譬如紙燈籠是用麥當勞的外賣紙袋折疊而成。她說相比出街買的燈籠，兒子更愛玩自己有份做的。

暴龍媽媽來自台灣，她說玩燈籠在台灣是元宵節才有的習俗，在香港卻是中秋玩意。她發現香港的幼稚園和小學總辦製作中秋節燈籠比賽，多數以環保為主題，她記得初次參賽的作品欠美感，「看到其他家長的作品，頓時覺得自己做的是垃圾，很自卑」，從此放棄做燈籠。後來因為疫情，她跟兒子留家的時間多了，重拾製作燈籠的樂趣。暴龍媽媽居港13年，記得以前中秋節總看見街坊帶孩子到樓下玩燈籠，疫情以後就少了，兒子想找個玩伴也很困難，「現在（中秋節）大家好像出去吃餐飯就完事了」。

記者猜想現在還能叫人想起中秋節的東西，大概是月餅吧，畢竟到處都是月餅廣告，月餅口味也愈見新奇。今年開業的唐餅烘焙品牌「老餅新年青」，除了保留傳統的蛋黃蓮蓉月餅，也改造紅豆月餅，在內餡加入麻糬，負責人李顯彤說消費者年齡介乎20至60歲不等，年輕人較喜歡新派口味，而長者亦不抗拒。她原本預期臨近中秋節，月餅會佔全部產品銷量的九成，豈料品牌主打的鮑魚酥幾乎與月餅平分秋色，「比例大概是6（月餅）比4（鮑魚酥），我們想在中秋推廣月餅，但有很多客人買鮑魚酥」，這令李對月餅仍是中秋節熱門產品的想法存疑。她續說，身邊好友送禮也不再是月餅，「或許大家吃厭傳統月餅了」。

文˙姚超雯

編輯•王翠麗

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