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月到中秋

【明報專訊】2024年的中秋節，市面出現更多想像力量同幻想以外的月餅製品，而且有更多本行並非食物業的店家，例如大型連鎖家具店也推出月餅，掀起一股熱烈慶賀中秋的風潮。傳統月餅從前是昂貴的應節之物，今天不論何種餡料哪些包裝，月餅的售價仍不便宜。但堅持用心製作、強調工藝傳承的優良品質，在傳統節日特別容易彰顯出自身的價值。記者姚超雯由豬籠餅引發的好奇，追蹤一個個有關中秋的古老傳統流轉到今天，有幾多仍可抵禦時間，有幾多正在無聲消逝。

碰巧今期新開「香港手工製系列」，當愈來愈多人以為燒香是日本帶頭的傳統，港香堂創辦人卻說了一個延續千年的「香港故事」。故事陸續有來。香港性教育則不時鬧出笑話，面對血氣方剛的年輕人又似燙手山芋，面一套底一套又不是辦法，今期為困惑的年輕人及家長介紹一個board game，也順道檢視一下規章本子與現實。

美國的月亮有沒有特別圓？總統大選辯論後賀錦麗的表情包洗版洗到香港，但林康琪還是呵欠連連，且看她耐心地從唇槍舌劍中抽絲剝繭，剝完剩低什麼？

中秋固然是關乎思念與團圓。老少女在想丁丁。不用擔心，她有努力生活，她囑我提提大家，今日她在南豐紗廠有活動。

月到中秋，但願人長久。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

圖˙Stella So

編輯•王翠麗

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