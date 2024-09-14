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估算生理數據 分析訓練強度 實測Amazfit智能戒指 運動輕盈拍檔

【明報專訊】9月是運動之秋，天氣逐漸轉涼，再沒有偷懶的藉口了。智能手表是很多人做運動的好幫手，而隨着科技改良，智能戒指開始冒起，小小一個圓環已內藏各款生理感測器，可估算用家運動表現，監測身體狀態，提供健康建議。最新成員便包括了Amazfit早前在香港發布的智能戒指Helio Ring。究竟智能戒指跟智能手表有什麼不一樣的體驗，是否真的更無拘無束？且看記者的試戴分享。

以「暴龍表」T-Rex打響名堂的運動穿戴品牌Amazfit，早前在香港推出智能戒指Helio Ring。不足4克重的戒指中加入4款感測器，包括PPG生物辨識感應器、6軸加速計、溫度感應器和皮膚電活動感應器（EDA），聲稱能估算用家心率、血氧及壓力水平、心率變異（HRV）、靜息心率（RHR）等數據。Helio Ring亦設有睡眠監測功能，透過量度用家睡眠時快速眼動、淺睡深睡的比例等，從而評估睡眠質素。總的來說，智能手表基本有的身體檢測功能，小小的Helio Ring都一應俱全。

厚2.6毫米 需時適應

Helio Ring原廠有6種尺寸，香港代理引入其中3種（8、10、12號）選擇。戒指以鈦合金製作，堅固而輕巧，表面相當圓滑。不過記者戴上手會感覺到有點厚度（官方數據為2.6毫米），需要時間習慣。說明書建議Helio Ring戴在食指上，然而記者拿遊戲手柄、上班用鍵盤打字時有點影響手感，較多時間改戴在中指上。用家要注意戒指有方向之分，有感應器的一方應貼着手指內側（即掌心方向）。

另外，記者試戴戒指睡覺，偶有發現飛脫的狀况，未知是否未習慣所致。想檢視睡眠質素，記者就建議選擇偏緊一點的尺寸。值得一讚的是智能戒指一般都有出色的續航能力，Helio Ring可連續使用超過4天，每次充電1小時40分鐘即滿電。它亦支援10ATM（100米）防水，平時洗手、淋浴等都毋須脫下。

相比市面部分智能戒指品牌，Helio Ring有更多關於運動的功能。它能利用EDA感測器收集用家的「壓力反應」，從而分析訓練強度是否合適；同時也可透過最大耗氧量，估算訓練負荷和訓練效果。Helio Ring更能夠與Amazfit其他智能手表同時收集數據，統一交由應用程式Zepp管理，以演算法融合兩者的數據。Helio Ring支援手動開啟記錄4種運動（跑步、健走、室外單車、跑步機），實時記錄步數、熱量、距離、心率等數據，並配合用家的年齡、性別、身形，評估用家的運動能力和心肺機能，以分析現時的運動量是否足夠。

運動侷促感大減

記者平日戴智能手表做運動時，都不太適應當中的黐𣲷𣲷與侷促感，試戴Helio Ring跑步，侷促感大幅減少，記者覺得是智能戒指最大優點之一。不過由於戒指沒有熒幕也沒有震動組件，一些智能手表功能就無法在智能戒指上使用，例如跑速過慢的震動提示，就只能改用手機語音提示。𣲷𣲷

總結Helio Ring試戴心得，智能戒指作為一種新興運動配件，功能上雖然跟發展多年的智能手表功能有差距，但作為閒時稍做運動的都市人來說，智能戒指的功能已經足夠有餘，亦可配合智能手表互補不足。選購時除了留意功能，記者覺得戴上手的手感、鬆緊度亦十分重要。●

Amazfit Helio Ring

售價：$2298

網址：leader.com.hk

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

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電郵: feature@mingpao.com

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