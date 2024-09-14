明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
飲食

愛上螺螄粉酸爽「臭」味

【明報專訊】當我們描述美食時，總是會先形容其氣味「香噴噴」，令人垂涎三尺。但有些美食剛好相反，它「臭」名遠播，許多人避之不及，但一旦嘗過，又可能一發不可收拾地愛上，來自廣西的螺螄粉便是代表之一。網絡上流傳着「螺螄粉只有零次和無數次」的說法，究竟這碗來自廣西柳州的米粉蘊藏了什麼魔力，能讓人如此欲罷不能？

氣味獨特 多得酸筍

一碗熱騰騰的螺螄粉裏，第一眼看見的不是米粉，而是豐富的配料——腐竹、酸筍、酸豆角、木耳、花生、冬菇等，配料下是奶白色的骨頭湯，表面有辣椒紅油，裏面泡着勁道十足的米粉，看起來新鮮誘人。但早在它還未被端上桌時，它獨特的氣味就已率先攻入鼻腔。許多人好奇，螺螄粉這霸道的「臭味」究竟從何而來？2022年初已於葵興開設螺螄粉店「辣螺友」的店主陳企賢解釋，這濃郁氣味來自被稱為「螺螄粉靈魂」的配料：酸筍。當竹子出筍後連根砍下，用水浸泡，加入鹽，置於陰涼處醃製。發酵後的筍酸澀開胃，但氣味濃重，並非人人都接受。偏偏螺螄粉講究湯鮮味酸，酸筍必不可少。

鮮有人知的是，螺螄粉中的「螺螄」並非真螺螄，而是石螺。廣西柳州市近郊水塘出產較多石螺，當地人早就有「嗦（吸）石螺」的愛好。陳企賢的母親是廣西人，他從小都到廣西過節，在鄉間每天都會吃一碗螺螄粉。他說初時柳州螺螄粉都看不見螺肉，石螺只用於熬湯，如今不少店都加添螺肉，使味道更鮮美。

致勝關鍵——彈牙米粉

在香港賣螺螄粉，一開始接受度並不高。2022年中，陳企賢曾在佐敦開店，初期大排長龍，一日賣出約400碗，惟七成客人都是居港內地人；恢復通關後，客人數量驟減。他認為大多數本地人還是無法接受這種氣味，他解釋：「酸筍就是醃製菜正常的味道。榴槤的味道也很特殊，但喜歡的人就不覺得臭了。」

佐敦店在去年中停業了，他認為失敗原因除歸咎通關，也因自己缺乏餐飲經驗。因此他花了1年時間，前後到過柳州、賀州、南寧、廣州、深圳等地品嘗不同的螺螄粉，總結之下，他認為「米粉」是致勝關鍵。

廣西是米粉之鄉，由於眾多少數民族聚居，長久以來形成了豐富多樣的米粉飲食體系，其中為人熟知的有桂林米粉、柳州螺螄粉、南寧老友粉等。為了尋找合適米粉，他嘗試了近10家米粉廠商。他說，螺螄粉裏的米粉不是木薯粉，也不是香港常見的米線，「米漿含量要比米線多，吃起來才更彈牙，不是那個口感就不是螺螄粉」。同樣整碗米粉的基底是湯，他說：「湯一定要熬得白白的才可以，骨頭少了，湯就是透明的。」他說自己的店舖每日熬湯足足用上10斤豬骨。

今年6月辣螺友在葵涌重新開業，恰好遇上不少人凌晨看歐洲國家盃，他便把營業時間延長至凌晨3點，意外地獲得不少訂單。而且客人比例上佔有一半為本地顧客，足證愈來愈多本地人開始接受。陳企賢曾說店舖雖位於葵涌，但常常遇到從烏溪沙、馬鞍山等專程搭港鐵來吃螺螄粉的客人，逐漸積累起粉絲，「只要你願意嘗試，我就有機會」。●

辣螺友

地址：葵涌葵榮路1至11號金城工業大廈地下G8及G9號舖

查詢：6364 4436

註：逢周一休息

文：實習記者周可欣

[飲食]

相關字詞﹕廣西 葵涌餐廳 葵涌美食 螺螄粉

上 / 下一篇新聞