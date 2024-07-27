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飲食

西營盤自助晚餐「泰」抵食 $357起任歎鮮甜生蠔蟹腳

【明報專訊】為吸引更多人留港消費，酒店餐廳的自助餐優惠愈推愈多。好像開業16年、長踞KKday和鄰住買等線上平台十大熱賣自助餐餐廳的香港萬怡酒店MoMo café，最近推出「泰式美饌•生蠔海鮮自助晚餐」，原價成人$603，在各大平台上的優惠價低至人均300多元起，並已包正價加一服務費，還可任飲Stella Artois及Hoegaarden生啤、紅茶等飲品。這麼便宜的自助餐，究竟有沒有「伏」？

MoMo café 一直是西營盤區內自助餐餐廳的中流砥柱，客人多是街坊及上環寫字樓上班族，近年加入線上平台優惠，更吸引不少外區客人。餐廳採用木色主調，約有百多個座位，其中一面牆壁繪上港島的特色事物如：電車、大押、雜貨舖等。

燒比目魚香滑 冬蔭功連蝦酸辣

自助餐枱設有明檔、冰鎮海鮮、冷熱盤、麵包、芝士、沙律、壽司、刺身吧、甜品吧，雪糕供應品牌為Mövenpick。午市自助餐提供約70多款食物，以環球美食為主；晚市自助餐食物約80多款，種類較多之餘，食材亦更高質，「午市有6款Mövenpick雪糕，晚市增至12款；燒牛扒的話，午市用西冷或其他部位，晚市用澳洲穀飼肉眼牛扒，肉質再柔軟一些。」擁有30多年經驗的行政總廚黃堅續說，餐廳不定期設計主題美食，近期為泰式美食，選用泰國香料炮製原條燒比目魚、冬蔭功、泰式沙嗲、肉碎生菜包及特色美食。記者試食後，發現整體泰菜推廣菜式不俗，尤以原條燒比目魚和冬蔭功最好，前者魚肉香滑冶味，後者以小碗盛載冬蔭功連蝦，賣相不俗兼方便，最重要是味道夠酸辣，推！

厚切肉眼扒 柔軟有肉味

至於「回本美食」如冰鎮蟹腳、即開美國生蠔、紅蝦刺身、燒蠔、西班牙火腿、煙三文魚等，質素亦不俗。蟹腳大，易去殼，蟹肉質素不俗。另外，以人均埋單價錢約300多元的自助晚餐來說，竟有即開生蠔供應，這對客人來說，不能不說非常驚喜。即開美國生蠔新鮮，爽甜中肉質柔滑，部分更特別肥美飽滿，質素不失禮；而即切的肉眼牛扒（carving section），廚師們更是「絕不手軟」，切出來的牛肉大塊有厚度，柔軟有肉味，甚有水準。黃師傅指他們先在牛肉上灑鹽和胡椒後煎香，再以110℃烤2小時至五成熟，外焦而肉呈粉紅色狀態。「如客人想熟一點，如七成熟，在切片後，我們可以再替他煎一煎。」

薑醋雞酸味適中 任飲生啤

其他熱盤食物質素中規中矩，試食當日有以中式豬腳薑醋創作而成的薑醋雞，酸味適中，薑柔軟易咀嚼，推薦！其他「基本」美食還有刺身、壽司、石烤意式薄餅等，水準正常。甜品有12款Mövenpick雪糕選擇，還有中式糖水、西式甜點等。綜觀整個晚上，現場員工親切，收碟速度令人滿意。餐廳亦頗為細心，可為有需要人士提供無麩質麵包。而食物方面，記者覺得蟹腳、生蠔和牛扒頗有驚喜，加上任飲生啤，性價比高。

現時各大網上平台均有優惠價，當中KKday平台推出適用於星期一至四的優惠最划算，每人減至$357起，並已包服務費，抵食！●

MoMo Café「泰式美饌•生蠔海鮮自助晚餐」

日期：即日至9月30日

正價：成人$603起、小童$416起、長者$559起；另加一（網上各大平台各有不同優惠，而Club Marriott會員可享六五折優惠，另加原價加一）

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店2樓

網址：tinyurl.com/ypxv7by9

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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