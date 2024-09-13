周五晚另類藝術繽紛 夜遊M+ 開P打街頭霸王

親身夜遊博物館，雖然沒機會遇上電影的超現實場面，倒也是別開生面的體驗。在某個周五晚上走入M+博物館，昏暗燈光下，迎面而來的是經典電子遊戲《街頭霸王》的春麗與Ken，稱霸跳舞機的街舞好手，隨着強勁節拍搖頭聳肩的派對動物……博物館散發着與日間截然不同的活力，如此不一樣的M+，僅晚上限定。

特定周五 延長開放至午夜

M+在特定月份的第一個周五晚上，營業時間延長至晚上12時，舉辦限定活動「M+夜不同」，帶來別開生面的藝文派對。活動在晚上7時開始，參加者魚貫入場，平日灑滿日光與白燈光的博物館，在晚上閃爍着紅色、紫色、藍色的光源。記者當晚參與的主題為「共遊共玩」，與電子遊戲相關，博物館搖身一變成「機舖」，放有多部遊戲機。除了可試玩港產獨立遊戲《桑之巫韻：袖珍術鬥》，還可挑戰經典跳舞機Pump it Up，多名跳舞機好手大展舞藝，還與拍檔展現過人默契，隨着節拍扶着欄杆、瞬間交換位置，看得觀眾驚呼連連！另一邊在大台階，則是《街頭霸王2》的戰場，大銀幕直播玩家對決，更有主播在旁即時評述，增添緊張氣氛。

電子遊戲不止是娛樂，當中的角色造型、配樂、場景設計，甚至遊戲世界觀，都可與藝術文化掛鈎，亦可影響其他媒介的創作，M+館內就有一件藝術品以電子遊戲機改裝而成。玩樂以外，可從什麼角度欣賞電子遊戲？獨立遊戲製作人Sunny Chow、電子遊戲及電影音樂作曲家梁皓一和cosplayer「兼朧夜旅團」成員月餅君，齊聚在現場對談，從遊戲研發、配樂創作說到如何透過cosplay遊戲角色注入正面信息；本地音樂製作人Hydra也即場示範遊戲音樂的製作過程，展現如何透過遊戲聲景，讓玩家沉浸在遊戲世界。

博物館變舞池 現場打碟齊搖擺

館內氣氛愈夜愈熱鬧，眾人情緒愈夜愈高漲，DJ將M+大堂變成舞池，現場打碟帶動氣氛。在酒精的加乘下，大家踩着節奏搖頭擺腦，盡情甩掉積壓在身上的壓力與勞累，氣氛熱熾程度，一瞬間讓人忘記身處博物館內。各展廳在這夜也延長開放，雖然展覽內容與日間沒有分別，仍有不少人享受觀展，他們雙頰泛起紅暈，神情更為放鬆。在展廳外遇到來自菲律賓的舞者Ivan，已參加過幾次M+夜不同的他尤其沉醉於夜間博物館的氛圍，他認為有些展覽即使在日間已看過多次，晚上再來看仍可發掘到新的魅力。「晚上的博物館有音樂、舞蹈、特定主題，更有生氣；而且一個人在日間與夜晚也會呈現不同狀態和心情，晚上看展可感受到不一樣的靈感與刺激，以另一種方式感受藝術。」

本身是M+會員的Vivian日間來過M+多次，晚上來倒是頭一回。「如果你去過外國的博物館，它們不是只展出展品，讓觀眾看完就走，很多人會聚在博物館聊天，或者午飯時到附近吃飯，再順道看展，他們當博物館是一個午飯時間的hangout place，我覺得現在M+在向這個方向發展。終於有個地方不止是做展覽，而是公眾都可以（有更多樣的方式）使用這個空間。」

博物館之夜不是新鮮事，英國藝術館Tate Modern每月最後的周五晚上會舉辦Tate Modern Late，有DJ打碟、工作坊、電影放映、講座等，吸引一些非博物館常客。M+副總監（博物館營運）崔德煒指，M+夜不同也想達到同一效果，遊客或因心儀DJ或者感興趣的工作坊而來，再順道遊覽博物館，因而定期舉行M+夜不同，每次以當期展覽或者館內藏品為靈感策劃不同主題，如過去曾以感官體驗、廣東歌、香港街頭文化等為題。

預告：郭培時裝展 陳蕾等歌手現場演唱

誰說到博物館只可靜態觀展？打機、跳舞、聽DJ打碟都可以是博物館內做的「正經事」，「不同人對場景有既定的看法，有些人對博物館的印象是很serious，要事前做功課才去，但這樣可能會『嚇怕』一些人」。崔德煒希望透過多樣化的活動和工作坊，拓闊大家對博物館的想像，讓大家覺得去博物館其實可以是一件很大眾、很輕鬆的事情。

新系列的M+夜不同將於10月展開，一連3個月與華納唱片亞洲合作，帶來一系列的音樂表演和節目。10月份節目呼應中國高級訂製時裝設計師郭培的特展「郭培：藝想天開」，將時裝聯乘藝術，以「藝裳共奏」為主題，屆時不止有歌手陳蕾、張蔓姿、Lewsz和向洋現場演唱，以及DJ打碟，參加者還可以體驗刺繡和繪畫，合力完成創作，感受郭培高訂時裝的特色。

M+夜不同：藝裳共奏

日期：10月4日

時間：晚上7:00至午夜12:00（展覽開放至晚上10:00）

門票：成人$240

網址：bit.ly/3XucPXs

文：張淑媚

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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