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開眼 建築

伊東豊雄今治兩館 方圓之間海天一線

【明報專訊】日本的瀨戶內海一帶，除了有美好的氣候條件與自然景觀，海上散落着數個美麗小島，也各有特色。由廣島縣尾道市的半島開始向南數，串接到愛媛縣今治市的群島，更有着許多不同風貌。「大三島」也在這群島嶼之中，一樣有着美好風景，更有着獨特的建築作品。

受慈善家所敦夫邀請，伊東豊雄在這裏建成了他的建築作品。2004年，所敦夫將展示着自己藝術收藏的美術館「Tokoro Museum Omishima」贈與今治市之時，也希望能夠在周邊再建造一座別館，一同寄贈給政府；藉由友人的介紹，因而認識了伊東豊雄。

伊東豊雄回憶起所敦夫探訪大三島的時候：「我深刻地感受到瀨戶內海那平靜安穩的海面，從海上看過去的大三島，美麗且有着不可思議氛圍。無論是夕陽的海風景，還是遍佈的橘子樹，都是都會裏沒有的色彩。」不過，雖然島上到處是風景，但其實很少有適合建造建築的平地，從決定基地的位置開始就不太容易。關於美術館的內容也一直無法定案，讓他煩惱了一陣子。在一次與所敦夫的談話中，討論到自己的夢想，是希望可以培育出更多年輕建築家，對於這個想法大家產生了共鳴，便提出以高年級小學生為對象的「伊東建築塾」之計劃，在東京有教室，而大三島的美術館也成了建築學生與在地人們交流的地方。就這樣，今治市的伊東豊雄建築博物館，以這個計劃背景，建造了兩棟建築物——Steel Hut（「鐵屋」）、Silver Hut（「銀屋」），加上戶外的展示區域，是個區域型的博物館概念。

建築博物館：鐵屋帶帆船意象 銀屋弧頂顯輕盈

「Steel Hut」，是一棟由鐵板構成的多面體建築，6個六角形配置而成的平面，有3個展示空間，像是結晶一樣，向上長成4種多面體。利用鋼骨框架、焊接手法，讓外牆的裝飾面材同時也具有結構功能，試圖模糊屋頂、牆壁、樓地板的定義，將它們之間的區分消失。伊東豊雄說，本來在設計Steel Hut時，想以曲線的外形去呼應自然景色，但最終取了今治市的造船工業為概念，鐵板的外觀，逆三角錐的造型，也帶有一點帆船的意象。作為伊東建築塾的另一個據點，這計劃每年都會在這裏舉辦工作坊，甚至在2018年，與當時的學員一起把大三島的廢棄小學重新整理成住宿「大三島 憩之家」，實際將學習落實到空間。

「Silver Hut」，是伊東豊雄在1984年建造於東京中野的自宅設計，是他的初期作品，也是他第一次獲得日本建築學會獎的作品，在這裏重新被建起。間隔3.6米的鋼筋混凝土柱上，頂着鋼骨結構的樑，樑上方架着7個不同大小的鋼骨弧形屋頂，對比Steel Hut的量塊感，這些屋頂就像紙一樣輕盈。伊東豊雄在1980年代經常與同世代的建築家聚會談天，當時的日本因為泡沫經濟的關係，整個社會氛圍都有點輕飄飄的，是讓人感到開心的那種輕盈感，城市與人也都蠻有活力。那時候的伊東很喜歡那樣的氛圍，也想着要把自己的建築設計成「沒有存在感」，輕盈、透明、隨風舞動的建築物，於是，這種輕盈飛揚的屋頂，重複弧形之表現手法，在他的自宅，也在之後的第一座公共建築「八代市立博物館‧未來之森博物館」落實，實現了他的設計理念。

Silver Hut擺放伊東豊雄幾個代表作的圖面，供人自由閱覽，二樓則放着設計師大橋晃朗所設計的家具，半戶外的工作坊空間，以視覺接續着Steel Hut，也與海天連成一線。就這樣，這兩座特殊造型的建築物，在海岸旁佇立着，本身也像是展示品一般，替島上增添了不少風采。

岩田健母與子美術館：建築如雕塑般溫柔

離開伊東豊雄建築博物館，車程約5分鐘可達的地方，一樣由伊東豊雄設計的「今治市岩田健母與子美術館」，就佇立在被改為宿泊設施的小學旁。開放式建築物呈圓形，穿過入口後，看見的是青空與白色牆面，然後是草原上散落的雕刻群。雕刻家岩田健以「母與子」為題，製作了這些親子像的雕塑作品，祈求和平與安詳。

建築的圓弧外牆遮斷了周邊的雜亂，只將環境的聲音與太陽的光跟海的味道圈進空間裏，雕刻的美與島的自然更加顯著了。而這座建築，也如雕塑一般的溫柔，是一座讓人能夠感受到島的空氣的圓形美術館。我們一群人沿着邊界的廊道繞了好幾圈，又或者是走到中間沐浴在陽光下，發現了這個圓形建築特有的聲音聚焦功能，就像是自然的音箱一般，讓海聲回響，讓鳥鳴也更加清澈響亮。

大三島的這幾件作品，各有自己的故事與特色，不但帶給我們許多啟發，也讓這座小島多了新的風景，也多了不少活力。

文、圖：李昀蓁

（東京建築女子，駐點東京的女性建築師）

編輯：譚雅詩

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 建築]

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