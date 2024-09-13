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選材不避瑕 試製不畏錯 「實驗派」木匠盼以工藝定調空間

【明報專訊】元朗自設木工場，朝10晚6傍住個太陽，兩個年輕人主理木工品牌「門後製作」，工作室遠離城市中心，也偏離元朗市中心。在市區成長的陳慧雯和楊培欣，現在每周才「出城」一次添購物資。天天在綠油油的元朗庇蔭下，偶而出到港島市區，本應見慣的天際線頓成設計木製燈具的繆思。

搬入元朗再看港島 視覺衝擊啟迪製燈

遠方是綠意盎然的山坡，附近則是民居，門後製作的工場只能在早上10時到晚上6時開動，時候到了，無論工作有多趕都要停手，以維持友愛而安定的鄰里關係。好鄰舍流浪貓，有時跑進她們的戶外工作間，那裏擺滿自製的工作枱，部分能夠移動，部分設置機關，可以因應木材大小而調整尺寸。戶外工作間一端是士多房，物件整齊有序，左側上方掛起工具、下方擺放松木和樺木的實木，右側是松木和樺木的夾板。士多房旁有一道鐵閘，門後就是門後製作創辦人陳慧雯和楊培欣定居之所。

起名「門後製作」，楊培欣解釋門口往往定義空間的用途，「日常就是通過不同的門，你從家裏的門出去，走入小巴的門，然後去到辦公室的門，走進老闆房間的門。你進門那刻開始，你認知到空間」，她期盼她們的木製品亦能定調空間氛圍。工作室鐵閘以後滿目是木，大多為她們自製的木工家俬，一座座木枱燈安坐木牆架上，枱燈有圓有方，正因她們的生活跟城市有點距離，才有這盞盞燈的設計。

她們本來在市區生活，但楊培欣現時從元朗出到港島市區，「我覺得視覺衝擊變得很大，天際線是很不同的，因為我在這裏（元朗）看出去就是綠色的山」。她觀察港島區的新舊建築，既有較多裝飾襯線的新古典主義建築，又有線條簡潔的現代主義建築，便藉建築輪廓建構燈具設計，「大都會—燈具系列」上方光源位置線條簡潔，圓形、正方形、長方形等幾何圖形，恰如現代主義建築；下方燈座相對修飾，支撐點呈三角形和梯形等形狀，邊緣位置修邊裝飾，就像新古典主義建築。燈罩材質是亞克力膠，她們打磨成磨砂質地，仿效透過和紙射出來的光感。燈也是楊培欣對城市的印象，只要晚上街燈一開，傾城燈火，就知道這裏是城市。

大學當義工成契機 工廈撿卡板木「起家」

夜是否繽紛，不夜城亦照樣亮燈。2020年搬入元朗前，門後製作的工作室位於葵興工廈單位，那時兩人往往「hea」到下午才開工，然後做到通宵達旦才回家。2019年初接觸木工，她們即將大學畢業，楊培欣來自社工系，陳慧雯讀的是人文學科，自言跟木工和設計無關。因為畢業前她們參與大學的義工計劃，跟隨曾從事三行的街友學習基本木工機械操作，當木製品賣出，收入歸街友所有，她們亦有機會接觸木工。楊培欣說，「那時候出發點和想法都很簡單，因為喜歡木頭，我覺得這個材質是很直接從大自然搬過來」，木既可建屋、製造家俬，「但是柔軟起來，其實你可以將它屈曲變形。」

陳慧雯和楊培欣學習基本木工技巧後都是自學，沒有師父，或，到處也是師父。楊培欣笑言她們是「實驗派」，每當看到不同類型的木製品，就落手落腳嘗試實現出來，試過錯過才檢討優劣之處。譬如一個蛇腹形木捲門櫃，雖然沒有找懂得製作它的師傅取經，但她們研究到如果捲門貼在一塊布上，然後順着軌道移動至櫃體後方的內籠，這樣就打開了櫃門，它也是她們早期利用卡板木製造的作品。

她們資源有限，於是在工廈撿拾卡板木，卡板木是否適合，主要視乎闊度和厚度，太過零碎的話難以用來製作。若仔細察看卡板木的標誌，卡板木只選用熱處理的類型，避免曾化學處理的卡板木，以免影響使用者。「還有一樣最重要的，就是觀察一下那件東西是不是真的被丟了。因為有時候他們（工廈用戶）拿來霸位，或者是用來運貨。」楊培欣補充道。

她們接獲的首個委託來自環保機構，委約她們用卡板木製作長櫈。因為是早期作品，當時她們的木工技藝還在摸索階段，雖然製成的長櫈用了兩年便「壽終正寢」，但本應淪為垃圾的卡板木，也算因此續命兩年。由於卡板木處理成本高，團隊製作的物件又愈趨大型，後來便轉用松木和樺木。不過習慣了卡板木有着許多使用過的痕迹，令她們接納木材本身的瑕疵，還有製作時留下的痕迹、用家使用的痕迹，而在接觸日本文化的美學概念「侘寂」後，更加強創作信念，跟香港主流木工喜用硬木的想法不同。

選用軟木有異主流 枱有「層次」櫈有「機關」

香港主流木工傾向使用硬木居多，譬如黑胡桃木、白蠟木和楓木；門後製作則多選用松木和樺木等軟木。全因為卡板木多由松木製成，再夾雜其他木材，楊培欣說「以前用開覺得好用」；樺木的密度則較松木高，兩者木身顏色較淺，方便染成不同顏色，同時因軟木的纖維特質，刮一刮就可能留有痕迹。她們既有自家設計的木製品，亦接受訂製和裝修委託，幫補收支。因應裝修面積較大，方便起見，多會用上平面面積大的松木夾板和樺木夾板。在裝修現場時會引來裝修師傅好奇的目光，為何兩個女生在做木工，「原本（身形）比較細隻，好似愈做愈大隻，哈哈」，陳慧雯說。

香港本地供應的木材多為硬木，她們所用的實木和夾板來自世界各地。訪問時用到的木枱便混合樺木夾板和樺木實木而成，樺木夾板製成枱身，因邊緣會露出夾板的夾層，於是用樺木實木包裹。至於訪問時坐的圓櫈用樺木實木製成，順着機關轉動，便可摺疊成長方體，方便收藏，陳慧雯笑言每次坐的時候都要小心，留意圓櫈機關是否完全轉開。

開開關關，那兩三秒就是人跟家具互動的時間。樺木實木製成的摺疊式落地燈有着許多關節，既可調整高度，又可以將光源照向天花，弄成反光。由於工序過於繁複，這座落地燈已經停產。燈掣位置由木包裹，燈底更要收藏能校低重心的不鏽鋼條。在淘寶、連鎖廉價家俬店，滿目都是廉價的木家俬，她們兩個人卻要搞定所有事務——設計、見客、運輸、安裝和木工，楊培欣便說：「經常都會想，這個年代為什麼我們還要做工藝？為什麼還要做手作？我覺得回歸這件事（做工藝）是帶有人性的，我製作時的痕迹會留在上面，你可以感受到這個東西是人製作出來的。」

文：嚴嘉栢

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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