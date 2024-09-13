Threads常常出現一堆香港派：香港濕熱世一，香港濕凍世一，等等等等。節錄一些我覺得很有趣的：「香港天氣真係究極級垃圾，又熱又焗又濕，一出門口就出汗，去日本成程都冇出過汗。」「話東京熱過香港根本上就戇×。」常常到日本旅遊的港人實際遊日後，又出現一堆日本派：「同人講日本熱起上嚟其實熱過香港，跟住就會一大班香港人出嚟講話香港濕好多熱好多。……一到冬天一大堆人話香港濕凍世界第一。」「日本天氣我已受夠，真係熱過香港。好多plan咗嘅行程都係行到一半就頂唔順返酒店。」「日本真係好×熱，希望啲香港人收嗲，完全唔可以相提並論。」

在香港住了30年，我會形容夏天為濕、焗、灰、亂。濕就唔使講，天氣焗的原因其一大概是因為常常打風。今次9月頭回港撞正8號風球「摩羯」，等待颱風襲來前兩天走在街上翳焗非常，直頭有種被人用濕毛巾掩蓋口鼻呼吸的感覺。香港街上常常都很多人，說得好聽一點就是人們走路走得隨性自在，S形、Z形步伐，什麼都有，你必須一邊忍受翳焗一邊跳Break Dance般越過人群和避開冷氣機滴水。抬頭看看，天空總是灰黃色的，而且滿街都是嘈雜聲音。

去年是我第一個在東京度過的夏天。6月初微風吹送氣溫乾爽宜人，在家中露台看着藍天白雲，路上開滿黃白小花，一陣像漫畫般的初夏青春感。誰不知踏入6月中，溫度一下子上升到攝氏30多度，但濕度只有大概35%，像體內着火，馬上中暑發燒。東京的家是鋼筋木板牆，我住頂樓，凌晨4時30分一天光就開始成間屋吸熱，6月時還沒有開冷氣，一起身就差點中暑。之後整個七八月，在街上都像走進預熱200度的焗爐，或是覺得自己像燒烤爐上的牛扒。有了去年經驗，今年外出除了使用阻隔UV 99%的傘外，還要戴帽、太陽眼鏡和防曬手袖，盡量穿淺色鞋子（試過穿黑色波鞋，行了15分鐘感到腳背有嚴重灼痛感）。從家裏走去電車站整整15分鐘沒有瓦遮頭要暴曬，東京7月的「真夏」鮮藍色的天沒有任何一朵雲，我時不時會感到絕望。

由於香港四周的冷氣強到唔使錢咁，今次回港，只要不長時間逗留在室外，入到冷氣地方記得著外套，對熱的感覺還好。反而很不習慣香港很嘈：茶餐廳的電視開到很大聲、交通工具四處都是大大聲睇片的人、說話聲量很大。作為高敏一族，過於嘈雜令我很緊張，在街上走路還要提防S形行路的人；一行得慢就會感受到那份翳焗，便躁。

夜晚11點落機回到東京，氣溫高達33度，機場、電車冷氣都非常微弱，月台甚至沒有冷氣，心裏不禁感嘆日本真是好熱。不過回家漫漫長路都非常安靜，人們都規律地靠一邊企或行，沒有了香港的躁，住久了卻有點點寂寞。

文：Papaya Fung

（喜好是觀察人類 著有繪本touch和漫畫《地獄行》）

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