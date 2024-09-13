Friday Planner：北緯30度

貫穿四大文明古國的北緯30度，或許是最有名的緯線。金字塔、瑪雅文化、三星堆……哲學、科學、外星人傳說，在這條緯線上誕生，並流傳至今。想親自探索？可惜要放大假才有時間。咁不如即刻衝去海港城探探路先？藝術家Prodip Leung、葛民輝（阿葛）和匠人工作室正在海港城美術館舉行30°N Parallel North藝術作品展，以傳統工藝，再現北緯30度上的文化和傳說，足不出港，亦可領略萬千風景。

30度往北，戰火紛飛。明日是香港歌德學院與香港烏克蘭協會合辦烏克蘭藝術家及兒童作品展的最後一天，烏克蘭藝術家Kateryna Zhovta在戰爭爆發後失去工作，以藝術療癒身心。在她筆下沒有臉孔的女性身上，可以看見戰爭造成的空虛。同場還有保存烏克蘭兒童戰時繪畫的數位博物館「Mom, I See War」精選作品展和烏克蘭文化日，在繪畫、工藝品與民族舞蹈間，或許可以看見遙遠的烏克蘭。

30度往南，回到香港，本地文化故事亦在上演。《紮職3》現正上映，盛極一時的黑幫片「殺」回江湖，刀光劍影中又可見紮鐵工藝；舞台劇《撒旦狂筆》今日起重演，在劇中人愈是壓抑、愈是瘋狂的創作中，不妨一齊思考「性、暴力、創作界限」——這些北緯22度某地創作中的禁忌議題。

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