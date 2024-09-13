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接納眼中「異彩」 色弱畫家拾筆補憾

【明報專訊】情歌《紅綠燈》的歌詞提到「明明綠燈，轉眼變成紅燈」，詞人以此表達人們面對愛情之迷茫。畫家兼廣告人林永強（Almon）對情愛未有此般唏噓，反而時時分不清紅和綠、藍和紫，感到困惑，多年來不敢讓人知道。但他近日決定豁出去，生平首次公開自己有色弱（色覺辨認障礙），辦展並命名「異彩」；這不只是個展覽，還是一次「出櫃」。

埋藏色弱秘密 模擬常人世界

疫情後港人更多探索香港城市風景，又興起散步學，眼見新舊建築顏色斑駁，不少人讚歎「真的很喜歡香港」，而Almon則早在疫情前已愛上寫生，主要繪畫香港城市風景，並上傳臉書專頁「五十而畫」，累積好一班粉絲。他的畫多數有大片黑色線條背景，色彩只在畫中主體建築上，形成一套風格。

這卻不是作者原意。線條草圖不上色，只因Almon看見的香港跟常人不一樣，又怕畫多錯多，差異被人發現。畫《油麻地廟街美都餐廳》時，他看不清玻璃是藍、黃和綠色，要回家搜文索圖，才敢上色。畫《牛頭角道花園大廈喜鵲樓》時，他又不肯定陽台外牆是灰還是綠，有賴家人確認。

色弱眼睛中的香港，是怎樣的？Almon有紅綠和藍紫色弱，能看到屈臣氏礦泉水蓋的水草綠色，只是他眼中餐飲外賣平台Deliveroo的湖水藍標誌，是淺灰色，綠色的咖啡店Starbucks標誌呈深灰或咖啡色。他能分辨7-Eleven的招牌為橙、綠和紅色，而當招牌距離愈遠，或這些顏色以橫條長形燈飾出現，他就分辨不到。直到最近，他才知道速遞公司FedEx的標誌前半部，和Yahoo的標誌是紫不是藍。

發現有色弱，是他11歲檢查視力時，看到老師詫異表情後得知。Almon當時沒有深究，因仍有方法應對：喜歡玩波子棋但分不清紅綠，他就只選用藍或黃隊，「起碼不會拿錯別人的波子！」不過，入行初期，聽聞有色弱的同行被取笑——「色弱都可以做廣告？他的顏色全是錯的！」Almon把這個秘密深藏，用盡不同方法，模擬普通人的世界。他說自己負責文案工作，但亦常接觸顏色，唯有靠公司內少數知道他有色弱的同事幫手，可幸從業30多年來未試過因顏色惹禍。

建「翻譯」系統重拾創作 接納自己棄模仿

確診後，Almon曾因自卑放棄繪畫，但看見同事以水彩畫記錄歐遊後，重燃創作欲望，決定向同行拜師，花比常人多倍的工夫，背下所謂「正常」的色彩理論。為應付辨認不出物件顏色的狀態，他建立一套「翻譯」系統，因應經驗規律，推測眼前色彩，大概會是普通人眼中的什麼顏色。女兒Claris是Almon的辨色助手，Almon說：「我好怕被人發現畫錯，一不肯定顏色對不對，我就傳信息給女兒。她已經很習慣了，5分鐘內一定回。」

不過，他仍很介意雙眼的特質：「試過很不開心，是困住了的狀態。」疫情時在家畫下台灣旅行時購入的音樂盒（《作品359》），上傳臉書後，發現把啡色畫成了紅色，連忙刪除帖文，重畫並拍照，再用軟件修改顏色，狼狽非常。「我有諗過，一直這樣（保守秘密），到死之前都不要讓人知道。又覺得不對路……我好像一直想着（色弱）不好的一面，埋怨遺傳，覺得自己很差，其實是否一定如此？」

數年前Almon受邀參與畫作聯展，閉幕時朋友鼓勵他「下次一起玩」，但他仍未跨越心理關口。要到去年他參觀Affordable Art Fair，發現藝術創作多姿多采，才終於想通：「我最unique（獨特）的，就是因為色弱而看到的世界。」在「異彩：一位色弱者的畫展」中，Almon展出過去模仿常人視力，畫下的建築和人像，望來賓體會他的經歷；已是他為接納自己，踏出的一大步。今後，他許諾不再壓抑，捨棄模仿。「其實我看到的世界很靚，可能跟你們的不同，似平行時空，但同樣都是神創造。」

異彩：一位色弱者的畫展

日期及時間：

9月13日中午12:00至下午2:00，下午6:00至晚上9:00

9月14日下午2:00至晚上9:00

9月15日下午2:00至晚上6:00

地點：觀塘道368號波頓科創中心5樓J室

詳情：bit.ly/4d0ulae

文：梁景鴻

[開眼 藝述速遞]

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