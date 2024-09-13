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何妙祺首執導筒 金錢愛意編織幻夢 「中女」故事投入自己

【明報專訊】「說謊有兩種：為了開脫而說謊、為了被愛而說謊。」作家艾倫‧狄波頓（Alain de Botton）在自己的首部小說《我談的那場戀愛》（Essays In Love）中如此寫道。何妙祺借鑑書名而拍攝的同名電影中，想來兩種謊言都有。

戀愛是騙局 「開心的欺騙」如電影

中年喪夫的婦科醫生余笑琴（吳君如飾）生活優渥。為打發寂寞，她在交友平台假扮「25歲的小護士」，邂逅法國石油工程師。在日復一日的「早安」、「晚安」中，她逐漸卸下防備，坦露真心，與對方墮入愛河；卻未曾想，屏幕對面的那人，正說着更大的謊——代號「少年」的李偉祖（張天賦飾），加入詐騙集團，扮演法國石油工程師，與余笑琴戀愛，其實是為騙取錢財。

戀愛是騙局，騙局也似戀愛。在互相陪伴中，「少年」由青澀變得成熟，亦在欺騙中收穫感動，學識關懷；余笑琴也感受到溫暖，反思與去世丈夫的關係，對外界的態度逐漸溫和。片中一幕，獨居的余笑琴在浴室中跌倒，「少年」無家可歸，兩人撥通電話，在沉默中聆聽對方的心跳。比起騙子與受害者，更像是兩顆孤獨的心靈互相陪伴，依偎取暖。

「一個騙子、一個被騙的人、一段微妙的關係。到最後，他們竟然會定義這段關係是『我談的那場戀愛』。」導演何妙祺說，相比其他騙案，情騙案尤為特別：「只有在情騙案中，受害者是曾經開心過的，這些開心是真實存在的。」何妙祺續言，這種「開心的欺騙」，與觀眾入場看電影有着相似之處：「電影所有東西都是假的，我們一班人在這裏作假，但其中的感情是真的。只要你內心有觸動、有開心，這些內在的感覺不假。」

「花錢買情緒價值」 折射中女情感困境

透過電影，觀眾與余笑琴一起，墮入精心編製的幻夢。身兼編劇的何妙祺在創作時，有意將被騙的女主角放置在「窮到只剩下錢」的階層，希望可以令觀眾放下「對受害者的擔憂」，全情投入女主角的戀愛中。問及原因，何妙祺說：「這幾年來，世界太多苦難。我希望觀眾在入場的114分鐘裏，可以產生對電影中世界的嚮往。就算走出戲院，回到不開心的世界，都可以感覺『其實個世界都仲有啲希望』。」編劇陳慶嘉補充，帶給觀眾快樂與希望，是電影的重要功能。因此，儘管近年喜劇電影並不賣座，他仍專注創作喜劇，「能夠讓大家在戲院笑一笑，是一種功德」。

影片中，詐騙集團分工明晰，觀眾都歎為觀止；影片外，遭遇網絡情騙的新聞亦屢見不鮮。為何情騙案如此常見？陳慶嘉分享自己在資料蒐集階段了解的一則故事：女子被騙走幾千萬，但在朋友提醒時表示，「我知，但我真的好寂寞，如果可以維持這段關係，我願意給出一半身家」。片中，女主角余笑琴亦是如此。儘管中途有懷疑、有憤怒，但最終仍是毫無保留，獻上金錢與愛意。

在陳慶嘉看來，這種「花錢買情緒價值」的行為背後，折射出中年女性的情感困境：「許多中年女性都感到孤獨、想要追求愛情。她們可能離異，也可能沒結婚，女性主義的發展下，她們有經濟能力，卻不一定想要長久的關係。」然而，她們的情感需求常被社會忽略，影視作品中難見她們的身影。何妙祺希望通過電影，看見她們的身影，「我是『中女』，我都想拍一個『中女』故事，我想在作品中投入更多自己」。

影業困境下轉做導演 有限資金尋多樣可能

《我談的那場戀愛》創作於2018年，在2020年獲得電影發展局「第6屆首部劇情電影計劃」（專業組）800萬資金資助。何妙祺回憶，當時（2018年）市面上電影以合拍片為主，「冇人願意投資一啲中小型的愛情喜劇」，作為編劇的她面臨「劇本賣不出、好幾年冇工開」的情况。有次見到搗破詐騙集團的新聞影片，片中詐騙集團桌上有「劇本」，何妙祺與朋友講笑：「再開唔到工，我哋都要去寫呢啲（詐騙劇本）。」見到「首部劇情電影計劃」，她意識到機會難得，於是轉做導演，「繼續拍想拍嘅嘢」。

儘管第6屆首部劇情電影計劃，專業組資助由550萬增至800萬，但對於長片而言，仍然「冇錢浪費」。何妙祺說，所幸有美術組「執垃圾、借道具、攞私貨」，片中「詐騙集團」的豐富場景才得以砌成。影片中段，余笑琴與「少年」共同去到日本札幌，余笑琴得以解開丈夫去世的心結；影片末段，詐騙集團被搗破一年後，余笑琴與「少年」再度在札幌相遇。記者不禁好奇，有限資金下，如何去到日本拍攝？

何妙祺分享，為宣傳城市，日本有不少機構為各國電影工作者提供幫助，如是次協助拍攝的「札幌電影委員會」，「在當地製作費會有資金資助；許多公營機構、政府地方都不收錢；當地居民亦好溫暖，會登記做免費臨時演員」。視線拉回香港，何妙祺感慨，資金不足、市場萎縮，使本地愛情片的空間被不斷壓縮，「市面上流行都是韓國（愛情）片；香港則投資警匪片」，「但呢個世界上邊個人唔需要睇愛情片？係市場冇畀人選擇啫」。陳慶嘉補充，「其實香港電影市場好窄。市場已經這麼窄，如果我們仍然只拍年輕人、只拍同一種題材，只會令市場愈來愈窄。行業不景氣的情况下，不如把市場撐闊些，讓年輕人到老年人，走入戲院，都可以產生共鳴」。

《我談的那場戀愛》

現正上映

預告片：bit.ly/4ejpqCl

文：王梓萌

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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