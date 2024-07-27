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孫啟越收藏辦展 推廣LGBTQ+議題

【明報專訊】跟上次對藝術愛不釋手的收藏家劉文邦不同，今期「誰是收藏家」的主角孫啟越不為個人喜好而藏。他自2014年起以推動LGBTQ+運動為目標，收藏數百件藝術品，他成立的基金會，在台灣、泰國和香港大型美術館策劃過展覽，平日決定收藏與否的標準，是藝術品能否幫手說好LGBTQ+故事。

【誰是收藏家系列‧隔周刊出】

「我本身做房地產，在1980年代入市，第一個項目是在有好多傳統古董和字畫的荷李活道。」同志藝術收藏家孫啟越說身為地產商，為了買更多物業，擴大地盤，以及搞好鄰里關係，免在打樁工程期間被投訴噪音，他那時以幫襯鄰近古玩店為契機，與商戶談天。「但結果我可能不是好叻的生意人，鄰居比我精明好多。我買不到他的物業，反而被他sell（推銷）番轉頭，買了他的水墨畫。」意外收穫，是這次經驗開啟了他的收藏路。

上述地產項目在荷李活道168號，鄰近香港過往華人議事及仲裁的場所文武廟。孫啟越當年身處的華人社會，並未如今天開放，願意接納同志及其他性小眾。收藏水墨畫近30年後，他和伴侶在2014年決定開始有系統地收藏當代藝術。「山水畫靚，但我們不會看完又看，反而每次到外國旅行，都一定會去當代美術館，如紐約MoMA，倫敦Tate和巴黎龐比度。每次都一定有新東西。」

孫啟越不想漫無目的地收藏，只集中購入亞洲同志藝術：「好似我支持同志運動一樣，購入這些作品，希望社會認識更多同志的面向。」當年，他宴請友人瑞士收藏家、前外交官Uli Sigg吃叉燒，特意請教收藏策略。「他很有系統地收藏中國當代藝術，持續收1970年代到現在的作品。當然他的藏品有藝術名家，資金也是望塵莫及，但教會我很重要的心法。」

兩份叉燒，他們吃了近3小時。孫啟越憶述：「很記得Sigg問我：做收藏有什麼目的？很多人收藏是想為客廳裝飾，或者投資，希望將來升值。我說我收藏是為支持亞洲同志藝術，沒打算賺錢或裝飾。」Sigg回應道，這樣很好，但若要推動同志議題，把藝術品擺在公司沒用，「你要擺展覽，才有個平台跟大眾溝通」。孫啟越形容，「所以從day1開始，藝術品靚不靚就不是我要考慮的，做收藏要減低個人喜好，以目標為重」。

孫啟越於2014年成立驕陽基金會，2017年在台灣台北當代藝術館、2019至2020在曼谷藝術文化中心，以及2022至2023年在香港大館，以「光•合作用」為題，展出不同面向的同志藝術作品。在大館的一次，更是香港首個以LGBTQ+為題的大型展覽。

這些展覽中，大約只有三分之一是孫啟越和基金會的藏品。他說平日自家藏品只是給策展人的研究材料，「我們收了幾百件，策展人可以用，也可以發掘不同藝術家，可能我收藏的一件不是最適合，但藝術家有其他作品，那策展人就再去傾，或委約新創作」。目前孫啟越和基金會有約300件藏品，孫啟越說策劃首個展覽前，他收藏的頻率最多，因為要有足夠數量，才能說服美術館給予展覽機會。另一個前期困難，是不敢肯定藝術家本人的性取向。「資深一點的藝術家，很多沒有出櫃，只道聽塗說，猜他們是同志。但我們不能貿貿然標籤，要跟他談，或查資料，得到他允許擺展。」

7年過去，社會對多元性向接受更多，孫啟越能感受到尋找參展藝術家愈來愈容易。他近來開始關注非同志藝術家的同志藝術作品，如中國畫家岳敏君的《蜀葵與白雛菊》。岳敏君最有名是畫呈笑臉的中國人畫像，2020年起，他轉為用「花」創作新主題，原本嘻嘻大笑的臉龐，現在變成一朵花。《蜀葵與白雛菊》上的兩朵花，孫啟越認為分別代表了張國榮和唐先生。他解釋：「是不同季節的花，不應該一起開。借用了這兩種花，岳敏君隱喻張國榮和唐先生被認為不應該在一起，但事實上一起了，又開得燦爛。」

參展藝術家不一定是同志

「我們有不同性向、性別認同的藝術家，直的有，LGBTQ+的都有，參展不等於表示是同志。」孫啟越說，或許是不是同志，將來甚至不再重要。2022至2023年基金會在大館設展「光•合作用三——神話製造者」，分為3部分：酷兒神話（中國同志歷史）、身體政治（社會及法律對同志的限制）和酷兒未來。在最後一章，策展人告訴觀眾，當人們不再介懷自己和別人是否同志、是什麼性別，多樣的社會，可能會更美好。

又如藝術家陳惠立的《站在遠方的你：九龍公園（2022）》，畫中地點本身是被指為同志社群的「cruising spot（交友地點）」，雖然畫家本人未必有這層意味，但孫啟越說畫作在同志藝術展覽中依然合理，因為這是香港同志社群過往被歧視和排斥，沒有主流渠道交友時的共同經歷。孫啟越指，「我們都不會講誰（藝術家）是誰不是，觀眾應該看作品，自己感受，或者去問藝術家」。

孫啟越近來購入藏品的途徑，除了畫廊和藝博會，還會直接向藝術家委約。曾在基金會展覽展出、酷兒剪紙藝術家西亞蝶的《斷袖》和《分桃》就是兩例。西亞蝶本來的作品較小幅，為了在展覽中更受矚目，孫啟越希望他做得更大。這兩幅畫的長闊均超過130厘米，講述漢哀帝不忍驚醒男寵，寧願割斷衣物袖子的故事，孫啟越指要讓觀眾知道同志不是外來文化。

藏家與藝術家「互相幫助」

眼見西亞蝶從以民工身分自居，到今年參與第60屆威尼斯視藝雙年展主展，成為國際藝術家，孫啟越感到欣慰。收藏家和藝術家的關係，可以是互相幫助。「展覽那邊他幫了我一把，藝術事業上我也希望幫他一把。」孫啟越補充。

集中收藏一類藝術，可令藏庫更獨特，但會否影響藝術家創作方向？孫啟越就認為，這不是收藏家應該考慮的事情。他不認為當藝術家願意刻意順應市場方向，就可致富，「現在的藝術仍然五花八門，沒有說哪一種一定是主流方向」。至於該如何判別藝術品是否真誠，孫啟越就會跟基金會團隊商榷，「有時用Zoom傾下，作品是否適合我們，是不是好藝術和具前瞻」。

他指任何人做收藏，都會有預算限制，無可能「傾家蕩產」。近年他跟藝術家白雙全，以及古根漢美術館的朋友在深水埗，試用100元收購攤檔的舊物，他的收穫是一塊印着彩虹旗的運動獎牌，以及一本印有張國榮的舊雜誌；同志議題，始終是他的心頭好。未來孫啟越還有哪些方向想做到？他說Sigg依然是他的參考對象，Sigg以百科全書的方式，購入中國當代藝術代表作品，他則想把亞洲各地的同志藝術納入，累積一個能反映當代同志藝術實况的藏品庫。

比起收藏家，孫啟越更是「展藏家」，收藏作品的目的就是展出。「藝術家也不會希望好畫作只是收在倉庫，沒機會再見天日，我們的目標是展覽，相信藝術家也會開心多些。」另邊廂，他亦購入表演、裝置、錄像和雕塑藝術：「不止性向、性別要多元，藝術品媒介本身也要多樣。」

今年，表演藝術家莊偉在威尼斯雙年展的表演Falling Reversely，講述亞裔人在疫情期間被racial attack（種族攻擊），他和團隊用身體展示，互相溫柔扶持解決難關。孫啟越收藏了這件作品的錄像和「表演權（Performance Right）」，日後可用同樣方式重現表演，讓本來單次的表演作品，變成有商業價值的「collectable item」（可藏物），直接支持藝術家。

不賣慘 任何人都可以是小眾

曾有台灣記者問他，過往基金會辦展的地方，對同志議題相對較包容，是否「preaching to the converted（勸別人相信他們已經相信的東西）」？孫啟越指不盡然，就算在看似多元的泰國，仍未有足夠的同志伴侶權益，醫療程序中，同志仍處弱勢。不過，他志不在賣慘，反而希望以同志藝術，讓人看見任何人都可以是小眾，有難受的時刻，因而有多份同理心，不論是愛情中的困惑、年老體弱，還是孤獨。同時，同志是社會一部分，「不應該躲藏在陰暗角落，而是要驕傲站出來，讓人見到」，如太陽，如繁星。

文：梁景鴻

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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