seasonal picks：提升造型亮點 迷人高跟鞋 踏出自信

西部牛仔氣息

源自美國得州的西部牛仔風格，於2024秋冬再次席捲時尚界，Christian Louboutin亦推出高跟西部牛仔鞋款來呼應潮流。這雙拼貼皮革牛仔短靴，運用現代時尚創意，捕捉西部牛仔的精髓，飾以金色星形裝飾和馬蹄鐵元素，散發着西部牛仔氣息，為秋日造型更顯大膽出眾。 ●

紫色方頭設計

在很多人固有的印象中，大多數高跟鞋也用上尖頭設計，不過近年時尚界卻一反傳統，紛紛推出方頭設計的高跟鞋。這雙Christian Louboutin淡紫色高跟鞋是例子之一，整雙鞋子以閃亮皮革製成，配以淺鞋口設計，優雅襯托足部；而鞋款的特大鍍鋅鞋跟，亦為整體增添童趣。 ●

心形鞋口

如何為一身黑白造型增添看頭？一雙黑白條紋高跟鞋，視效強烈，且予人無限想像。這雙Roger Vivier皮革高跟鞋，靈感汲取自1960年代的迷幻搖滾風格，黑與白的對比色彩，增加鞋款的視覺層次感，配以鞋面的心形鞋口，不但拉長了腿部線條，還塑造出一種野性與優雅並存的氣息。 ●

閃亮漆皮扣帶

不論潮流如何變遷，一雙經典款式的高跟鞋，不但歷久常新，還能夠配搭褲裝和裙子造型。Roger Vivier代表作之一的Belle Vivier後跟扣帶高跟鞋，始創於1965年，一直散發優雅的品味。來季秋冬後跟扣帶換上閃亮漆皮製作，飾以品牌經典方扣並配以斜跟造型，展現出精緻柔美的風格。 ●

羊毛飾邊

為秋冬造型挑選高跟鞋，可穿一雙融入不同面料的設計，以提升整體風格。這款Manolo Blahnik短靴的靈感來自電影《齊瓦哥醫生》中的服飾，採用來自蘇格蘭赫布裏底群島的傳統花呢和法蘭絨製成，設計師特別加上羊毛飾邊細節，設計鮮明突出，亦體現出對蘇格蘭傳統物料的鍾愛。 ●

織物點綴

橙紅色向來予人一抹秋天詩意，這雙呈優雅弧形的Manolo Blahnik高跟鞋，不但用上溫暖的橙紅色為主調，鞋身還加入織物點綴，運用顏色和物料的結合，大玩對比視效，亦減輕整體的厚重感。鞋面上還飾有黑色織物褶邊裝飾，流露出復古華麗氣息，輕易成為服裝造型的亮點。 ●

查詢：Christian Louboutin 3956 8516（K11 MUSEA店）

Manolo Blahnik 3563 5411（Lee Garden店）

Roger Vivier 2810 8690（置地廣場店）

文：劉詩言

模特兒：Huihui Han（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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