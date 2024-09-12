明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Seasonal Picks

Life & Style

seasonal picks：提升造型亮點 迷人高跟鞋 踏出自信

【明報專訊】秋風徐徐，氣溫逐漸轉涼，又是時候為秋季轉換衣櫥。那些千篇一律的黑灰服飾，雖然百搭易襯，且看起來充滿型格，不過卻略顯沉悶、沒有生氣。要讓整體造型瞬間提升，秘密武器便是一雙迷人的高跟鞋，不僅讓每一步都充滿優雅，散發出自信的光芒，更能讓你在人群中脫穎而出。

西部牛仔氣息

源自美國得州的西部牛仔風格，於2024秋冬再次席捲時尚界，Christian Louboutin亦推出高跟西部牛仔鞋款來呼應潮流。這雙拼貼皮革牛仔短靴，運用現代時尚創意，捕捉西部牛仔的精髓，飾以金色星形裝飾和馬蹄鐵元素，散發着西部牛仔氣息，為秋日造型更顯大膽出眾。 ●

紫色方頭設計

在很多人固有的印象中，大多數高跟鞋也用上尖頭設計，不過近年時尚界卻一反傳統，紛紛推出方頭設計的高跟鞋。這雙Christian Louboutin淡紫色高跟鞋是例子之一，整雙鞋子以閃亮皮革製成，配以淺鞋口設計，優雅襯托足部；而鞋款的特大鍍鋅鞋跟，亦為整體增添童趣。 ●

心形鞋口

如何為一身黑白造型增添看頭？一雙黑白條紋高跟鞋，視效強烈，且予人無限想像。這雙Roger Vivier皮革高跟鞋，靈感汲取自1960年代的迷幻搖滾風格，黑與白的對比色彩，增加鞋款的視覺層次感，配以鞋面的心形鞋口，不但拉長了腿部線條，還塑造出一種野性與優雅並存的氣息。 ●

閃亮漆皮扣帶

不論潮流如何變遷，一雙經典款式的高跟鞋，不但歷久常新，還能夠配搭褲裝和裙子造型。Roger Vivier代表作之一的Belle Vivier後跟扣帶高跟鞋，始創於1965年，一直散發優雅的品味。來季秋冬後跟扣帶換上閃亮漆皮製作，飾以品牌經典方扣並配以斜跟造型，展現出精緻柔美的風格。 ●

羊毛飾邊

為秋冬造型挑選高跟鞋，可穿一雙融入不同面料的設計，以提升整體風格。這款Manolo Blahnik短靴的靈感來自電影《齊瓦哥醫生》中的服飾，採用來自蘇格蘭赫布裏底群島的傳統花呢和法蘭絨製成，設計師特別加上羊毛飾邊細節，設計鮮明突出，亦體現出對蘇格蘭傳統物料的鍾愛。 ●

織物點綴

橙紅色向來予人一抹秋天詩意，這雙呈優雅弧形的Manolo Blahnik高跟鞋，不但用上溫暖的橙紅色為主調，鞋身還加入織物點綴，運用顏色和物料的結合，大玩對比視效，亦減輕整體的厚重感。鞋面上還飾有黑色織物褶邊裝飾，流露出復古華麗氣息，輕易成為服裝造型的亮點。 ●

查詢：Christian Louboutin 3956 8516（K11 MUSEA店）

Manolo Blahnik 3563 5411（Lee Garden店）

Roger Vivier 2810 8690（置地廣場店）

文：劉詩言

模特兒：Huihui Han（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

上 / 下一篇新聞