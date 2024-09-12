the buzz ：可持續時尚設計比賽奪冠系列 「無依者」以不羈糜爛反思時裝貧富

每年一度被譽為「香港時裝周」的CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展）於上周三至六（9月4至7日）舉行，匯聚來自17個地區、250個品牌參與，數目之多為歷屆之冠。當中由文創產業發展處（CCIDA）作為主要贊助的重要項目，是上周五舉行的「Redress設計大賽」，歷屆共吸引來自50多個地區300多名設計師（包括前決賽和半決賽）參賽，勝出者可與全球知名的時裝企業聯乘合作可持續項目，促進循環時裝業的發展。今屆共10名入圍設計師，從全球各地的申請者中嚴選出來，除了來自兩岸三地、歐洲、澳洲等各大城市外，還有讓人期待的越南和伊朗設計師，他們的參與反映比賽知名度已深入不同地域，比賽因此被注入更廣闊的文化和視角。

靈感來自街頭流浪者

這裏先逐一介紹10名入圍設計師，首先是來自香港的鍾家晴，其「無依者」系列（A）是對時裝中的貧富貴賤差距的反思，靈感來自街頭流浪者的獨特服裝和生活方式，選材包括酒店廢棄物如毛巾和窗簾、機場廢氈、汽車座椅套以及廢棄梳化和牀墊等再生材料，設計風格不羈糜爛卻着重實用和功能。來自西班牙而現居英國的Silvia Acien Parrilla，系列名為Regenerative Folklore（B），特別向從事有機農夫的父母和西班牙傳統文化致敬。採用可生物降解的植物基有機認證纖維，如鳳梨、蕁麻、有機棉、天絲、香蕉和艾斯巴爾托乾枝等材料，效果驚艷且變化萬千，還使用來自入侵物種、獲GOTS（全球有機紡織品標準）認證的植物基染料，同時解決生物多樣性問題。為了減少浪費，她還採用零廢料剪裁和訂製製作的方法。

幫助記憶方法 融入零廢料服裝

來自越南的Nguyen Thi Dung，參賽系列名為Beyond Illusion（C），靈感來自幻覺和浪漫主義畫作《霧海上的漫遊者》（Caspar David Friedrich），採用自然和當地廢料製成，包括來自農業廢料的菠蘿絲、家用紡織廠的殘損紗線以及裁縫店的裁剪亞麻廢料，結合日本sakiori（裂織：將多餘布料撕成細條製成緯線，再在織機上一段一段的織入布料）手工技巧縫製細節、傳統天然靛藍染色以及現代剪裁，創造出實用、耐看且可調整的設計。中國內地參賽設計師田如茵，其系列Strip Strap Stripe（D）靈感源於其祖母患上阿茲海默症後導致記憶喪失和混亂，將切割圖案和摺疊布條等幫助記憶的方法融入到零廢料服裝上，選料包括有機棉、來自卷尾布和裁剪廢料的再生纖維。

向福建霞浦村漁家女文化致敬

英國設計師Miranda Mallinson-Pocock的系列Nostos（E）試圖表達我們在混亂和變化中，想尋求在家的舒適感覺。系列重新利用家庭紡織品，如牀單和軟裝飾品，以及重新編織被蟲蛀或閒置的毛衣，製作出帶有懷舊記憶的高級日常服飾。現居意大利的參賽設計師王雪，系列「蟳埔·好風繁花」（F）向中國福建霞浦村漁家女的文化致敬，採用零廢料圖樣和立體剪裁製作，服裝設計可以多種方式穿著，適用於不同場合以延長使用壽命，王雪將村裏收集的貝殼通過激光切割並縫製到工廠廢料卷尾布上，並採用reactive dye（一種活性染料）數碼印花，減少水和空氣污染。

台灣設計師蘇安立的參賽系列名為「消失的空間」（G），以世界各地因污染、極端天氣和海平面上升導致消失的空間為靈感。她將廢棄材料重新利用，塑造摺紙風格和模組化設計，在人體上創建三維幾何的空間。澳洲設計師Louise Boase的系列名為Dissect（H），特色是提供多種穿著方式的模組化服裝，使用由100%天然纖維製成的紡織廢料，避免使用合成材料，從而減少微塑料污染，所有印花亦通過激光數碼蝕刻，大大減少染料和能源浪費。

破碎軍用降落傘製成長裙

伊朗設計師Zari Qanei的參賽系列The Mystery of Wilderness（I）表達自然對人類的主導地位，採用如南伊朗傳統圍巾上的刺繡、天鵝絨桌布和舊蕾絲窗簾等紡織廢料，以剪碎的光碟作為飾邊亮片，領口的天鵝絨廢料帶子上則縫上硬幣，以服裝作為對陽光和星光的回應。最後是來自法國的參賽者Hugo Dumas，其系列Make Sort & Mend（J）以現代氣候危機與二戰配給物作對照，將舊紡織品製作成現代男裝，包括將破碎的軍用降落傘製成長裙、警示服和牛仔布末端製成的零廢料褲子，以及釘花拼接的飛行員外套。

「必須在設計階段開始變革和合作」

「Redress設計大賽」評審委員包括零售、設計、生產和媒體等領域的可持續業界資深人士，評審標準為作品的原創度、可持續和市場認受。比賽結果在各設計師以時裝騷形式展示後公布，Redress創辦人Dr. Christina Dean在頒獎前表示：「這次的比賽不僅關於勝利，更是為整個行業注入了急需的創意。設計師和消費者的參與對解決全球，尤其是亞洲的廢物危機至關重要。我們必須在設計階段開始緊急變革和合作。」首先頒發的是接受公眾投票人氣大獎，得獎者為Silvia Acien Parrilla的Regenerative Folklore系列；香港最佳設計師則由鍾家晴奪得；優異獎得主為田如茵的Strip Strap Stripe系列。最後是由今屆專屬時尚贊助商Tommy Hilfiger頒發的大獎，得獎項目亦是鍾家晴的「無依者」系列，她勝出後將與品牌團隊共同創作一個可持續設計項目。她說：「時尚因其對環境的負面影響而受到批評，這對於我們這些設計師來說是一個重大關注，但我們有意改變這一點，使時尚對地球更有利。」●

查詢：Redress https://www.redressdesignaward.com/

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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