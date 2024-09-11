Watch News：獨立品牌新作 營造微妙星空效果

【明報專訊】Geneva Watch Days期間，不少獨立品牌均發布新作。以「液體報時」聞名的HYT首次推出T1 Series「年份款」腕表，只在2024年9月至2025年4月發售。腕表直徑縮小至45毫米，首次採用3款新色調：朱古力色和綠色表款（A）採用紅色液體顯示小時，紫色表款則採用黑色液體。Angelus的Chronodate Titanium計時日曆鈦金屬腕表（B）則用上銀色表盤，散發灰色陽光放射紋。腕表採用多重結構模組化表殼，機芯安裝在輕盈而堅固的碳纖維複合材質製成護殼中，計時碼表按鈕則直接安裝在表殼上。