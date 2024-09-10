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副刊
Happy PaMa 教得樂 第518期

Happy Pa Ma

日式育兒記：搶購白米

【明報專訊】今天我真的很希望跟大家分享我的喜悅，因為剛剛我終於在超級市場買到一包5公斤的秋田米。買畢後即時打電話跟我先生報喜，很難想像一包米可以令我們如此欣喜若狂。

地震預報後陷米荒

自日本早前發出地震預報，超級市場的米可以在一瞬間完全消失，我真的不是說笑，全部人也一窩蜂去買米，令整個日本陷入白米短缺的情况。我家是「無米不歡」的家庭，兒子早上也喜歡以飯為早餐，幸好我們在預報發出的那個星期買了一包10公斤的米，應該也夠我們吃一個月吧？我還天真地以為日本的白米供應應該會很快恢復，誰不知預報取消後又宣布一個強颱風吹襲，白米供應量一直遲遲未有改善，我看家裏的白米量每日遞減，也開始擔心起來。之後每天走遍我家附近的超級市場撞撞彩，看看會不會有入貨的機會，但白米貨架空空如也，只有一些意粉、麵粉、公仔麵，甚至年糕，連超市廣播也不斷道歉，說白米量不足，希望大家能選購其他麵食來補白米不足，但意粉又怎能代替飯呢？

勿以善小而不為

有一個好心的職員看見我每天來「巡舖」，提我最好在超市還沒開門前15分鐘來排隊，早上會有一些白米供應，不過量也不是很多，而且每人限買一包，手快有手慢無。翌日我在早上8:45前來，已經有人在排隊，大概有20至30人。「應該還可以買到吧！」我天真地想。排我後面有一名老婆婆，她拍一拍我膊頭，問我超級市場什麼時候開門，我告訴她時間後便跟她閒聊，婆婆告訴我對上一次要排隊買米的時候，已經是東日本311大地震的時候，沒想到現在又要再一次經歷沒米的憂慮，不過她明白大家都擔心地震，所以很正常。聽畢婆婆這番話，真的希望她今天能買到米，一解她的擔憂。超級市場開門，大家一個跟一個到白米貨架上取米，可是今天只來了一箱白米，到我們的時候已經被搶購一空，婆婆還安慰我說明天吧！就在這個時候，有一名排頭幾位的男士，問我們是不是要買米，我回答是，他說他太太已經拿了一包，然後便向我們遞上一包米，我隨即放在婆婆的購物車上，婆婆跟我道謝便走了。

我猜「勿以善小而不為」就是這個意思吧，那名男士的一個小小舉動，真的幫了婆婆一個大忙，令人感動，見到婆婆有包米帶回家，真的讓我鬆了一口氣。日本人有時雖然真的很冷漠，但在特別情况下，大家也會守規律，幫助弱小社群。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第518期]

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