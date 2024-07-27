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Happy PaMa 教得樂 第518期

Happy Pa Ma

育兒鬆一ZONE：勿墮讚賞陷阱

【明報專訊】「乖啦！乖啦！最乖係你啦！」

「識自己食飯！算你乖啦！」

「自己擺好對鞋，乖啦！幫我收埋啲衫，就仲乖！」

「你自己執玩具，乖！唔似噚日咁，搞到成地都係，幾無手尾呀！」

「你乖，媽媽咪開心囉！」

以上父母讚賞孩子的說話，可能大家都耳熟能詳，但有沒有留意到當中的「bug」？相信父母是希望透過讚賞孩子，讓他有自信，甚或強化他的正面行為，可是這些bug卻無意中消弭讚賞的功效，甚至適得其反呢！

1. 讚賞的陷阱

．沒有說出具體好行為：父母希望透過讚賞來強化孩子某種正面行為，如果父母沒有具體表明究竟是什麼好行為，孩子摸不着頭腦，就未能達到父母的本意了！

．真誠態度欠奉：字面說話怎樣好聽，但當中夾雜着的敷衍、不屑、揶揄等態度和語氣，是直接見真章，孩子絕對會感覺得到的！

．得一想二：有時父母見孩子做到好行為，就會連帶附上得一想二的期望。但這樣的讚賞聽在孩子耳中，他只會咕嚕：「唔讚好過讚，原來後果嚴重！」

．秋後算帳：縱使第一句是讚賞，但父母接着便開始數落孩子過往種種的不是，他就只會聽到後者而上心，而無視父母第一句的讚美說話了。

．情緒勒索：孩子做好行為，是為自己個人成長，而不是討人歡心，為別人而活。「你自己做功課，媽媽會好開心㗎！」如此這般的讚賞，還是不用為妙！

刪掉「但是」 加添「假如」

2. 讚賞中必須刪除兩個字

「你好乖，自己執玩具，但係你仲未做功課喎！」不喜歡被人直接批評，是人之常情，父母讚賞孩子之餘，若加上「但是」兩個字，情况就180度逆轉了——讚賞變公審！

3. 讚賞中可以加添兩個字

父母讚賞孩子之餘，又希望他更上一層樓的話，建議可以用上「假如」兩個字。「你自己執好玩具，真係好有手尾！假如你收拾埋啲圖書，就會更加整齊！有手尾，又整齊嘅小朋友，真係有責任心！」

4. 過程中付出努力值得欣賞

父母讚賞孩子，勿只聚焦結果，即使結果未如理想，但他曾付出的努力，同樣值得欣賞。此外，父母可以強調，欣賞孩子做出好行為所突顯的品格特質，而當中，亦不宜攙雜跟其他人比較的說話。

5. 讚賞方程式：人 + 行為 + 形容

「小明（人），你自己做功課（具體行為），好主動，又自律（形容）啊！」孩子知道父母欣賞自己做某種好行為，會強化繼續去做，亦透過父母對自己的形容，逐漸建立自己是一個怎樣品格的人。

或許，孩子平日會做出一些令父母勞氣的事，不當行為以外，若父母多着眼他的正面表現，不吝嗇，真誠地宣諸於口去讚賞他，他就會逐漸建立自己正面的形象，成為一個健康快樂的孩子！

文：李淑輝（慈慧幼苗教育主任、資深註冊社工）

作者簡介：「慈慧幼苗」是一所致力拓展0至6歲幼兒培育及發展的慈善機構。透過互動資源平台及專業的家長教育培訓課程，教育公眾正確的育兒知識，啟導幼兒建立正向思維與正面價值觀。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第518期]

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