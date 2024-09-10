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Happy PaMa 教得樂 第518期

Happy Pa Ma

家庭有教：開學3Hs心願（上）

【明報專訊】電視劇《反起跑線聯盟2》伴隨暑期完結，劇中的冼老師（朱茵飾）為人嚴謹，對學生行為品德要求高，同時對正字亦「最」執著（詳見bit.ly/3MuRQ0r），雖未至於令所有人反感，但不少家長都感到「怕怕」。其實家長除了希望孩子「學業進步」外，相信也希望孩子有Happy（愉快）、Healthy（健康）和Harmonious（和諧）的「3Hs」生活。教育局在新學年全面推動《4Rs精神健康約章》，目的是推廣有足夠休息（Rest）、適時放鬆（Relaxation）、良好人際關係（Relationship）和抗逆力（Resilience）。4Rs符合美國哈佛大學發展中兒童中心（Center on the Developing Child）的建議，照顧者宜為孩子減少外在壓力，加強孩子自身的「核心」技能，並強化與孩子的關係（即「減外壓、加技能、強連結」），因此4Rs實為家長達成3Hs心願的契機。

◆足夠休息（Rest）

休息乃實踐「減外壓」的基礎，良好的作息習慣對孩子的健康身心發展相當重要。健康的生活習慣，包括充足的休息和睡眠時間，不僅有助於孩子的身心健康，還能提升他們的專注力和學習效率。固定的睡眠時間、適當的睡前活動如閱讀或溫水浴，能夠有效幫助孩子進入穩定的睡眠狀態。這些習慣可以幫助減少外在壓力的影響，情緒也更穩定，讓孩子在學習和生活中表現得更加自信，人際關係也更理想。

◆適時放鬆（Relaxation）

面對繁忙的學習活動，孩子需要學懂如何放鬆身心。充足的休息，配合適當的休閒活動，能進一步培育孩子的健康身心。根據「加技能」的理念，家長可以教導孩子各種放鬆心情技巧和問題解決的方法，例如深呼吸、肌肉放鬆法，或每日作簡單的靜觀練習，均有助孩子有效應對壓力，維持內心的平靜。孩子掌握這些技能，將能更好地應對日常挑戰，並保持積極的情緒狀態。

◆良好關係（Relationship）

家庭中建立正向、支持的氛圍至關重要。家長教養孩子時避免採用充滿批評或責罵的方式來處理問題，取而代之的是以愛和理解為基礎，以作溝通。根據「強連結」的概念，家長努力加強與孩子的聯繫，因為良好而「有反應」的親子溝通，是孩子心理健康和幸福的基石，能提升自信心，增強他們在面對困難時的抗壓能力，從而促進整體健康發展。

孩子班主任是否「翻版」冼老師，家長未必有得揀；但孩子能否達至3Hs的願望，家長就當然有安排造就的空間。下回我們進一步分享造就孩子良好抗逆力的核心技能。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第518期]

相關字詞﹕開學 親子筆陣 家庭有教

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