家庭有教：開學3Hs心願（上）

◆足夠休息（Rest）

休息乃實踐「減外壓」的基礎，良好的作息習慣對孩子的健康身心發展相當重要。健康的生活習慣，包括充足的休息和睡眠時間，不僅有助於孩子的身心健康，還能提升他們的專注力和學習效率。固定的睡眠時間、適當的睡前活動如閱讀或溫水浴，能夠有效幫助孩子進入穩定的睡眠狀態。這些習慣可以幫助減少外在壓力的影響，情緒也更穩定，讓孩子在學習和生活中表現得更加自信，人際關係也更理想。

◆適時放鬆（Relaxation）

面對繁忙的學習活動，孩子需要學懂如何放鬆身心。充足的休息，配合適當的休閒活動，能進一步培育孩子的健康身心。根據「加技能」的理念，家長可以教導孩子各種放鬆心情技巧和問題解決的方法，例如深呼吸、肌肉放鬆法，或每日作簡單的靜觀練習，均有助孩子有效應對壓力，維持內心的平靜。孩子掌握這些技能，將能更好地應對日常挑戰，並保持積極的情緒狀態。

◆良好關係（Relationship）

家庭中建立正向、支持的氛圍至關重要。家長教養孩子時避免採用充滿批評或責罵的方式來處理問題，取而代之的是以愛和理解為基礎，以作溝通。根據「強連結」的概念，家長努力加強與孩子的聯繫，因為良好而「有反應」的親子溝通，是孩子心理健康和幸福的基石，能提升自信心，增強他們在面對困難時的抗壓能力，從而促進整體健康發展。

孩子班主任是否「翻版」冼老師，家長未必有得揀；但孩子能否達至3Hs的願望，家長就當然有安排造就的空間。下回我們進一步分享造就孩子良好抗逆力的核心技能。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第518期]