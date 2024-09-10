仁濟隨筆：讀寫障礙與職業治療

10學童1個有讀寫障礙

讀寫障礙的學童雖然擁有正常人或以上的智力，但是在學習時，往往會因閱讀、寫作及數學等方面遇到不同程度的困難而受影響。據香港特殊學習困難研究小組統計顯示，本港每10名學童約有1個患有讀寫障礙，普遍比率約為9.7%至12.6%，及早察覺及識別可以減少對學童於學習上的影響。

職業治療師主要觀察讀寫障礙學童的閱讀及書寫情况，提供評估，例如小手肌發展評估、視覺感知評估、眼球追蹤評估、感覺統合評估等，因應不同的評估結果提供適切的治療。

讀寫障礙有以下特徵﹕

．抄寫時經常漏寫或多寫了筆畫

．經常寫錯字，容易混淆字體的方向，如b寫成d、土寫成士、上寫成下等

．肌肉協調能力較差，影響執筆寫畫技巧，寫字時容易出界

．不願意朗讀文章，容易讀錯字或有「跳行」、「跳字」的情况；對於理解文章內容有困難

多感官訓練 助學寫字閱讀

改善讀寫障礙的職業治療有3個活動可參考：

1. 利用多感官學習法學習文字

運用不同的感覺器官學習，可以較容易把文字輸入腦中，如：

觸覺：可以在沙、米、鹽上寫字

本體覺：可以運用大關節於空氣中寫字

聽覺：可以朗讀文字的筆畫或文字的部件幫助記憶認讀

2. 參與視覺認知遊戲

視覺認知發展不良會影響閱讀的流暢度，或會有漏字、跳行、跳字等情况。視覺認知的遊戲包括找不同、拼砌遊戲、畫迷宮、以不同方向（如順序、倒序、順時針）讀數字/字母、球類活動等。

3. 小肌肉靈活控制

小肌肉控制不良會影響執筆手勢和運筆的流暢度，小手肌活動如使用夾子、解開繩結、搓紙球等都有助前三指的發展。另外，要有穩定的小手肌控制，大肌肉的活動控制也是不可缺少的，小朋友平日可以參與絲帶舞、擊沙包、推車仔等以提升膊頭、手肘、前臂、手腕的穩定度。

文：梁玉芳（仁濟醫院圓玄學院早期教育及訓練中心一級職業治療師）

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[Happy PaMa 教得樂 第518期]