解鎖孩子心：永不放棄的秘訣

有次上課，他看到教桌上那本《超凡學生手記》，說：「這本書挺好看的！」

我問：「對你有什麼啟發呀？」

他說：「我發現自己最大的障礙是自我設限，我常常覺得自己不行，信心不夠，特別在數學方面。」

「每次當我想放棄的時候，我爸就會出現，他每次都是同一句開場白，『要不要幫忙呀？』當他教我如何解題後，我就會有一刻想要再試試，但……真的是那一刻。下一刻再遇到難解的題，我還是想棄科。」

爸爸也曾數學不及格？

我好奇地問：「那又是什麼讓你堅持到現在，繼續嘗試呢？」

他說：「有一次解完題，我爸爸問我，知不知道在他求學階段有什麼失敗的經驗。我就猜他肯定是追不到女孩子，或是做了什麼『偷雞摸狗』的事情被老師抓到之類的。但他竟然告訴我，他中三那年，數學是不及格的！」

「我沒有想過，因為我爸的數學挺厲害的。他告訴我，當時每次做數學功課，就想着要棄科，他試過裝病不考數學，但被爺爺拆穿了，罵了半天。但那個時候感恩有老師的幫助，常常在課後講解題目給他聽，最後在下學期尾的考試中及格了！」

「你知道嗎？他說完這個失敗的經驗後，他拍了拍我的肩膊，說了一句超級『老套』的話，他說不要放棄，繼續努力！」

我笑說：「雖然『老套』，但你聽進去了啊！你爸爸抓時機抓得真準！」

陪伴子女 化解內心掙扎

我常常跟父母分享，時機很重要。天霖的父親不怕孩子的拒絕，每次看見孩子有需要的時候，都是簡單地向孩子重複發出同一個邀請──「要不要幫忙呀？」不但給了孩子足夠的空間，同時也向孩子傳遞了一個信息──「需要幫忙的時候，我都在」。

就是這份安頓感，孩子不怕跟父親分享自己想要棄科的想法，父親也不急於要求孩子拋棄這種想法，藉着教孩子解題的場景，跟孩子分享自己失敗的經驗，創造溝通的空間。

孩子在過程中，感受到自己被信任以外，他發現原來自己面對數學時覺得困難，想要放棄，並不是只有他一個人是這樣，就連數學很不錯的父親，也有同樣的感受和經歷。

父母們，這代孩子面對的挑戰，大多是來自內心的掙扎，想要向好卻有時內心欠缺力量，提不起勁，他們需要成人作為他們成長上的嚮導，陪伴他們共同面對不同的困境，為他們加油打氣！

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者。

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[Happy PaMa 教得樂 第518期]