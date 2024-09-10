明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第518期

Happy Pa Ma

解鎖孩子心：永不放棄的秘訣

【明報專訊】每次只要談到學業，天霖就會說：「我想要棄科啊！數學太難啦！」

有次上課，他看到教桌上那本《超凡學生手記》，說：「這本書挺好看的！」

我問：「對你有什麼啟發呀？」

他說：「我發現自己最大的障礙是自我設限，我常常覺得自己不行，信心不夠，特別在數學方面。」

「每次當我想放棄的時候，我爸就會出現，他每次都是同一句開場白，『要不要幫忙呀？』當他教我如何解題後，我就會有一刻想要再試試，但……真的是那一刻。下一刻再遇到難解的題，我還是想棄科。」

爸爸也曾數學不及格？

我好奇地問：「那又是什麼讓你堅持到現在，繼續嘗試呢？」

他說：「有一次解完題，我爸爸問我，知不知道在他求學階段有什麼失敗的經驗。我就猜他肯定是追不到女孩子，或是做了什麼『偷雞摸狗』的事情被老師抓到之類的。但他竟然告訴我，他中三那年，數學是不及格的！」

「我沒有想過，因為我爸的數學挺厲害的。他告訴我，當時每次做數學功課，就想着要棄科，他試過裝病不考數學，但被爺爺拆穿了，罵了半天。但那個時候感恩有老師的幫助，常常在課後講解題目給他聽，最後在下學期尾的考試中及格了！」

「你知道嗎？他說完這個失敗的經驗後，他拍了拍我的肩膊，說了一句超級『老套』的話，他說不要放棄，繼續努力！」

我笑說：「雖然『老套』，但你聽進去了啊！你爸爸抓時機抓得真準！」

陪伴子女 化解內心掙扎

我常常跟父母分享，時機很重要。天霖的父親不怕孩子的拒絕，每次看見孩子有需要的時候，都是簡單地向孩子重複發出同一個邀請──「要不要幫忙呀？」不但給了孩子足夠的空間，同時也向孩子傳遞了一個信息──「需要幫忙的時候，我都在」。

就是這份安頓感，孩子不怕跟父親分享自己想要棄科的想法，父親也不急於要求孩子拋棄這種想法，藉着教孩子解題的場景，跟孩子分享自己失敗的經驗，創造溝通的空間。

孩子在過程中，感受到自己被信任以外，他發現原來自己面對數學時覺得困難，想要放棄，並不是只有他一個人是這樣，就連數學很不錯的父親，也有同樣的感受和經歷。

父母們，這代孩子面對的挑戰，大多是來自內心的掙扎，想要向好卻有時內心欠缺力量，提不起勁，他們需要成人作為他們成長上的嚮導，陪伴他們共同面對不同的困境，為他們加油打氣！

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第518期]

相關字詞﹕親子筆陣 陳志耀 解鎖孩子心

上 / 下一篇新聞