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Happy PaMa 教得樂 第518期

Happy Pa Ma

超人DadDad：與子女談夢想

【明報專訊】與子女談論夢想是一個美妙的時光，不僅可以增進親子之間的了解，還能幫助孩子思考未來，培養自信和目標感。作為家長的我也會跟一對子女談夢想，現時5歲的女兒Hayley會跟我們說，長大後希望可以成為一個畫家，當然作為父親的我，亦希望她可以夢想成真，如果各位父母，不知道如何與子女開展這個話題，以下有一些建議：

深入溝通 支持追夢

1. 營造輕鬆氛圍

選擇一個放鬆的時間和場所，讓孩子感到安全和舒適。這樣，他們更容易打開心扉，分享內心的想法。

2. 積極傾聽

在與孩子談話時，保持專注和耐心，並給予他們充分的時間表達。避免打斷或批評，讓他們知道你對他們的夢想充滿興趣。

3. 鼓勵探索

孩子的夢想可能會隨着年齡和經驗的增長而改變，因此鼓勵他們探索不同的興趣和可能。告訴他們，不論夢想多麼天馬行空，都值得被認真對待，就好像我的女兒Hayley一樣，曾告訴我想做科學家，但最後又想做畫家，所以作為家長可以鼓勵孩子不斷探索。

4. 提供現實支持

幫助孩子將夢想具體化，討論他們可以採取的實際步驟來實現夢想。這可以包括學習某些技能、參加課外活動或認識行業中的專業人士。例如Hayley喜歡接觸藝術或繪畫，我們將來亦會提供機會給她，讓她可以好好學習。

5. 分享你自己的夢想

與孩子分享你年輕時的夢想，以及這些夢想如何影響你的人生道路。這可以讓孩子看到夢想的重要，以及追逐夢想的可能，這是非常重要的，現在Hayley和兒子Hanson，每次翻閱我的著作《走進森林的刺寶寶》時，也知道爸爸是一名繪本作家，而且是可以夢想成真的。

6. 強調過程而非結果

提醒孩子，夢想的追求是值得的，不論最終是否達成。過程中學到的經驗和技能才是最寶貴的。

7. 保持持續的對話

夢想不止是一次對話的主題，定期與孩子回顧他們的夢想，看看有什麼新的變化或需要調整的地方，並繼續給予支持和鼓勵。

通過這樣的交流，父母不僅能更好地理解孩子的內心世界，還能與他們一起構建一個充滿希望和可能的未來。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第518期]

相關字詞﹕親子筆陣 陳顯庭（Rio Chan） 超人DadDad

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