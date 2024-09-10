善養救未來：同感心屏障

我內心即時有把聲音說：「怎麼了？我已經辛苦忍耐不發火！他還哭什麼？！」我問細佬：「你為什麼要哭？」細佬回答：「我不想說。嗚嗚……」我內心一把聲音說：「他現在很難過，需要安撫。」但另一把聲音卻說：「他不想說？他竟敢拒絕溝通！我就要他好看！」

最終，我內心的「同感心屏障」就像新世紀福音戰士的A.T. Field般全開，確保我的同感心一滴都不會流出去！我不再忍耐，完全不理後果地罵：「我剛剛都還沒罵你，你哭什麼？哭啦！你儘管哭吧！媽媽很壞，是不是？ 」我還扮他哭來嘲諷他：「嗚嗚嗚，很可憐啊，為何我會有個這麼差勁的媽媽？」

這時神隊友爸爸出場了，他抱走細佬安撫，讓我有空間沉澱。

好，讓我們來數一數到底有多少「同感心屏障」出現了。同感心屏障，是一些會讓對方感到不被理解的說話和行為，往往流露在我們習以為常的即時反應之中，不知不覺間滲透在我們與人的互動之中。

我一開始入房冷靜，是「忽略」；然後我叫細佬去刷牙是「分散注意」；我問細佬為何要哭是「判斷」和「縮小問題」，因為我認為他未至於要哭；之後的大罵是「責怪」；最後扮他哭是「嘲諷」。

而同時，我也有對於自己的同感心屏障，我怪責自己沉不住氣，傷害了細佬。我用靜觀陪伴自己的憤怒，過了一會，內心一把聲音說：「如果你能看見我的創傷，便會明白我為何會這樣做。」我傷害細佬的行為被同感了，我流着淚，想起我小時候哭時，大人就是會如此責罵、羞辱和冷待我，所以當細佬哭或不願回答時，我便會被觸發。而當我能心痛我的童年時，我也心痛細佬剛剛的遭遇，於是自然地想要安撫細佬了。

之前因為有同感心屏障，所以我沒留意到細佬的真正需要。原來細佬是有點不舒服，所以想我快點哄他入睡。我跟細佬道歉，解釋剛剛媽媽被觸發了，細佬沒做錯事，媽媽很愛他，問他剛剛是否很害怕，再安撫他入睡。

「你現在需要一些空間嗎？」

還有其他類型的同感心屏障嗎？有的！其中一個很常見的屏障是「正向化」。

例如在孩子遇挫折難過時，說：「不要緊！下次再努力！」或在孩子憂心時說：「不用擔心，還有很多方法的！」、「一切都是最美的安排！」等。如果這些鼓勵的說話是想要改變孩子的感受，讓他們馬上變得積極或釋懷，便有可能會讓他們感到自己的感受不被明白，或讓他們覺得自己的感受是不應該或不需要的，繼而壓抑自己的情緒。我們可以先陪伴孩子的情緒，例如說：「我感到你很難過，我在這兒陪着你好嗎？」然後耐心陪伴和聆聽；又或者說：「你現在需要一些空間嗎？請告訴我可以如何支持你。」當情緒流過後，孩子通常會自然振作起來。

也請緊記，同感心屏障並不代表我們做錯了或不夠好，那只代表我們以前也曾被這樣對待。這時候，我們又可以抱抱我們的內在小孩了。

文：周芷欣

作者簡介：佛系媽媽芷欣，佛法輔導碩士，育有一子一女。原本家庭事業兩得意，產後卻陷入抑鬱。後來接觸到《善養小童成大同》一書，從中看見自己抑鬱背後的的童年創傷，深受感動，最後憑借佛學和內在小孩走出陰霾，放棄原有工作，致力推廣善養和療癒。

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[Happy PaMa 教得樂 第518期]