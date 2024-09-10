明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第518期

Happy Pa Ma

善養救未來：同感心屏障

【明報專訊】一天晚上當我和丈夫在傾談時，6歲的細佬不斷過來打斷我和丈夫的對話。我感到十分煩躁，於是對家人宣布：「我現在很煩亂，因為有很多人同時在跟我說話！」全家馬上鴉雀無聲，我則入房冷靜一下。但這時細佬又過來，戰戰兢兢地叫我陪他刷牙。我情緒還未平復，等了一會我才板着臉說：「去刷牙吧。」怎料一進到洗手間，細佬便大哭起來。

我內心即時有把聲音說：「怎麼了？我已經辛苦忍耐不發火！他還哭什麼？！」我問細佬：「你為什麼要哭？」細佬回答：「我不想說。嗚嗚……」我內心一把聲音說：「他現在很難過，需要安撫。」但另一把聲音卻說：「他不想說？他竟敢拒絕溝通！我就要他好看！」

最終，我內心的「同感心屏障」就像新世紀福音戰士的A.T. Field般全開，確保我的同感心一滴都不會流出去！我不再忍耐，完全不理後果地罵：「我剛剛都還沒罵你，你哭什麼？哭啦！你儘管哭吧！媽媽很壞，是不是？ 」我還扮他哭來嘲諷他：「嗚嗚嗚，很可憐啊，為何我會有個這麼差勁的媽媽？」

這時神隊友爸爸出場了，他抱走細佬安撫，讓我有空間沉澱。

好，讓我們來數一數到底有多少「同感心屏障」出現了。同感心屏障，是一些會讓對方感到不被理解的說話和行為，往往流露在我們習以為常的即時反應之中，不知不覺間滲透在我們與人的互動之中。

我一開始入房冷靜，是「忽略」；然後我叫細佬去刷牙是「分散注意」；我問細佬為何要哭是「判斷」和「縮小問題」，因為我認為他未至於要哭；之後的大罵是「責怪」；最後扮他哭是「嘲諷」。

而同時，我也有對於自己的同感心屏障，我怪責自己沉不住氣，傷害了細佬。我用靜觀陪伴自己的憤怒，過了一會，內心一把聲音說：「如果你能看見我的創傷，便會明白我為何會這樣做。」我傷害細佬的行為被同感了，我流着淚，想起我小時候哭時，大人就是會如此責罵、羞辱和冷待我，所以當細佬哭或不願回答時，我便會被觸發。而當我能心痛我的童年時，我也心痛細佬剛剛的遭遇，於是自然地想要安撫細佬了。

之前因為有同感心屏障，所以我沒留意到細佬的真正需要。原來細佬是有點不舒服，所以想我快點哄他入睡。我跟細佬道歉，解釋剛剛媽媽被觸發了，細佬沒做錯事，媽媽很愛他，問他剛剛是否很害怕，再安撫他入睡。

「你現在需要一些空間嗎？」

還有其他類型的同感心屏障嗎？有的！其中一個很常見的屏障是「正向化」。

例如在孩子遇挫折難過時，說：「不要緊！下次再努力！」或在孩子憂心時說：「不用擔心，還有很多方法的！」、「一切都是最美的安排！」等。如果這些鼓勵的說話是想要改變孩子的感受，讓他們馬上變得積極或釋懷，便有可能會讓他們感到自己的感受不被明白，或讓他們覺得自己的感受是不應該或不需要的，繼而壓抑自己的情緒。我們可以先陪伴孩子的情緒，例如說：「我感到你很難過，我在這兒陪着你好嗎？」然後耐心陪伴和聆聽；又或者說：「你現在需要一些空間嗎？請告訴我可以如何支持你。」當情緒流過後，孩子通常會自然振作起來。

也請緊記，同感心屏障並不代表我們做錯了或不夠好，那只代表我們以前也曾被這樣對待。這時候，我們又可以抱抱我們的內在小孩了。

文：周芷欣

作者簡介：佛系媽媽芷欣，佛法輔導碩士，育有一子一女。原本家庭事業兩得意，產後卻陷入抑鬱。後來接觸到《善養小童成大同》一書，從中看見自己抑鬱背後的的童年創傷，深受感動，最後憑借佛學和內在小孩走出陰霾，放棄原有工作，致力推廣善養和療癒。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第518期]

相關字詞﹕親子筆陣 周芷欣 善養救未來

上 / 下一篇新聞