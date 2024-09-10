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Happy PaMa 教得樂 第518期

Happy Pa Ma

親子筆陣．閱讀的幸福：如何塑造孩子自我價值

【明報專訊】最近，我和一些以前的學生約好敘舊。在席間，不免會講起他們的童年往事。其中一個男生分享了他小時候的頑皮事，他說：「何sir，感謝你沒有在我做錯事時一味責罵我，反而用另一種方式讓我知道自己做錯了。你不僅讓我喜歡上中文，更教會了我如何做人。」聽到這番話，我心中既感動又欣慰，這讓我想起一本對我影響深遠的童書。

《艾德華－世界上最恐怖的男孩》是由著名的英國兒童文學作家約翰．伯寧罕（John Burningham）創作的一本對大人充滿教育意義的童書。這本書不僅適合孩子閱讀，對大人而言也有深刻的啟發。故事講述了一個名叫艾德華的普通男孩，他因為偶爾的頑皮行為，經常受到大人們的批評，甚至用粗魯、吵鬧、惡劣、野蠻、邋遢等字眼來形容他。逐漸地，艾德華變得愈來愈符合這些負面評價，甚至被稱為「世界上最恐怖的男孩」。

獲讚賞 頑皮孩子變可愛

故事去到這個位置時，作者安排了一個反轉。有一天艾德華照常刻意去做一些壞事，但今次卻反而受到大人用另一個角度去欣賞他，然後用很正面的形容詞去表揚他。經過一次又一次，周圍的人開始用不同的眼光看待艾德華，給予他更多的愛和正面評價，艾德華逐漸建立正面的價值，最終成為了一個可愛、受人喜愛的孩子。

這本書讓我們深思該如何塑造孩子的自我價值，孩子在成長期間很多時根據外界的評價而動搖，負面的評價愈多，孩子就愈容易認為自己一無是處；相反，當我們願意多讚賞他們，他們的自我形象便會愈好，自我的建立也會愈完整。孩子的成長需要通過自我接納和積極的自我對話，逐漸找到內心的平靜和力量。學習將外界的批評轉化為改進自我的動力，而不是讓這些評價淹沒自信心。

大人們也要尊重和接納每一個孩子的獨特性。每個孩子都有自己的優勢和特點，要鼓勵他們發揮自己的潛能，去讚揚他們的優點並不是一件難事。但如何去用正面的方向面對孩子的「惡」，才是我們最需要學習的。在讀過這本書後，我常常都提自己，愈頑皮的孩子，我愈需要找到一些位置去稱讚他們，用正面的評價去建立他們。這樣，孩子們才能在一個充滿愛和支持的環境中健康成長。教育不僅僅是知識的傳授，更是對孩子人格的培養和心靈的滋養。

教育核心在於理解與接納

我希望這本書能夠成為每個家長和教師的必讀之選，幫助他們在教育孩子的過程中，學會如何以愛和包容去對待每一個孩子。通過艾德華的故事，我們可以學習到，教育的核心在於理解與接納，這樣才能真正促進孩子的自我實現，讓他們在未來的人生旅途中，勇敢追尋自己的夢想，並在這個過程中找到屬於自己的位置。

文：何彥輝

作者簡介：現為港澳信義會小學校長，20多年來，倘佯在故事的懷抱中的教育工作者。一直用心推動兒童文學在學校的發展，相信文學的力量能在孩子的成長中留下真、善、美的痕迹。

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[Happy PaMa 教得樂 第518期]

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