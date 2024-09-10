上一課：美人魚泳術結合優雅舞蹈 化身小美人魚 水中翩翩起舞

文：顏燕雯

示範：Bethany

美人魚泳術（Mermaid Swimming）在外國已流行多年，熱愛旅遊及潛水的鍾卓芝（Iris）在台中完成一個美人魚課程後，2019年把它引入香港，最初以租用泳池或與五星級酒店合作形式，給大小朋友體驗美人魚泳術，直至今年3月，她正式於西營盤創設全港唯一一家美人魚館Mermaid Ocean Palace（MOP），館內有恆溫水池，令美人魚體驗不再受天氣和季節影響。

練習擺動 運用全身力量

MOP以教授 「Mermaid Dance美人魚水中舞」為主，把美人魚泳術和舞蹈的元素融合，創造一系列以優雅美感為重點的美人魚課程。由於本地仍未有正式的美人魚導師課程，MOP便自設認證班，當中包括水試及筆試，讓完成考核內容的學員可以表演或教學。現時有10位導師，全部完成認證班並擁有急救證書。

美人魚課程主要分為每8堂為一級的初、中、高班，以及單次體驗班，均接受4歲或以上大小朋友參與。以初班為例，上課前要先在地面做熱身動作，然後練習「body wave」姿勢——類似游泳中蝶式的動作，但用的是全身力量，頭、手、胸、腹、臀有規律地擺動以協助身體在水中推進，之後便會穿上魚尾，在水中反覆練習這個動作。

或者你會問：「小朋友不懂游泳，可以做美人魚嗎？」答案是可以的。Iris說：「游泳的技巧與美人魚泳術並不一樣，如游泳需要換氣，美人魚則用一啖氣完成一系列動作，並主要用腹部核心肌群及臀部力量前進。」她又指初學者會在雙腳可着地、水深60至70厘米的淺水區練習，到有信心和能力才會到深水區學習其他技巧如水中吹泡泡、擺動魚尾、旋轉起舞等動作。至於體驗班則是課程的濃縮版，除了打卡環節，學生還會學到如何在水中浮起及怎樣下沉入水等基本知識，並掌握美人魚泳術的精髓。

■INFO

MOP小美人魚培訓課程（初級班）

對象：4歲或以上

價錢：$4880/8堂，每堂1小時（10月31日前推出NeoYouth美康萊×MOP美人魚館聯乘活動，詳情可於官網查詢）

美人魚體驗班

對象：4歲或以上價錢：$600/45分鐘

地址：西營盤皇后大道西356號MOP Mermaid Ocean Palace 美人魚館

查詢：5950 6265（WhatsApp）

網址：www.mermaidop.com

[Happy PaMa 教得樂 第518期]