明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第518期

Happy Pa Ma

上一課：美人魚泳術結合優雅舞蹈 化身小美人魚 水中翩翩起舞

【明報專訊】迪士尼動畫中的小美人魚Ariel除了漂亮善良，也擁有勇敢追逐夢想的決心，難怪受到很多大小朋友的歡迎。如果你想體驗Ariel在水中自由自在暢泳的快樂，毋須尋找童話世界的入口，只要去到西營盤的美人魚館，便可穿上美人魚尾巴，化身小美人魚，在水中翩翩起舞。

文：顏燕雯

示範：Bethany

美人魚泳術（Mermaid Swimming）在外國已流行多年，熱愛旅遊及潛水的鍾卓芝（Iris）在台中完成一個美人魚課程後，2019年把它引入香港，最初以租用泳池或與五星級酒店合作形式，給大小朋友體驗美人魚泳術，直至今年3月，她正式於西營盤創設全港唯一一家美人魚館Mermaid Ocean Palace（MOP），館內有恆溫水池，令美人魚體驗不再受天氣和季節影響。

練習擺動 運用全身力量

MOP以教授 「Mermaid Dance美人魚水中舞」為主，把美人魚泳術和舞蹈的元素融合，創造一系列以優雅美感為重點的美人魚課程。由於本地仍未有正式的美人魚導師課程，MOP便自設認證班，當中包括水試及筆試，讓完成考核內容的學員可以表演或教學。現時有10位導師，全部完成認證班並擁有急救證書。

美人魚課程主要分為每8堂為一級的初、中、高班，以及單次體驗班，均接受4歲或以上大小朋友參與。以初班為例，上課前要先在地面做熱身動作，然後練習「body wave」姿勢——類似游泳中蝶式的動作，但用的是全身力量，頭、手、胸、腹、臀有規律地擺動以協助身體在水中推進，之後便會穿上魚尾，在水中反覆練習這個動作。

或者你會問：「小朋友不懂游泳，可以做美人魚嗎？」答案是可以的。Iris說：「游泳的技巧與美人魚泳術並不一樣，如游泳需要換氣，美人魚則用一啖氣完成一系列動作，並主要用腹部核心肌群及臀部力量前進。」她又指初學者會在雙腳可着地、水深60至70厘米的淺水區練習，到有信心和能力才會到深水區學習其他技巧如水中吹泡泡、擺動魚尾、旋轉起舞等動作。至於體驗班則是課程的濃縮版，除了打卡環節，學生還會學到如何在水中浮起及怎樣下沉入水等基本知識，並掌握美人魚泳術的精髓。

■INFO

MOP小美人魚培訓課程（初級班）

對象：4歲或以上

價錢：$4880/8堂，每堂1小時（10月31日前推出NeoYouth美康萊×MOP美人魚館聯乘活動，詳情可於官網查詢）

美人魚體驗班

對象：4歲或以上價錢：$600/45分鐘

地址：西營盤皇后大道西356號MOP Mermaid Ocean Palace 美人魚館

查詢：5950 6265（WhatsApp）

網址：www.mermaidop.com

[Happy PaMa 教得樂 第518期]

相關字詞﹕課程 打卡 美人魚 美人魚泳術

上 / 下一篇新聞