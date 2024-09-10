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Happy PaMa 教得樂 第518期

Happy Pa Ma

遲一步分拆：待有實質材料才正式推行

【明報專訊】除了先導學校，也有小學希望掌握更多新科目資料才開始試行。西貢崇真天主教學校（小學部）校長馮家俊身兼香港中文大學學習科學與科技中心顧問，一直致力推動STEAM教育，他指就科學科課程框架（定稿）看來，15個主題跟以往常識科相差不遠，除了加入工程與設計等新元素，很多學校一直有教的STEAM都可在科學科中找到。「相信科學科可以讓學生更明白科學的道理，從而對它產生興趣，或者了解自己有沒有興趣向這方面發展。」

科學需透過研習、觀察學習

他指以往常識科很容易忽略動手做的環節，但其實科學需要learning by doing，因為科學不單是知識的傳遞，更是要透過研習、觀察等來學習，並且懂得怎樣運用才最重要，若課時長些會實踐得更好。「現在學校正在做課程統整，就老師教擔、課程剪裁等安排，看看將來人文科和科學科各佔一半還是科學科佔比重多一點。」

馮家俊指學校一些既有工具，如放置於天台蒐集天氣數據的5G天氣儀，在未來科學科的「地球與太空」及「生命與環境」範疇都可運用得到，但他仍想知道科學科的課程綱要如何落實，以及教材上需要什麼補足，故希望等待書商有實質材料給學校了解後，才正式推行科學科。「課程綱要內的一些課題，常識科本身都有，下年度我們會在常識科繼續深化，如有書商或其他進一步材料，我們或許會在下學期做些校本課程如實驗、研習或活動以作增補。」

[Happy PaMa 教得樂 第518期]

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