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Happy PaMa 教得樂 第518期

Happy Pa Ma

常識科分拆：新學年試行分拆常識科 科學科PDAR教學 動手動腦探索

【明報專訊】小學常識科將於2025/26學年分拆為「人文」和「科學」兩個科目，並先於小一及小四分階段逐年循序推展至其他級別，直至2027/28學年全面實施。剛開始的2024/25學年，學校可自由選擇試行與否，教育局長蔡若蓮早前透露有200間小學率先在新學年試行分拆常識科。

就教育局課程框架（定稿）來看，人文科加入關於中華文化、國史及國家地理等課題，主要是增潤內容；但在科學科的課程上，有校長表示這跟以往常識科有頗大分別，除要加入新元素外，也會使用螺旋式教學及強調動手做，教學方法也有可能改變。率先試行科學科教學的學校，將要面對不少挑戰，無論在行政、教學模式、教具課本等安排上，大家是否準備就緒？

掌握教學理念、方法才能部署

「雖然教育局指分拆後變動不大，但也並非等於把常識科拆開兩份便算。」大角嘴天主教小學校長周德輝說，試行前，學校要清楚兩科的教學理念、教學方法等才能部署，因此他認為先有一年試行空間是好事，讓學校和教師能有更周詳的計劃。該校是今年試行分拆常識科的先導學校之一，他們將集中於科學科試教，教師會以常識科為基礎，再按教育局最新的科學科指引作單元分流，並於一年級及四年級實行。

邀專家指導 計劃教師分批進修

周德輝表示，除了要重新編排校歷表、時間表、教師人手，也要作出科目與科目之間的配合，如課室安排，加上未能看到科學科新課本內容，暫未知道與原先常識科的分別有多大。「以老師人手為例，怎樣編排老師？誰教人文科？誰教科學科？有些教常識科的老師本身是念文科，他們未必精通科學，有需要進修，雖然教育局會提供相關教師培訓課程，但學校始終有自己的考量，如我們會在教師發展日安排相關活動，邀請專家來教老師在教學時要注意的地方，但一次活動又未必足夠，所以又計劃給老師分批外出進修，回來再一同分享及備課。」他指現時由學校常識科主任戴萬光帶領，與擅長科學科的教師一同規劃一、四年級的科學科教案。

以往常識課題也有運用PDAR

教學方式方面，按教育局建議，小學階段的科學科，教師可通過「提問和規劃」（Plan）、「實施和記錄」（Do）、「整理和分析」（Analyse）和「表達和反思」（Review）4個步驟（PDAR），引導學生探究與日常生活相關的自然現象或事物（詳見知多啲）。戴萬光指學校教師以往教授一些常識課題時都有運用PDAR概念，如讓學生假設、記錄實驗結果，所以即使未有全新的科學科課本，仍可先以常識科作基礎來教學，而本年度小一及小四學生都買齊全年的常識課本，並於課堂上使用相關冊次及校本筆記。

■知多啲

大膽假設 小心求證 PDAR找出導電體

學習題目：導電體

1.提問和規劃（Plan）：

學生觀察電路後，教師提問哪些物品可讓電流通過，並假設只有金屬才可讓電流通過，再引導學生規劃測試方法，設計實驗裝置，以及先預測哪些物品可讓電流通過。

2.實施和記錄（Do）：

把物品如鐵叉、膠尺、木條、橡皮等逐一測試，並記錄實驗結果。

3.整理和分析（Analyse）：

分析結果，看看什麼類型的物品可通電。

4.表達和反思（Review）：

口頭匯報實驗結論，並反思開始前的假設是否需要修改，如學生發現「鉛筆芯非金屬也可通電」，就知道只有金屬才可讓電流通過的假設需要修正。

非每個課題都可拆開4步驟

戴萬光指，很多人以為科學實驗很複雜，但其實大部分學習目標均是「大膽假設，小心求證」，如低年級學物料的透光度，簡單用一個電筒照射不同物件就可做到。他又指未必每個課題都可拆開PDAR 4個步驟去做，「教育局都有提到，毋須在每一次科學探究活動中都要求學生親自完成PDAR的所有步驟，如太空、火山等課題，是不能『實施和記錄』（Do），但仍可透過影片或AR等學習模式教學」。

文︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第518期]

相關字詞﹕西貢崇真天主教學校（小學部） 先導學校 教學 大角嘴天主教小學 小學常識科 課程改革 科學科 人文科 分拆

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