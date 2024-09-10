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旅遊

同場加映：千年芙蓉鎮掛在瀑布上 南瓜燈海祈願

【明報專訊】湘西古色古香的城鎮，不止鳳凰古城，鄰近的芙蓉鎮亦保留古鎮風韻，更被形容為「掛在瀑布上的千年古鎮」。

芙蓉鎮是少數民族土家族的聚居之地，曾是湘西土司王（少數民族首領）的行宮，已有2000多年歷史，未改名為芙蓉鎮前，一直叫「王村」。1986年導演謝晉在王村取景拍攝電影《芙蓉鎮》，從此令王村聲名大噪，2007年更索性改名為芙蓉鎮。在鎮內游走時，不時會看見主演電影的姜文和劉曉慶的劇照，吸引遊客駐足、打卡。

作為有千年歷史的小鎮，芙蓉鎮保留不少具少數民族特色的歷史建築，例如通往土司王行宮的橋樑「土王橋」，全橋不施一口鐵釘，以榫卯結構建成；又如土家族祭祀祖先、跳擺手舞的擺手堂，其所在的溪州土司廣場是歷代土司王接待來賓之處。踏在石板路上，細心留意，每間店舖的屋簷下都掛有南瓜燈，入夜後點亮起來，格外有古城韻味。本身是土家族人的導賞員分享，土家族只有自己的語言，沒有文字，族人多用物品表達祝願，其中金黃色的南瓜，別稱金瓜，象徵財富，剖開瓜後，內裏又有很多南瓜籽，寓意多子多財，因此透過懸掛南瓜燈，祈求五穀豐收，來年風調雨順。

穿過石板街，沿路不少遊客往芙蓉鎮觀景台處走。瀑布是芙蓉鎮的一大特色，高60米、寬40米的流水分兩級從山崖傾瀉而下，當水量充沛時，瀑布水聲尤其浩大，壯觀得很；即使是水量較小的瀑布亦有另一番美，流水從崖邊瀉下，再潺潺匯入酉水河，配合眼前鬱鬱葱葱的綠蔭，享受古鎮的一片靜謐。瀑布旁，層層疊疊的吊腳樓依山而建，以相機定格眼前的秀麗景色，難怪有人形容吊腳樓就像「掛在瀑布上」，吸引遊客特意換上民族服到此旅拍。

芙蓉鎮

入場門票：成人108人民幣（約118港元）

交通：乘高鐵從鳳凰古城站往來芙蓉鎮站，成人單程 53人民幣（約58港元）起

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