月餅玩創跨界聯乘 咖啡軟心醒神 珍珠Q彈

跨界聯乘是噱頭，還是值得奉上真金白銀捧場？記者即場試味報告。

老餅家×咖啡品牌 帶堅果黑朱古力味

在時裝界不乏跨界別合作，撞出創新點子，近年月餅界也悄悄地加入crossover行列，老字號奇華餅家，今年跨界與本地人氣咖啡店品牌NOC Coffee Co.合作，帶來奇華×NOC咖啡奶黃月餅禮盒。

「這一兩年我們與不同行業合作，去年我們跟意大利朱古力品牌AMEDEI合作推出聯乘朱古力月餅，顧客很受落，所以今年我們想延續這件事。」奇華餅家營業及市場副總監鄭淑萍（Phoebe）說一直希望為顧客找些創新意念，她留意到本地近10年出現不少創新咖啡品牌，最終找了人氣咖啡品牌NOC Coffee Co.，雙方一拍即合，把精品咖啡融入奶黃月餅。

Phoebe表示，他們反覆嘗試不同咖啡品種，最終選了經典拼配豆No. 18製作咖啡餅皮和軟心餡料，創作出軟心咖啡奶黃月，帶來黑朱古力及堅果風味。同時，他們也採用澳洲紅桑子製作紅桑子軟心餡的咖啡奶黃月，「因為近年客人鍾意fruity一點的味道」，以清甜酸味，突出咖啡的甘醇。

禮盒設計承襲去年風格，注入聯乘品牌元素。去年品牌與AMEDEI合作，盒子有可可豆模樣，今年與NOC合作亦注入咖啡豆元素。聯乘禮盒內有4個月餅，2個軟心咖啡奶黃月及2個軟心紅桑子咖啡奶黃月，並附有聯乘品牌招牌或特注產品，今年附有4個NOC特調咖啡掛耳包，其採用擁有百年歷史、連續8年榮獲COE殊榮的巴西聖野莊園的2款日曬精品咖啡豆，經中度烘焙製成，帶有烤核桃、焦糖朱古力及忌廉風味，用來搭配月餅也不錯！

記者與同事們一起試食，一致認為兩款咖啡奶黃月餅的啡味香濃，帶有堅果及黑朱古力風味，其微甘中和了奶黃的膩感，軟心紅桑子奶黃月餅的果酸味亦能提香。想餅皮鬆化些，可用氣炸鍋以160℃加熱約3至4分鐘，或放進焗爐，以150℃焗約10分鐘。現時奇華×NOC 咖啡奶黃月餅禮盒於NOC及奇華網店已經售罄，奇華長沙灣分店、皇后大道東分店等仍有小量現貨，有買趁手！

星級中餐廳×珍珠奶茶店 桃山皮減油膩

米芝蓮1星食府夏宮，與台灣過江龍珍珠奶茶名店春水堂合作推出夏宮×春水堂聯乘月餅禮盒，禮盒形狀像極珍珠奶茶外賣杯，打卡一流。今次雙方合作，原來是由港島香格里拉中菜部行政總廚梁汝景一手促成！梁師傅乃愛茶之人，對台灣珍珠奶茶代表春水堂推崇有加，認為品牌採用優質茶葉，茶湯帶有獨特清香，因此向夏宮引薦春水堂，創作出鐵觀音珍珠奶茶味月餅。

這口味源自春水堂最受歡迎的鐵觀音珍珠奶茶，由品牌提供鐵觀音茶葉，配白芸豆製作出桃山皮餅皮，「選用桃山皮可減少油膩感，調整後令甜度更適中，更能突顯鐵觀音茶葉的最佳風味」，梁師傅指經多番嘗試後，餡料最終以味道相對清爽的白芸豆為主，這樣更能突顯餡料內的珍珠粉圓風味。

這顆珍珠粉圓比春水堂常見的更大顆，每顆重約3克！原來梁師傅把春水堂提供的珍珠粉圓秘方特別調配，製作出更適合用於月餅的大顆圓形黑糖麻糬，在保存期限內保持Q彈。梁師傅說：「這是首次在月餅中加入麻糬，最困難的是設計新口味，既希望保留傳統，同時有創新的感覺。」記者即場試吃，白芸豆為主的餅皮和餡料質地細膩，黑糖麻糬Q彈煙韌，若是嗜濃茶者，或許略嫌師傅「太輕手」，期待餡料加進奶茶元素。禮盒內有3個春水堂鐵觀音黑糖珍珠奶茶月餅；另有3個夏宮30年陳皮豆沙月餅，豆沙幼滑，陳皮味突出，非常有水準。

烘焙店×中式醬料店 柚子奶黃月妙在餅皮

本地曲奇品牌PIN Cookies推出多款特色月餅，其中一款柚子奶黃月餅於去年首度推出，因為反應佳，今年載譽歸來。

這款柚子奶黃月餅原來是與「蘇太名醬」合作而成。蘇太名醬以冶味的XO醬打響名堂，同時亦推出多款特色中式醬料，其中一款是大約5年前推出的柚子香檸醬，混合自家製的甘草柑桔、自家製子薑、含柚子的柚子茶、西柚、鹹檸檬等材料煮1至2小時，變成層次複雜的酸甜醬料。品牌創辦人蘇太長女Patsy談起去年PIN Cookies負責人Ophelia來試醬時，她發覺柚子香檸醬的酸甜與月餅味道很合拍，於是促成合作，特於去年中秋推出月餅，「以前只是想到用這醬料落沙律、炒餸，無諗過可以用來做月餅」，Patsy驚喜地說。PIN Cookies將此醬混合吉士粉、椰奶、鹹蛋黃等材料製成餡料，入口先有一陣甜味，然後漸漸滲出酸甜，中和膩滯感。但令記者印象最深的是其牛油餅皮，即使在室溫下，仍然鬆脆，其餅皮比許多著名品牌、酒店級奶黃月餅更勝一籌。當然如果想更酥脆，品牌建議將月餅放進氣炸鍋以180℃氣炸6至8分鐘至香脆暖和。現於蘇太名醬有售的中秋「柚」禮月餅禮盒，內有柚子香檸醬及2件裝柚子奶黃月餅，而在PIN Cookies發售的則是2件裝柚子奶黃月餅禮盒。●

奇華餅家

查詢：2785 6066

夏宮

自取日期：即日至9月16日

地址：金鐘法院道太古廣場港島香格里拉5樓節日專櫃或指定地點

訂購網址：bit.ly/4ggkrUU

春水堂

現貨出售：即日至9月16日（西九龍分店除外）

facebook：chunshuitanghk

蘇太名醬

自取日期：即日至9月15日（取貨前3天致電預留）

查詢：中環店6898 5173、康山店6419 5710、九龍店2382 2886

網址：xo-sauce.com.hk

PIN Cookies

現貨出售：即日至9月16日

網址：pin-cookies.com

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：朱勁培

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