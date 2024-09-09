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健康

人生下半場：開啟「死亡」對話 心安家寧

【明報專訊】死亡經常被社會認為是忌諱的話題，但近年人們對於死亡和安寧照顧的態度似乎有所轉變。「賽馬會安寧頌」計劃香港大學社會科學學院團隊於本年初公布「香港安寧照顧服務社區調查2023」，透過全港隨機抽樣電話調查，訪問了1506名18歲或以上香港市民。一般人以為討論死亡是禁忌，但八成受訪者願意參與是項與死亡有關的調查，而且超過七成半受訪者在參與過程中，談論到生死與安寧照顧時都感到自在，沒有特別不適感覺；被問到如果家人選擇在家中離世時，八成以上受訪者表示不介意，並會繼續居住。由此可見，談論死亡、安寧照顧並不是忌諱，更可成為家中閒談的話題。

開啟對話，是達到心安家寧的第一步。

九成受訪者不知預設照顧計劃

預設照顧計劃是指患有嚴重疾病的病人，透過和家屬、社工與醫護人員溝通，考慮到疾病的預後、治療利與弊、病人價值觀和意願等因素，來商討日後病危時醫療及個人照顧計劃。調查發現，雖然近九成受訪者表示從未聽過預設照顧計劃，但令人意料之外是，對這個詞彙感到陌生的受訪者經調查人員解釋後，六成人表示願意和家人商討預設照顧計劃。可見社區推廣生死教育的力度要加強，讓更多市民及早認識相關概念，未雨綢繆。

調查亦發現，不打算與家人談論安寧照顧的三大原因。第一、擔心屋企人反應；第二、覺得無需要；第三、唔知點開口。然而，有四分之一受訪者表示曾與家人溝通自己晚期照顧的意願，對方不但沒有不良反應，反而更加深互相理解（36.4%）、如釋重負（26.6%）、減少擔憂（22.9%），甚至關係改善（14.6%）。由此可見，展開預設照顧計劃對話和討論，是達到心安家寧的關鍵。

尊重價值觀 減家人爭拗

直接談論死亡會讓人覺得有壓力，但我們要留意預設照顧計劃並不單純關於死亡，更像是關於了解我們是誰？想如何生活？生活中最重視的品質是什麼？當中需要一些個人價值觀和偏好的思考和討論，但並不是想像那麼困難。現在，可想想以下5個問題，你會如何回應？

1.我的生命很珍貴，即使到最後一刻，依然希望保有尊嚴，所以當我病重時，我想要維持生命治療項目是什麼？

2.如果我無法再為自己作出醫療決定時，誰會是最了解、最關心我的人？

3.當我病重時，我想要獲得的舒適照顧是什麼？

4.當我病重時，我期待身邊人如何對待我？

5.每一天我都當是生命最後一天來過，所以我最想對親愛的人說的是什麼？

透過及早溝通和計劃，可以確保你的願望和價值觀受尊重，並為親人提供指引，減少爭拗。預設照顧計劃不僅涉及醫療治療方面，更關乎人與人之間關係和連結，提前計劃及早談論你的照顧是非常值得，這樣你和家人都能有充分準備，更能讓你們在面對未來時，倍感安心。

文：馮廣榮

（賽馬會安寧頌講師）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕生死議題 預設照顧計劃 健康 安寧頌 人生下半場

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