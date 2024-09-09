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健康

談痛說情：痛症苦纏 靠「腦朋友」解困

【明報專訊】黃女士（化名）被背痛困擾20多年，最初疼痛集中於上背，其後發展至整個背脊。黃女士為背痛先後接受不同治療，例如西醫止痛藥及物理治療，中醫針灸及推拿等，卻始終紓緩不了痛楚。每每物理治療師以手法治療替她按壓或拉動肌肉等軟組織時，總會惹來黃女士嘩嘩大叫，並批評治療師技術差勁，令她痛楚加劇。

事實上，黃女士的痛症正不斷惡化，輕輕按壓背部便引來疼痛，痛楚範圍也不再局限於背部，連腿部也頻頻感到拉扯痛感。究竟她患上哪一種棘手痛症，令一眾醫護人員束手無策？

根據黃女士描述，她經常感到背部肌肉痛楚，而且按壓某些位置時會特別疼痛，這都是肌筋膜疼痛綜合徵（myofascial pain syndrome）典型徵狀。此病是由於勞損及肌肉長期繃緊，以致包裹肌肉的肌筋膜發炎而產生慢性疼痛。黃女士退休前擔任文職，長年累月坐在打字機前，奮力用十指敲打鍵盤，難免出現傷患，令她上背頻頻發痛。

治療肌筋膜疼痛綜合徵並不困難，透過物理治療及運動放鬆繃緊的肌肉，輔以止痛藥物，痛楚便會逐漸消失。然而，黃女士容易緊張焦慮，令肌肉長期繃緊，於是上述治療統統無法奏效。

痛楚引發焦慮 陷惡性循環

事實上，醫生曾提出黃女士緊張焦慮的情緒，是導致痛症長期不癒的原因之一，建議她接受情緒治療，服用能夠協助放鬆及紓緩緊張的藥物。惟黃女士並不承認她有過度緊張的毛病，也不相信肉體上的痛楚與情緒有關，故此沒有考慮醫生建議，拒絕接受任何與情緒相關的治療。

痛症持續未解，固然令黃女士的情緒受困擾，同時也影響腦袋對痛楚的感知，對痛楚更敏感；此外焦慮情緒也會增加體內炎症因子水平，令痛楚加劇。在這惡性循環下，如果黃女士不願意循紓緩情緒方面着手治療，她的痛症只會繼續纏繞下去。

大量醫學文獻已確認慢性痛症與情緒息息相關，治療痛症不單解決生理問題，還需要從心理甚至社交生活着手，才能中斷痛症的惡性循環。對黃女士而言，放下執著，可能是她的痛症解套方案。

文：薛詠珊（香港中文大學賽馬會痛「正」能量計劃總監、家庭醫學專科醫生）

中大痛症頻道

bit.ly/47ksJWy

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