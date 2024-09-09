明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

俠醫仁心：院長的迎新錦囊

【明報專訊】一年一度中大醫學院迎新營剛在上星期完結！還記得自己30多年前，首次踏進中大校園的青葱歲月，並沒想到依山而建的中大校園是何其壯闊宏偉。當我第一天返學，由火車站到達中大山腳的校巴站時，已發現排隊等校巴上山的人龍連綿不斷。為了準時到達山上的李卓敏基本醫學大樓上堂，我只好汗流浹背地跑步上山！醫學一年級時，高我一班的胡志遠以主席身分邀請我加入中大醫學院院會（CUHK Medical Society），我就此當上「康樂主任」一職，負責籌辦1990年的中大醫學院迎新營。

放下過去光環 重新出發

「迎新」跟「刑新」只差一線。當年新生為了完成野外定向遊戲，需要在中大環山尋找定點，幸好莘莘學子進入大學校園的興奮心情，蓋過炎炎夏日帶來的辛苦。迎新營的其中一個目標，是讓新入學的醫科生盡快彼此認識，同甘共苦的「刑新」遊戲便是最佳方法！

事隔30多年，我今年首次以院長身分參加迎新活動，欣喜看到跨世代的中大師兄姐都回到母校為新入學的師弟妹打氣，分享他們的行醫之道！能入讀中大醫科的學生，都是在中學名列前茅的高材生，但一進入醫學院他們就會發現身邊同學朋友都是成績最優秀的學生。從小池塘裏的大魚變成大池塘中的小魚，同學們必須調節心理，高興得到優秀成績進入醫學院之餘，開學第一天就要把過去好成績的光環放下，在廣闊的中大校園裏重新出發！

中大醫學院雖有43年歷史，卻沒有歷史包袱，相信我們能在不同層面上繼續創新。今天的創新是為了未來的發展，而我們必須抓緊今天每個機遇，創新亦包括在課程和教學上，醫學院亦秉承一貫「承先啟後」的教育理念，讓學生有機會參與由頂尖教授領導的科研，歡迎學生一同參與醫學創新！

Work hard play hard

我在O'Camp第三天早上探班，進入會場時發現大部分同學都昏昏入睡，原來他們前一個晚上通宵玩樂！我有共鳴之餘亦想到這正是我們醫學院的精神：Work hard, play hard！當活動一開始，同學便能立即精神起來，也許這亦是醫生需要具備的能力，隨時短睡閉目養神，醒來即能立即工作！還記得我當外科初級醫生時，在通宵達旦接連的手術中，抓緊機會短暫睡眠，15至20分鐘的「短睡特異功能」已足夠為下一個手術回氣提神。

O'Camp讓同學互相認識，今天的同學將會是明天的同事，日後在醫院緊急候召時或許需要跨學科「同學團隊」的協作，朋友多往往能事半功倍！

我和各位未來醫生分享在中大醫學院這大家庭生活和相處的錦囊，希望新入學的師弟師妹能夠在中大校園找到自己的理想之餘，也建立到互相支持鼓勵的友誼，大家畢業後都毋忘初心，一起成為好醫生！

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]

相關字詞﹕迎新營 中大醫學院 趙偉仁 俠醫仁心

上 / 下一篇新聞