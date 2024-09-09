俠醫仁心：院長的迎新錦囊

放下過去光環 重新出發

「迎新」跟「刑新」只差一線。當年新生為了完成野外定向遊戲，需要在中大環山尋找定點，幸好莘莘學子進入大學校園的興奮心情，蓋過炎炎夏日帶來的辛苦。迎新營的其中一個目標，是讓新入學的醫科生盡快彼此認識，同甘共苦的「刑新」遊戲便是最佳方法！

事隔30多年，我今年首次以院長身分參加迎新活動，欣喜看到跨世代的中大師兄姐都回到母校為新入學的師弟妹打氣，分享他們的行醫之道！能入讀中大醫科的學生，都是在中學名列前茅的高材生，但一進入醫學院他們就會發現身邊同學朋友都是成績最優秀的學生。從小池塘裏的大魚變成大池塘中的小魚，同學們必須調節心理，高興得到優秀成績進入醫學院之餘，開學第一天就要把過去好成績的光環放下，在廣闊的中大校園裏重新出發！

中大醫學院雖有43年歷史，卻沒有歷史包袱，相信我們能在不同層面上繼續創新。今天的創新是為了未來的發展，而我們必須抓緊今天每個機遇，創新亦包括在課程和教學上，醫學院亦秉承一貫「承先啟後」的教育理念，讓學生有機會參與由頂尖教授領導的科研，歡迎學生一同參與醫學創新！

Work hard play hard

我在O'Camp第三天早上探班，進入會場時發現大部分同學都昏昏入睡，原來他們前一個晚上通宵玩樂！我有共鳴之餘亦想到這正是我們醫學院的精神：Work hard, play hard！當活動一開始，同學便能立即精神起來，也許這亦是醫生需要具備的能力，隨時短睡閉目養神，醒來即能立即工作！還記得我當外科初級醫生時，在通宵達旦接連的手術中，抓緊機會短暫睡眠，15至20分鐘的「短睡特異功能」已足夠為下一個手術回氣提神。

O'Camp讓同學互相認識，今天的同學將會是明天的同事，日後在醫院緊急候召時或許需要跨學科「同學團隊」的協作，朋友多往往能事半功倍！

我和各位未來醫生分享在中大醫學院這大家庭生活和相處的錦囊，希望新入學的師弟師妹能夠在中大校園找到自己的理想之餘，也建立到互相支持鼓勵的友誼，大家畢業後都毋忘初心，一起成為好醫生！

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

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