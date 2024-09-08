街知巷聞：合法地點 政府資助 街頭藝術在珀斯

沉浸式體驗街頭藝術

酒吧鐵閘上冰山在熱帶雨林冒煙融化，冷巷牆壁上魚兒和鳥兒愜意遨遊，記者穿梭石屎和磚頭堆砌的珀斯街道，一眼就捕捉到這些壁畫，腦袋浮現連串奇思妙想。Rone認為街頭藝術本身就是一種沉浸式藝術，「它（街頭藝術）常置於意想不到的地方，內容跟環境相呼應，這確實適合成為沉浸式體驗的形式」，這也是他開始畫壁畫的原因。

Rone說在澳洲，墨爾本的壁畫（mural painting）和塗鴉（graffiti）街頭藝術發展多年，「是頗為有機的文化」，在地區規模相對小的城鎮會有壁畫節，但可能不會看到塗鴉，「在珀斯，你也會看到tagging（標籤）、sticker（貼紙）和paste up（拼貼）」等塗鴉作品，可見澳洲街頭藝術之多元。細心留意的話，不難發現一堵牆可以有多層創作，例如壁畫被塗鴉的噴漆掩蓋，Rone笑言這行為放眼全球都很常見，「這就是街頭藝術，你不會預期它會永久存在。空間是商品，所有人都嘗試做好（留在該空間的）作品」。

若以「空間是商品」此角度論，陳舊破敗的建築以不落窠臼的設計改造，會更吸引人？這倒有點像Rone在做的事，「我會去廢棄建築的房間畫畫，有時是非法的。我有點喜歡這樣做，因為沒人會看到你畫，更加不受侵擾，我可以花更多時間畫」。他續說，以前未經授權在街上畫壁畫，難免被提醒遵守不破壞公物的社會責任，「你的行動一定要非常快，你要在黑暗之中畫」，當然他現在作畫前都會問准業主的許可。他說街頭藝術可以是藝術，可以是純粹塗鴉，「就像傳統的字母塗鴉，有時不是讓門外漢看懂的，是專門讓塗鴉藝術家互相欣賞的，至於街頭藝術通常大家看完都會明白」，也可以是刑事毁壞，定義只是「一個許可之差」。

政府配對畫家與業主

非牟利藝術團體HKwalls在每年藝術三月期間，都會辦街頭藝術節，邀請國際和本地藝術家創作壁畫。HKwalls回覆查詢指，他們一直與旅遊發展局及Current Project等機構合作，一般會先公開招攬外牆提供創作空間，亦會外出搜尋合適地點並聯絡業主授權進行壁畫創作。Rone說世界各地時會舉辦壁畫節，「壁畫成為我旅行的機會」，他被邀約到訪不同國家畫壁畫。香港是他常去的地方，「我認為香港是壁畫藝術發展的絕佳之地，深水埗周邊有大量壁畫」，例如KristopherH在桂林街的壁畫，還有醫局街Clogtwo的作品。

深水埗之外，中西區素來壁畫雲集，譬如2018年恒基集團邀請了本地和國際藝術家在西營盤「藝里坊Artlane」以壁畫翻新多幢大廈外牆，本地藝術家Pantone C為此畫了《壁畫隧道》。Pantone C於2022年底前往珀斯，接受展覽和商業塗鴉委託，並於當地開班授課。往返港澳兩地創作的他，留意到珀斯街頭壁畫多以動物為題材，壁畫看上去不太豪邁粗獷，「我自己就比較喜歡抽象和酷一點風格，當然graffiti受Hip hop文化影響，成為次文化，作品表達的是一種態度（多於信息）」。

珀斯小巷Wolf Lane恰如其名，有一幅由西澳藝術家Steven Buckles今年繪製的狼壁畫，原來是由珀斯政府推動的「Wolf Lane Refresh」計劃一部分，市政府希望壁畫為被遺忘的巷道注入活力。Wolf Lane左右兩邊的建築都有壁畫，其中一幅也是今年新鮮滾熱辣完成，是藝術家Liam Dee畫的壁虎，那在水中游弋的壁虎巨大無比，一旁的船頓時顯得渺小。在悉尼，內西區市議會（Inner West Council）為管理非法塗鴉，推行「Perfect Match Street Art」計劃，配對街頭藝術家和業主合作，並資助業主為大廈租用棚架和塗抹防塗鴉塗層等開支，同時直接支付聘請藝術家創作的費用。坎培拉則為藝術家提供30處合法的塗鴉練習牆，每堵牆均設路標指明該處為合法塗鴉地點。

天橋底創作未成事 藝術家：港太多掣肘

假如香港如坎培拉一樣，有免費且合法自由使用的塗鴉或壁畫牆，Pantone C毫不猶疑說好，惟此舉不易，「沒辦法，有好多考慮因素」。康樂及文化事務署藝術推廣辦事處2015年曾聯同Pantone C，將街頭藝術融入觀塘的公共空間，作品繪於觀塘消防局外牆的圍板上。起動九龍東辦事處於2013開放「反轉天橋底」場地，將觀塘繞道下的空置地轉作創意藝術文化用途，由香港藝土民間有限公司（藝土民間）營運及管理，Pantone C說起動九龍東辦事處曾向他諮詢在天橋底創作街頭藝術的意見，終未成事，「始終怕人會亂畫，但又沒理由找保安看守，失去（創作）原本的意義，香港有好多掣肘」。在珀斯，街頭藝術家的畫紙不止是牆壁，還有花盆和配電箱，部分創作包含裸露和粗口內容。

去年上環樓梯街一間快餐店門外的「黃帽工人」壁畫被清除，據報民政及青年事務局長麥美娟當時回應指，民政處職員以「一般人感覺」判斷，指畫作容易令人聯想「黑暴」及「港獨」。該壁畫存在10多年，Pantone C認識創作「黃帽工人」的外國街頭藝術家，他得知事件後也甚為不解，「現時會有很多所謂紅線，但該如何界定呢？」他續稱在澳洲，「只要不畫太踩界的東西，包容度會高一點」。

Pantone C又認為澳洲的土地面積遠超香港，「場地許可性都會大很多」，亦相對尊重藝術家的作品。「在香港，大家（生活的節奏）太快了，根本沒時間駐足欣賞，每個人永遠都在低頭看手機」，在澳洲反而因為點與點之間路途遙遠，經常要駕車或者搭巴士，容易路過街頭藝術作品。他希望大眾欣賞塗鴉和壁畫時，除了打卡，有時間不妨仔細觀察，了解背後的創作過程。他續說，在香港申請場地創作程序複雜，「要搞一大輪找很多人批准，（在澳洲）這裏找負責的市議會就可以了」。他猜想香港業主大概憂慮「你會寫粗口，或者畫啲唔出得街嘅嘢」，對街頭塗鴉普遍存負面印象。提到拿起噴漆，大概只有香港人會想起大耳窿登門寫的「欠債還錢」，Pantone C笑言揸畫筆在別人眼中只是畫畫而已，揸噴漆卻似要作奸犯科。不過香港有樣好的，就是「先進」，他苦笑說他在珀斯完全買不到他慣用的marker筆。

港式塗鴉

塗鴉也分很多種，當中doodling和scribbling同樣可解作「亂塗」，分別在於前者多畫圖為主，後者則是拼湊文字。珀斯和香港的街頭壁畫和塗鴉大致都用上鮮艷奪目的色彩，不過香港較獨特的是會見到一些歌詞、放負或勵志的句子塗鴉，例如吸引不少人打卡的「見攰就唞」。Pantone C表示若對此嚴格定義，這些句子只能說是塗鴉，但不算是塗鴉藝術。他說graffiti這英文字義本身就解作文字，graffiti藝術通常用抽象的字體創作。有趣的是，Pantone C曾在珀斯擺展覽，展出一幅中英文夾雜的塗鴉作品，並成為全場第一幅賣出的畫，「很奇妙的是澳洲人挺喜歡中文字」。

不過無論是何處的街頭藝術，Pantone C說那都是一種表達思想和情感的載體，並不會輕易消亡，就像可將所有東西真實呈現的相機初發明時，人們會說那是繪畫的死亡，但繪畫並不限於複製，無法輕易被機器取代。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 姚超雯、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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