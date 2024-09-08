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社會實驗：跟老工匠學式微工藝 扭鐵花重現大角嘴

【明報專訊】大角嘴是一個界線曖昧的地方，位置夾在奧運、太子和旺角之間，沒有港鐵站，不少街道以植物命名，區內唐樓和新樓並肩而立，途人偶爾會被冷氣機滴水弄得厭煩，偶爾會對那剪鐵燒焊聲感到好奇。在這工業味濃的九龍舊區，仍會見到鐵窗花和花鐵閘，藝術家何兆基素來專注當代雕塑和傳統工藝實踐。這次他獲香港藝術中心邀請，探索如何將「扭鐵花」工藝融入社區藝術，並傳承技藝。

背景

項目：「扭鐵花」大角嘴社區藝術／工藝教育計劃

目的：將工藝融入藝術創意實踐，並連結社區文化及傳承

人物：香港藝術中心、藝術家何兆基、30名分別來自香港中文大學、香港浸會大學及香港藝術學院的學生

先學屈鐵 草圖絲毫不差

6月某天，來自中大、浸大和藝術學院的大專生隨何兆基來到恒昌五金舖學扭鐵花，周老闆熱情歡迎。五金舖內放滿扁鐵、圓鐵、屈鐵工具和剪鐵機等，一不留神就會碰到機關，踩到「陷阱」。打過招呼後，何兆基連忙吩咐學生拿出設計草圖，量好要用的扁鐵長度讓他開料，然後找周老闆學屈鐵。工具大小按屈鐵的弧度不同，有學生屈出來的鐵與草圖相差無幾，本以為「差不多就可以了」，不曾想周老闆十分眼利，一手拿過學生的扁鐵，堅持要把它屈到跟草圖一模一樣。

何兆基事先叫學生構思一個家居小器物，浸大視覺藝術學院學生洪諾霖打算做一個鑰匙架，這個想法由其妹妹提議，「家裏平時放鑰匙的位置沒擺其他東西，只有一堆鑰匙」。長方形的鑰匙架，上面短鐵的部分用扭，下面則用屈的技法，看上去難度不低，諾霖度鐵片長度預留了走趲位，「預長一點，讓扭鐵花機可以夾住」。周老闆看見草圖時也覺得「（鐵）咁短好難扭」，但他仍奮力一試，助諾霖實現構思。諾霖在屈鐵部分設計了S形圖案，她說：「因為外公以前扭過的（鐵花）好多都有S形這元素，我想加到作品中。」原來諾霖的外公以前也會扭鐵花，外公住所的窗花便是其作品，他亦曾將鐵屈成玩具送給年幼的諾霖母親。

當日約10名學生跟周老闆學習，店內幾把風線運轉，努力讓眾人不流一滴汗。看到牆壁、機器和工作枱上寫滿周老闆開鐵料的算式，可想像他在五金舖度過的時光一點也不短。學完扭和屈鐵，要將扁鐵部件焊接，學生和何兆基夾好期再做工作坊，已是7月的事了。

燒焊初體驗

抵達廣昌電業五金公司門前，Woody師傅已告誡要小心地上夾着回路鉗的槽鐵導電。有學生忘記穿著長袖衫、戴勞工手套，還好Woody和老闆虎叔早有準備。做焊接會產生火花，那火光傷眼，Woody師傅示範時提醒學生要「上鏡、落鏡」，拿起面罩遮擋。

藝術學院學生鄭少霞笑言開頭聽到扭鐵花，「我驚㗎，因為要燒焊嘛，好驚（啲火花）會彈到」，但此機會實屬難得，無法在學院工作室體驗，她不想錯過。記者到過現場，便明白何兆基戲稱扭鐵和焊鐵工作坊是「戰場」的原因。鄭少霞說：「我們沒預料到那個場所的地面凹凹凸凸，站也站不穩；放得下很大張工作枱，但行走的通道很窄。」她續憶述落手落腳做第一件作品時的情形，師傅個個「硬橋硬馬」，對每個步驟和細節都很執著，亦很用心教學，「我們或會覺得塊鐵那麼硬，未必整到（草圖）那個形出來，跟到少少都OK，但師傅會跟到足」。望住堅硬的扁鐵被師傅用看似簡單的工具屈曲焊接，扭出流暢柔順的紋路，少霞形容那彷彿是將硬鐵軟化般，她頓時想到「鐵漢柔情」一詞。

諾霖和少霞第一件扭鐵花作品分別是鑰匙架和書架，均在家中使用，中大學生李珊珊的設計卻是「商用」。珊珊與好友在中大經營咖啡店「山承」，咖啡店剛好需要一個遮架放置雨傘，她認為鐵在平價物料中較持久耐用，「算是偏向永恆的東西」，便想結合扭鐵花元素設計遮架。遮架圖案由太陽、山和流水組成，「中大有個別名叫山城，山的城市，我食字食個承字」，「承」代表如源源不斷的流水般承傳。珊珊的設計啟發了教育計劃下一輪的社區設計作品。

為社區製遮架 再思藝術意義

東華三院於大角嘴設有「福全共物館」，去年推出日用品援助計劃「借嘢」，於大角嘴區內增設多個借遮點，香港藝術中心與何兆基便打算跟東華三院合作，讓學生設計放置於區內的遮架，供街坊共享雨傘。何兆基與區內的鐵器師傅討論遮架的基本結構，以及可讓學生發揮「扭鐵花」設計的空間。何兆基談及整個教育計劃過程，「其實都幾有趣，因為並非一開始就將每一步計劃得好清楚」。他要求參與教育計劃的學生提交設計草圖，終由香港藝術中心及福全共物館的代表一起選出6份設計，並由所有學生合力製作。

李珊珊、鄭少霞和洪諾霖的遮架設計獲選，其中珊珊以「大角嘴有緣」為題。珊珊留意到日本車站早有免費借遮服務，她想像前人留下雨傘，供後來者使用的畫面，「整件事很溫暖」。下雨天沒帶傘出門時，珊珊的腦海總會萌生一個念頭：「如果眼前剛好有一個遮架，有人把傘留下就好了。」用一把傘連結人們，她心想假如借走和借出雨傘的兩人相遇，不也成就一段美好的緣分？珊珊認為幫大角嘴街坊設計借用雨傘的遮架，讓藝術應用變得貼地，不限於在畫廊交易的高雅作品。有別於第一件遮架作品，今次為街坊製作的遮架加上了底盤和膠轆，珊珊說那是何兆基的想法。有了底盤，可以承托雨傘，也避免傘上的雨水弄濕地面；有了轆，移動遮架時更省力輕便。珊珊表示，她創作時沒想太多，因為沒想過會作為社區產品設計的原型生產，「有些地方未考慮得好周全，是個很簡陋的設計」。

何兆基希望透過這個教育計劃，向學生灌輸工藝製作「說到底是要服務他人，不止是個人藝術表達那般簡單」，他說工藝製作往往講求合作，作為設計者要容許他人協助完成作品，同時也要幫忙製作別人的作品。

五金鐵器與船塢

何兆基是奧運居民，勉強算是大角嘴街坊，猶記得初搬入奧運，附近的大角嘴還未有那麼多食肆，也沒什麼交通工具可直達此處，「覺得這邊是舊區，沒有來這裏的需要」。他搬來逾15年，從沒仔細研究大角嘴歷史，自參與香港藝術中心主辦的公共及社區藝術計劃「轉角：」，作為「社區駐留藝術家」協助籌劃社區藝術及工藝教育項目後，才查閱了不少歷史資料。香港藝術中心節目經理鄭宇程解釋，「轉角：」為市區更新基金第6期資助計劃，中心留意到大角嘴在1970年代開展填海工程前，原為船塢，造船業和五金工業隨之興旺，區內至今仍有不少五金舖。「五金舖有好多工匠，他們有不同技術，但這些會隨市區更新發展慢慢式微。」中心便探尋將傳統工藝轉化，在社區重新定位的可能，塑造有用之物。

大角嘴有活字印刷廠，也有玻璃工廠，為何最終選了扭鐵花作藝術介入？回望鄭宇程所述的大角嘴歷史，何兆基認為以五金鐵器切入頗合適，「因為五金鐵器是工藝品常用的物料」。何兆基走訪大角嘴，發現還有小量花鐵閘，勾起不少兒時回憶，他感覺花鐵閘在1970至1980年代很普遍，鐵閘、圍欄，甚或是窗台的花籠，都用上了扭鐵花這工藝，但現在愈見稀少，他便想：究竟大角嘴還有沒有人懂得扭鐵花呢？他經中心接觸到恒昌五金71歲的周老闆，周老闆告訴他這門工藝發展重心自1980年代末轉移內地，他現在接到的都是急單，「別人趕不及返內地委託人做，今天下單，明或後天要的那種」，但趕時間難以做出上乘之作，加上沒新人入行，「我跟他（周老闆）說，他的手藝那麼好，失傳好可惜」。何兆基見扭鐵花能加入產品設計中，便想讓學生學習。

項目結束時，通常會撤走放置社區內的藝術品，那麼其連結社區的意義便會消失，一切還原基本步嗎？鄭宇程說社區藝術的確無法永存，但其重大意義在於影響我們的思想，「（計劃）當中的工藝教育和美感體現，激發學生和師傅想像扭鐵花的應用空間，這價值不容易被量度，但可以永久」。何兆基亦言，意義在於教育過程，「過程成為每位參與者回憶的一部分，那件事便延續下去」。何兆基說，大專生學完扭鐵花，為大角嘴製作遮架後，下一步會去中小學搞工作坊，讓中小學生認識扭鐵花這門工藝。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 姚超雯、香港藝術中心提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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