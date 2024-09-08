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2024年9月8日星期日
星期日生活
星期日生活
什麼人訪問什麼人：向True Believers致敬——訪蕭鳳霞憶故友James C. Scott
如艷陽
無名周記：真相大白了，公義呢？
拍好電影：魏德聖專訪 討死不如賴活着
開門讀書：人類歷史的終結
同場加映：被（中國以外）全世界杯葛的俄羅斯
老少女之麻糬周記！
圖文城市：噩夢牆紙草稿：亡魂船和抽搐人形圖
Short D：（十四）：Margaret散文
五音筆傳：牙買加人的無窮生命力 1980年代Dancehall音樂
#044 金魚囝
放心寫作：#102 慶幸有書
讀者來信：〈為什麼我會袖手旁觀？〉
阿貓阿狗：#245 西多士
movie chic, movie style：美版《喋血雙雄》：槍戰動作仍然好睇
論語電影：教學多年的禁語
家明雜感：開學又見驕陽
影片簡評
單元連載：香港書114
星期日文學‧J.K.羅琳性別言論風波——被「取消」的作者
{防災教育達人}張清風 山中悟生存法則 求生教練推防災教避禍
盤中食事：西班牙式中菜 莎樂美腸橄欖蒸鱸魚
社會實驗：跟老工匠學式微工藝 扭鐵花重現大角嘴
ways of seeing：遊牧藝術家作品說話覓心中的家
街知巷聞：合法地點 政府資助 街頭藝術在珀斯
未來城市：沒有互委會的年代 公屋幸福設計如何落實？
影片簡評
【明報專訊】《 狗陣》IIA
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什麼人訪問什麼人：向True Believers致敬——訪蕭鳳霞憶故友James C. Scott
如艷陽
無名周記：真相大白了，公義呢？
拍好電影：魏德聖專訪 討死不如賴活着
開門讀書：人類歷史的終結
同場加映：被（中國以外）全世界杯葛的俄羅斯
老少女之麻糬周記！
圖文城市：噩夢牆紙草稿：亡魂船和抽搐人形圖
Short D：（十四）：Margaret散文
五音筆傳：牙買加人的無窮生命力 1980年代Dancehall音樂
#044 金魚囝
放心寫作：#102 慶幸有書
讀者來信：〈為什麼我會袖手旁觀？〉
阿貓阿狗：#245 西多士
movie chic, movie style：美版《喋血雙雄》：槍戰動作仍然好睇
論語電影：教學多年的禁語
家明雜感：開學又見驕陽
影片簡評
單元連載：香港書114
星期日文學‧J.K.羅琳性別言論風波——被「取消」的作者
{防災教育達人}張清風 山中悟生存法則 求生教練推防災教避禍
盤中食事：西班牙式中菜 莎樂美腸橄欖蒸鱸魚
社會實驗：跟老工匠學式微工藝 扭鐵花重現大角嘴
ways of seeing：遊牧藝術家作品說話覓心中的家
街知巷聞：合法地點 政府資助 街頭藝術在珀斯
未來城市：沒有互委會的年代 公屋幸福設計如何落實？
什麼人訪問什麼人：向True Believers致敬——訪蕭鳳霞憶故友James C. Scott
如艷陽
無名周記：真相大白了，公義呢？
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老少女之麻糬周記！
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Short D：（十四）：Margaret散文
五音筆傳：牙買加人的無窮生命力 1980年代Dancehall音樂
#044 金魚囝
放心寫作：#102 慶幸有書
讀者來信：〈為什麼我會袖手旁觀？〉
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家明雜感：開學又見驕陽
單元連載：香港書114
星期日文學‧J.K.羅琳性別言論風波——被「取消」的作者
{防災教育達人}張清風 山中悟生存法則 求生教練推防災教避禍
盤中食事：西班牙式中菜 莎樂美腸橄欖蒸鱸魚
社會實驗：跟老工匠學式微工藝 扭鐵花重現大角嘴
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街知巷聞：合法地點 政府資助 街頭藝術在珀斯
未來城市：沒有互委會的年代 公屋幸福設計如何落實？
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