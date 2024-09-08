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如艷陽

【明報專訊】跟蕭鳳霞教授約在一個酷熱的下午，走幾步已汗流浹背，驕陽似火，瞪得人眼睛發痛。攝記李紹昌卻心生竊喜，因為遇見了難得的光線，讓蕭教授身上的白恤衫照出燦白出塵的一塊，如豔陽。這天，她第二度接受sunfai訪問，談她與人類學家James C. Scott的一段情誼，在做學問和研究的路上，兩人如何互相激發，砥礪前行。兩人最後一次見面是3月在耶魯大學，不料數月後便傳出了斯科特教授離世的消息，蕭教授痛失摯友，世界則失去了一位破格的學者。事隔多年，當天一起吃飯去的餐廳已經忘記，但她記住了那歡快。

拍攝台灣原住民歷史的魏德聖導演因版權訴訟及疫情打擊沉寂一時，想拍的台灣三部曲不知如何開展，卻因繞路拍攝另一溫情小品電影BIG而得到啟發和安慰，因而想開了：在喘不過氣來的時候，不要死。他接受了紅眼訪問，一旁聽着的攝記也跟着激動。

疫情打亂了全世界，但問題還得解決。近日房屋局長何永賢頻頻曝光，大推公屋的參與式幸福設計，可是，硬件有了，幸福就會自然歸位？記者朱令筠特別關注到解散互委會之後，居民的需要和訴求如何得到疏導和回應。英國倫敦2017年公屋大火導致逾70人死亡，由退休法官帶領的調查委員會近日發表報告，除重整意外真相，還上溯至幾十年前，照見公共服務監管機制疏失潰散的源頭，並後來如何一步一步走到對草根階層背信棄義的惡果。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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