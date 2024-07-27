明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

E潮

HIFIMAN SUSVARA UNVEILED 納米級振膜耳機 無格柵設計更通透

【明報專訊】HIFIMAN在2016年推出SUSVARA旗艦平板振膜耳機，無論質素還是口碑都十分理想，一直深受發燒友喜愛。時隔多年，HIFIMAN再接再厲，推出了全新的SUSVARA UNVEILED，以破格的全開放式無格柵設計，顛覆了傳統耳機的設計理念。

SUSVARA UNVEILED的核心技術，在於納米級厚度的超輕薄振膜，賦予耳機單元極快的響應速度，從而加強動態範圍和頻率特性。相比舊款SUSVARA使用的黃金導體層，UNVEILED版本升級為導電率更高的銀導體層，僅次於超導體，使耳機的靈敏度從83dB提升到86dB，阻抗則從60Ω降至45Ω，在呈現弱音細節和空氣感方面有了顯著提升。

新耳機另一大創新，在於隱形磁體技術，特殊流線形狀截面的磁體設計，進一步增強磁鐵縫隙間的空氣流動，大大減少聲波失真；結合納米振膜，即使長時間聆聽，音頻依然清澈動聽。為了追求零損耗的音質，SUSVARA UNVEILED採用全開放式無格柵設計，以去除最後一個影響音質的障礙，讓聲波完全自由地傳播，呈現更高的透明度和真實感。

為了保護這一精密的平板單元，品牌特別設計了可拆卸的磁吸保護罩，不使用時可防止灰塵和其他雜質侵入。耳墊外側採用皮革材質，利用獨特的環形結構，抑制側向漏聲，使聲音更聚焦於耳朵。貼合臉部一側則選用高穿透度材料，佩戴更舒適的同時，也確保聲音的真實通透。升級版單晶銅銀混編線材，大大加強細節清晰度和高頻明亮度，同時兼顧動態和低頻下潛，令音色更全面均衡。●

HIFIMAN SUSVARA UNVEILED規格

單元：納米振膜平板單元

耳機種類：開放式耳機

頻率範圍：6Hz-75kHz

靈敏度：86dB

阻抗：45Ω

重量：430g

售價：$59,800

查詢：3971 0242（DMA泛音）

上 / 下一篇新聞