HIFIMAN SUSVARA UNVEILED 納米級振膜耳機 無格柵設計更通透

SUSVARA UNVEILED的核心技術，在於納米級厚度的超輕薄振膜，賦予耳機單元極快的響應速度，從而加強動態範圍和頻率特性。相比舊款SUSVARA使用的黃金導體層，UNVEILED版本升級為導電率更高的銀導體層，僅次於超導體，使耳機的靈敏度從83dB提升到86dB，阻抗則從60Ω降至45Ω，在呈現弱音細節和空氣感方面有了顯著提升。

新耳機另一大創新，在於隱形磁體技術，特殊流線形狀截面的磁體設計，進一步增強磁鐵縫隙間的空氣流動，大大減少聲波失真；結合納米振膜，即使長時間聆聽，音頻依然清澈動聽。為了追求零損耗的音質，SUSVARA UNVEILED採用全開放式無格柵設計，以去除最後一個影響音質的障礙，讓聲波完全自由地傳播，呈現更高的透明度和真實感。

為了保護這一精密的平板單元，品牌特別設計了可拆卸的磁吸保護罩，不使用時可防止灰塵和其他雜質侵入。耳墊外側採用皮革材質，利用獨特的環形結構，抑制側向漏聲，使聲音更聚焦於耳朵。貼合臉部一側則選用高穿透度材料，佩戴更舒適的同時，也確保聲音的真實通透。升級版單晶銅銀混編線材，大大加強細節清晰度和高頻明亮度，同時兼顧動態和低頻下潛，令音色更全面均衡。●

HIFIMAN SUSVARA UNVEILED規格

單元：納米振膜平板單元

耳機種類：開放式耳機

頻率範圍：6Hz-75kHz

靈敏度：86dB

阻抗：45Ω

重量：430g

售價：$59,800

查詢：3971 0242（DMA泛音）