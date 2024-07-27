Austrian Audio Full Score One 奧地利產放大器 高回轉率保靚聲

Full Score One機身簡潔，線條優雅，元件全部在奧地利生產。它集合品牌多年的研發成果和音質追求，既滿足家用聽眾的需求，亦照顧到混音師和母帶工程師的專業要求。它擁有強大的驅動能力，能輕鬆驅動阻抗低至10Ω的低阻耳機，也能完美匹配阻抗超過300Ω、靈敏度較低的高階耳機。無論樂迷偏愛哪類耳機，Full Score One都能充分展現它們的潛力，呈現出最細膩動人的音樂細節。

為實現這一目標，Full Score One採用自家研發的True Transient Technology（TTT）真實瞬態技術，大幅提升放大器的反應速度，縮短輸出電壓的上升時間，並保證極高的回轉率。無論音量大小，比如小鼓的敲擊或結他弦的撥動，都能將細節完美再現。TTT只需一鍵開關，用家可隨心調整聆聽體驗。在電路設計方面，它採用元件分立的模擬放大電路，信號路徑上沒有任何集成電路，大大降低失真和干擾。另值得一提的是，Full Score One採用無風扇設計，即使長時間工作也能保持安靜。●

Austrian Audio Full Score One規格

輸入：XLR / RCA

阻抗：100kΩ

耳機輸出：2×6.35mm，1×4-PIN XLR

最大轉換速率：200 V/µs

上升時間：0.25µs（TTT開啟）

額定功率：220-250V~ / 110-125V~，50/60Hz

體積／重量：220×265×65mm／2.8kg

售價：$12,860

查詢：3971 0242（DMA 泛音）