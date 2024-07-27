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EVERSOLO DMP-A8 對接網絡音頻 「數碼化」傳統音響

【明報專訊】隨着串流音樂服務興起，愈來愈多樂迷開始透過手機、平板電腦等智能設備來享受音樂。但對於那些擁有高端傳統音響系統的發燒友來說，如何在保留原有設備的同時，又能跟上數碼音樂潮流，成為了一大難題。EVERSOLO推出的串流播放裝置DMP-A8，正是為解決這一痛點而生。

DMP-A8是一款功能強大的網絡音頻接收器，能夠將你手機、電腦或NAS（網路儲存伺服器）上的音樂，通過Wi-Fi或有線網絡傳輸到你的Hi-Fi系統。通過它，可以輕鬆將傳統音響設備「數碼化」，將原本封閉的音響系統連接到互聯網的海量音樂資源中。DMP-A8賣點之一，是對各種音樂串流服務的廣泛支援，不僅兼容主流的Spotify、Tidal、Qobuz等平台，亦能無縫對接AirPlay、Roon、UPnP等音樂傳輸協議。無論鍾情於何種音樂服務或播放方式，DMP-A8都能輕鬆對接，讓你隨心所欲地享受音樂。

作為一款面向發燒友的高端播放器，DMP-A8在音質上絕不妥協。它採用ESS的旗艦級ES9038PRO DAC晶片，搭配高品質線性電源，能夠將數碼音頻信號解碼為最純淨的模擬音頻輸出。無論是PCM還是DSD格式都能完美駕馭，帶來出色的解析力、動態和聲場表現。除了一流的硬件，DMP-A8也注重操控體驗，用家能通過機身上的觸控屏幕，或配套的手機App來控制播放。大尺寸的彩色顯示屏清晰呈現歌曲信息，配合簡潔直觀的操作界面，能夠輕鬆管理播放列表和設置個性化偏好。●

EVERSOLO DMP-A8規格

屏幕：6吋1280×480觸控LCD

連接：對應最高4TB SSD

無線連接：Wi-Fi、藍牙5.0、AirPlay、DLNA

有線連接：HDMI eARC、LAN、RCA線路輸入、光纖、USB-A

體積／重量：338×248×90mm／7kg

售價：$16,400

查詢：2717 8131（Peng Bo）

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