Cambridge Audio Evo One 萬用無線串流揚聲器 14單元列陣 靚聲大包圍

蜂窩結構面板保護單元

Cambridge Audio新作Evo One，在早前的香港高級視聽展中首次公開亮相。這款無線串流揚聲器由Red Dot Design Awards得獎設計師Ged Martin操刀設計，延續品牌一貫的極簡復古美學，線條簡潔流暢。精美的胡桃木飾面賦予非常獨特的質感，與蜂窩結構面板完美融合，不僅保護內部單元，更讓音樂暢通無阻地傳遞到房間每個角落。

700W放大器驅動 立體感如置身現場

14個驅動單元的完美佈局，是Evo One卓越音質的關鍵。4個絲質高音、4個鋁質中音和6個大尺寸低音單元，在機身的前、側、後方精心排列，在700W功率放大器的驅動下，打造出寬廣、飽滿而細膩的立體聲場。無論用家身處房間何處，都能感受到震撼的音質表現，彷彿置身現場。

Evo One在音樂串流的兼容度同樣亮眼。新一代StreamMagic模組支援市面上幾乎所有主流的串流音樂服務，如Spotify、Tidal、Qobuz等。用家可以透過Wi-Fi、藍牙、AirPlay 2或Google Cast，輕鬆將手機、平板中的音樂傳輸到無線揚聲器。內建的Roon Ready功能，讓Evo One與用家的音樂收藏完美整合。

可連接電視、黑膠唱盤

透過功能豐富的連線，讓Evo One不僅僅是一台音響，更能成為家庭娛樂系統的核心。它可以經HDMI eARC界面連接電視，為用家的影音體驗注入澎湃動力；內建的黑膠唱頭放大器可接駁唱盤，呈現黑膠音樂的溫暖質感；加上光纖、USB等輸入，滿足各種數碼音源的連接需求。

Evo One不但功能多多，而且容易操作。6.8吋彩色屏幕可根據用家喜好，顯示專輯封面、時鐘或復古風格的VU儀表；配合直觀的觸控界面和附送的遙控器，操作簡單方便。用家還可以下載手機程式StreamMagic，客製化Evo One的音色。7段EQ均衡器提供了多種預設和手動調整選項，而房間優化功能則可根據聆聽環境，精細調校聲音。無論追求純粹的原音重現，還是渴望強勁飽滿的低頻效果，Evo One都能完美滿足。●

Cambridge Audio Evo One規格

驅動單元：14個

功率：700W

屏幕：6.8吋1280×480LCD

支援音樂格式：WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD（DSF和DFF）、WMA、MP3（CBR和VBR）、AAC、HE AAC 和AAC+（CBR和VBR）、OGG Vorbis

無線連接：Wi-Fi、藍牙5.1 A2DP、AirPlay 2、Google Cast

有線連接：HDMI eARC、LAN、RCA線路輸入、MM黑膠唱機、光纖、USB-A

體積／重量：675×129×290mm／14.5kg

售價：$11,800

查詢：2882 4000（Cambridge）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

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