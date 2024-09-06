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「西太后」衣櫥珍藏 穿出跨世代文化

【明報專訊】在2022年逝世的時裝設計師Dame Vivienne Westwood，不單是英國時裝創革的典範，亦是punk文化崛起的重要人物。有別於其他當代時裝設計師常常穿著其他品牌設計示人，如Dior男裝創意總監Kim Jones謝幕時穿著Miu Miu，又或是Karl Lagerfeld瘦身後穿上Hedi Slimane設計的Dior Homme，Vivienne Westwood只穿著自家設計。早前佳士得倫敦舉行Vivienne Westwood: The Personal Collection拍賣，當中Westwood的個人收藏可說是她「真迹中的真迹」，讓大家更深入了解她的設計精髓和同期時裝文化的演變。

整個系列涵蓋Vivienne Westwood 40年來的個人服飾，並由其丈夫兼品牌創意總監Andreas Kronthaler精選200多件項目，分為現場和網上拍賣，合共籌得754,488英鎊（約7,764,436港元），分別惠及The Vivienne Foundation、國際特赦組織（Amnesty International）和無國界醫生，另設專為綠色和平籌款而設的THE BIG PICTURE-Vivienne's Playing Cards拍賣。

新生代體驗1980、90s街著文化

Vivienne Westwood原名Vivienne Isabel Swire，1941年生於英國中部Derbyshire，在1958年遷居倫敦，並與英國punk風潮元祖之一Malcolm McLaren合作；1971年開設小店Let it Rock，既為punk代表樂團Sex Pistols製作歌衫，將時裝與音樂連成一線，亦成為將地下文化帶入主流的反建制代表。作品不單對後起設計師如Alexander McQueen等帶來啟蒙，其文化影響力亦遍及亞洲，如日本漫畫家矢澤愛筆下風靡全球的漫畫作品NANA，不少造型均向Vivienne Westwood致敬。這股跨文化、跨世代的影響力，亦奠定了藏品的價值。參與網上拍賣的競投者，有三分之一為千禧世代（millennials），約百分之九為Z世代（Gen Z），可見競投的並非純粹punk文化懷舊者，而是有意體驗原裝1980、90年代街著文化的新生代。

身體力行推動世界改變

眾多拍賣品中歷史最悠久的，是來自1983/84秋冬Witches系列的藍色套裝，有別於過往的punk系列設計，她在這季以巫術為靈感，用上有如獸齒的鈕扣，大而尖的肩膀設計亦是當中特色。這個系列也是她與設計師兼音樂人Malcolm McLaren最後一季合作，別具象徵意義。拍品中也有她首次用上Harris Tweed的1987/88秋冬系列，又或是她在1989/90秋冬Voyage to Cythera系列中的腰封設計。

另有拍品見證了一些重要時刻：如Naomi Campbell在1993/94秋冬時裝騷上「貓行燒鬚」，在天橋跌倒時穿著的同款Anglomania寶藍色絲絨短身外套，又或是Vivienne Westwood在2006年受勳時所穿的2006春夏Active Resistance To Propaganda系列黑色長裙，富紀念價值。

假若要用兩字來描述Vivienne Westwood的一生，該是「改變」。由建立punk形象，到後期致力推動環保，她一直希望能推動世界改變，一如時裝紀錄片Westwood: Punk, Icon, Activist中的片段：她在2015年春夏系列騷舉行前3天，選擇了到英國首相府作Talk Fracking示威（以壓裂方式開採頁岩氣的爭議），而非處理即將舉行的時裝騷。

修修補補 跟衣物一起老去

作為時裝設計師的她，並沒有時常換造型，反之以自身實踐其經典名句：Buy less, choose well, make it last（買少一點，選好一點，穿久一點），拍賣中有不少項目也讓人看到此理念，例如焦點拍品2011年春夏GAIA, is the only one系列中的冰藍色灰姑娘款式服裝。主理是次拍賣的佳士得銷售和私人收藏部主管Adrian Hume-Sayer分享：「這個另設空間展示的藏品，以芭蕾舞灰姑娘舞蹈服為靈感。細看時，會發現腰間有不少修補痕迹，看似是設計的一部分，但實際上是因為Westwood本人不時穿上，穿得多自然有破損，再由她親手修補。不同顏色的縫線，能讓大家細察出不同時期的修補痕迹。」

2002/03年秋冬Anglophilia系列中的橙紅闊身機師褸，是她踏單車穿梭倫敦時經常穿著的造型。細看服裝會發現右邊針織手袖有不少破孔，那是她為了方便手指能穿過手袖握緊單車手柄而刻意「日久失修」。2004/05年秋冬Exhibition系列中的不對稱啡色燈芯絨套裝是她另一件常見的單車造型，而據她丈夫Andreas Kronthaler指出，那也是她眾多拍賣收藏品中的最愛。

雖然拍賣已完結，但網上設有虛擬展覽讓大家重溫Vivienne Westwood的經典造型，另上載了合共240頁的收藏目錄圖冊（bit.ly/3YZmFl7），讓大家能仔細比讀。

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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