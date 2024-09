「西太后」衣櫥珍藏 穿出跨世代文化

整個系列涵蓋Vivienne Westwood 40年來的個人服飾,並由其丈夫兼品牌創意總監Andreas Kronthaler精選200多件項目,分為現場和網上拍賣,合共籌得754,488英鎊(約7,764,436港元),分別惠及The Vivienne Foundation、國際特赦組織(Amnesty International)和無國界醫生,另設專為綠色和平籌款而設的THE BIG PICTURE-Vivienne's Playing Cards拍賣。

新生代體驗1980、90s街著文化

Vivienne Westwood原名Vivienne Isabel Swire,1941年生於英國中部Derbyshire,在1958年遷居倫敦,並與英國punk風潮元祖之一Malcolm McLaren合作;1971年開設小店Let it Rock,既為punk代表樂團Sex Pistols製作歌衫,將時裝與音樂連成一線,亦成為將地下文化帶入主流的反建制代表。作品不單對後起設計師如Alexander McQueen等帶來啟蒙,其文化影響力亦遍及亞洲,如日本漫畫家矢澤愛筆下風靡全球的漫畫作品NANA,不少造型均向Vivienne Westwood致敬。這股跨文化、跨世代的影響力,亦奠定了藏品的價值。參與網上拍賣的競投者,有三分之一為千禧世代(millennials),約百分之九為Z世代(Gen Z),可見競投的並非純粹punk文化懷舊者,而是有意體驗原裝1980、90年代街著文化的新生代。

身體力行推動世界改變

眾多拍賣品中歷史最悠久的,是來自1983/84秋冬Witches系列的藍色套裝,有別於過往的punk系列設計,她在這季以巫術為靈感,用上有如獸齒的鈕扣,大而尖的肩膀設計亦是當中特色。這個系列也是她與設計師兼音樂人Malcolm McLaren最後一季合作,別具象徵意義。拍品中也有她首次用上Harris Tweed的1987/88秋冬系列,又或是她在1989/90秋冬Voyage to Cythera系列中的腰封設計。

另有拍品見證了一些重要時刻:如Naomi Campbell在1993/94秋冬時裝騷上「貓行燒鬚」,在天橋跌倒時穿著的同款Anglomania寶藍色絲絨短身外套,又或是Vivienne Westwood在2006年受勳時所穿的2006春夏Active Resistance To Propaganda系列黑色長裙,富紀念價值。

假若要用兩字來描述Vivienne Westwood的一生,該是「改變」。由建立punk形象,到後期致力推動環保,她一直希望能推動世界改變,一如時裝紀錄片Westwood: Punk, Icon, Activist中的片段:她在2015年春夏系列騷舉行前3天,選擇了到英國首相府作Talk Fracking示威(以壓裂方式開採頁岩氣的爭議),而非處理即將舉行的時裝騷。

修修補補 跟衣物一起老去

作為時裝設計師的她,並沒有時常換造型,反之以自身實踐其經典名句:Buy less, choose well, make it last(買少一點,選好一點,穿久一點),拍賣中有不少項目也讓人看到此理念,例如焦點拍品2011年春夏GAIA, is the only one系列中的冰藍色灰姑娘款式服裝。主理是次拍賣的佳士得銷售和私人收藏部主管Adrian Hume-Sayer分享:「這個另設空間展示的藏品,以芭蕾舞灰姑娘舞蹈服為靈感。細看時,會發現腰間有不少修補痕迹,看似是設計的一部分,但實際上是因為Westwood本人不時穿上,穿得多自然有破損,再由她親手修補。不同顏色的縫線,能讓大家細察出不同時期的修補痕迹。」

2002/03年秋冬Anglophilia系列中的橙紅闊身機師褸,是她踏單車穿梭倫敦時經常穿著的造型。細看服裝會發現右邊針織手袖有不少破孔,那是她為了方便手指能穿過手袖握緊單車手柄而刻意「日久失修」。2004/05年秋冬Exhibition系列中的不對稱啡色燈芯絨套裝是她另一件常見的單車造型,而據她丈夫Andreas Kronthaler指出,那也是她眾多拍賣收藏品中的最愛。

雖然拍賣已完結,但網上設有虛擬展覽讓大家重溫Vivienne Westwood的經典造型,另上載了合共240頁的收藏目錄圖冊(bit.ly/3YZmFl7),讓大家能仔細比讀。

文:Dawn Hung

設計:賴雋旼

編輯:梁小玲

