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引共鳴勝講大道理 童書佈局藏心思 不止平面說故事

【明報專訊】開學一周，功課已經排山倒海，好不容易兵來將擋，父母購來的補充練習還是防不勝防。「孩童只盼望歡樂／大人只知道期望」，望子成龍的父母往往為孩童代答他們的需要，看一本兒童書也期望有所得着，學乖、學英文、學新知識。學習以外，較少香港家長在意的是，閱讀童書又能否為兒童帶來樂趣？童書繪者Jovis Cy不甘裹足不前，特意赴台灣學習兒童文學，最大得着是——創作童書是自由的。

童書可以是什麼模樣？它不必一本正經，它不必是功課和補充練習的延伸。美國作家Naomi Danis和繪者Cinta Arribas創作《我討厭每個人》（I Hate Everyone），單看書名已感覺厭世，可是為何童書就要迴避負面情緒？書中小女孩在生日派對說着所有她不喜歡的事，她討厭每個人，討厭大家唱歌、說笑、擁抱、分享。厭世小女孩的話反而引起懸念，讀者不禁問道為什麼？日本童書作者吉竹伸介的《尿尿太郎》，便藉小便來說故事——小男孩每次去完廁所，內褲都會濕了一塊，於是他四周問人，尋找跟自己一樣的人，最後小男孩覺得內褲濕掉不是一件煩人的事，原來他爺爺小便後內褲也會濕掉。

創作講圖文互補 繪者赴台念兒童文學

吉竹伸介是Jovis創作路上的參考對象之一，她曾在童書出版社工作，現以自由身接獲童書相關工作。在出版社時，她擔任書籍排版設計師，起初工作是將台灣和日本出版的童書，改為港版封面，譬如文字改為香港用語；有時涉及大改動，她就需要繪畫新的插圖。久而久之，出版社老闆也讓她嘗試繪畫自家出版的童書。

編輯收到作者稿件後校對，然後落版，向Jovis交代每一頁需要繪畫的內容。合作慣了，後來她先畫草稿和分鏡，向編輯建議版面順序和圖文配搭，「某版只有普通背景加一些字，他（編輯）會覺得不夠豐富，因為你沒有了圖，他未必會接受，但是我會慢慢跟他們談」。有時她能夠跟作者直接溝通，曾提議某些版面不用文字，單靠圖像去表達故事中的時間過渡；她亦有機會參與到規劃童書故事的工作。

可是，她漸漸發現「文字跟圖像創作者有時候腦子未必是一樣的」，例如「小明吃飯」，簡單4個字已有不同演繹，圖像上可以只特寫吃飯的口亦能表達；甚或滑板和滑板車，當要繪畫出來時，兩者差天共地。不過，繪本圖文互補的關係可以是創作時的難題，也可以是創作的特色。Jovis舉例，樂施會出版的《神奇小盒子》講述香港劏房家庭，文字從小孩角度呈現他如何理解自己家庭，譬如他形容爸爸上班很威風，對付垃圾蟲，所有壞人都怕他；圖畫則揭露現實，爸爸是一名清潔工人，人們都嫌棄他而走開，在孩子眼中卻是家中英雄。

筆下宋皇臺站文物擬人 難民故事要求真

2019年離開出版社後，Jovis為了學習跟文字創作者溝通，遂到台灣修讀兒童文學。進修期間，她參考《神奇小盒子》圖文互補的做法，創作了《下一站……》。《下一站……》是「躍變．龍城——九龍城主題步行徑」計劃的衍生繪本，計劃邀請多名插畫家創作九龍城相關的繪本。Jovis當時收到的題目是「宋皇臺」，最直觀的做法是講述宋皇臺的歷史，不過資源有限，她並未選擇考究歷史的創作方向，反而倒過來想像，用擬人化方式表現宋皇臺站文物被發掘出來的經歷，以文物為第一人稱的敘事手法，也讓人想起今年柏林影展金熊獎得主《回歸達荷美》（Dahomey）。在這個繪本故事中，文物被挖出來後，有人替它們度高、磅重、檢查，最後被送到一個寫着篆書「木」字的地方，原來就是現實中展出文物的宋皇臺站。

由聯合國難民署委託Jovis創作的《納迪瑪難民營奇遇記》系列，相較她在出版社時有較大自由度。因為故事有關南蘇丹難民，委託方提醒她一些注意事項，譬如留意南蘇丹難民的衣著、食物和生活環境，「處理這些真實議題，（繪畫時）真的一定要跟隨現實那個畫面」。對她來說，繪畫南蘇丹難民的食物是最大難關。後來她找到一個住在美國的南蘇丹人的博客，詳細說明南蘇丹人飲食習慣、家鄉菜，甚至南蘇丹人生日時吃什麼慶祝。

創作《下一站……》和《納迪瑪難民營奇遇記》系列時，Jovis也在求學的「國立臺東大學」兒童文學研究所接觸到各式各樣的兒童文學，既有傳統的學習寫故事、圖畫書研究、圖畫書演變分析、西洋兒童文學史，也接觸到動畫和兒童文化等，她在兒童文化的課就以扭蛋為主題，研究自身小時候接觸過的事物。對她來說，更重要是有機會落手做實驗和創作，「學校經常鼓勵我們做很多實驗，那些教授都說『你先做吧，（如果）你做了行不通，也只是自己行不通而已』」。

立體畢業作只製10套 成本問題難出版

研究所曾邀請台灣紙藝師洪新富，教授學生製作立體書。他曾出版《立體書創作手冊》，展示72種立體書機關，並擁紙藝專利。大師班時，洪新富教授學生幾種立體書的機關，譬如最簡單的矩陣，打開立體書時是一個L字形的梯級。學好基本功後，每個人就要想辦法完成心目中的立體機關，同時也可以請教洪新富。不過洪新富總是鼓勵學生「亂剪」，「他說『你現在問我的問題，可能我也不懂，我也不知道。我們一起剪，看看剪不剪得到』」。

Jovis的研究所畢業作品《香港的日與夜》主題是茶樓和茶餐廳，講述香港的飲食文化。《香港的日與夜》學習了洪新富的立體書機關，《日》有個機關是兩個正方體支撐上方的圓桌，當打開時就是一張點心枱。這套畢業作品在香港印刷，一書兩冊，只做了10套，她誠言因為成本問題，很難正式出版。譬如打開書中的點心車會有聲音，她需要逐個發聲芯片放入書中，逐本測試，「我只是做這10套，已經用了很多時間，在外面要做這件事其實是很難的。人手是困難的，然後是印刷成本的問題、時間的問題，印出來有沒有人買也是一個問題」。

「它（童書出版）始終是一個生意。」Jovis說出版社必須看書籍銷量，銷量往往視乎市場品味。她觀察，香港家長傾向着重教育功能的童書，從前工作的出版社也多出版知識類型的童書，追求教育意義，「看故事也要學到大道理」。但她認為，童書未必需要講深奧的道理或知識，反而內容跟讀者共鳴和交流，若兒童看完之後能夠抒發情感和學習應對新情緒，「我覺得這樣已經很夠」。香港並非沒有這類型童書，譬如劉清華和林建才創作的《電車小叮在哪裏？》和《渡輪小星的祕密之旅》，創作者的腦袋是自由的，出版社又是否願意放手一試？

文：嚴嘉栢

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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