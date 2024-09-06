明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 建築

建築史學家藤森照信 以童心搭起人文趣味

【明報專訊】記得當初第一次走進藤森照信的建築——草屋根，即時的反應是「怎麼會有如此特別的建築物？」那是一種近乎走進童話世界中的體驗。無論是建築形態還是物料質感都不是我們常見的，但卻有種熟悉親切的氛圍，充滿趣味亦帶點神秘，這就是藤森照信的建築。

建築老頑童的童話創造

藤森照信有「建築界老頑童」之稱，出生於日本諏訪湖東南方以農業為主的鄉村，自小住在茅草屋頂的木造房子。他曾憶述童年就讀幼稚園的時候，老師叫大家選擇喜歡的位置坐下，他並沒有跟同學一樣選擇教室裏的桌椅，而是坐在看得到外面景色和農田的窗沿上。這種跳脫常規和親近自然的想法，或許從他小時候就開始萌生。

長久以來藤森照信都是以建築史學家為大家所熟悉，但機緣巧合下他遇到老家的朋友，得知其希望建造一座保存古老文物史料的建築，並決定親自操刀設計該座神長官守矢史料館。從過往的訪問文章得知，他當初是這樣對客戶說道：「那可能會是一棟奇特的建築物喔！」比起預期的普通水泥倉庫建築，最終的設計帶有莫名的歷史感和趣味。自此之後，他陸續建成了許多跳脫常規的建築，每次都讓人非常驚喜。

藤森照信較近期的作品——多治見市馬賽克磁磚博物館，就充分展現了老頑童重視趣味的風格。多治見市盛產磁磚及陶泥產品，他便將土的意象設計成一座巨型的山，遊人在綠草叢中經過蜿蜒的小路慢慢往下走到細小的入口，拾級而上透過每層的展覽體驗馬賽克製作。到達頂層時，迎接大家的是用馬賽克砌成、蜘蛛網狀的藝術天窗，整個遊歷的過程像是翻開童話書，每一頁都帶來新奇愉快的想像。

自然的物料和工藝的展現

要說藤森照信最為人熟知的項目，就必須提及近江八幡的La Collina。與其說這是蛋糕品牌的旗艦店，不如說是一個與自然共生體驗生活的樂園。由入口開始就已經盡眼綠草如茵，面前是一座融入周遭山巒起伏環境的山形建築——草屋根。它的屋頂種滿了綠草，外牆是泥土塗料，支柱的材料看起來是原木，這種奇妙又自然的組合將建築與環境融為一體，讓遊人連步伐都輕盈起來。

園區中除了草屋根外，亦有銅屋根、栗百本、草迴廊等數座大大小小的建築，圍繞着中央種滿稻米的田野。穿過草迴廊，欣賞着自然的美景，更會發現遠處有幾座土塔，並藏有小小的木門，就像是童話世界的小房子一樣。

碰建築學禁忌 追尋人類本質

藤森照信對於自然物料一直深感興趣，他曾經提到在現代抗震和條例的要求下，要做到完全自然的結構是不太可能的。而因為建築學往往追求表裏如一，誠實展現結構，在極大的掙扎下，為了造出這種特殊的想像，他決定勇敢地觸碰建築學近乎「犯罪」的禁忌，將自然的外皮包裹着內裏的現代混凝土和鋼結構，並透過外牆的職人工藝，去做出不被發現的「完美犯罪（perfect crime）」。這種對於自然物料的執著，為我們的世界帶來了很不一樣的建築體驗。

藤森照信作為建築歷史學家，經常遊歷世界各地，也深入了解由古到今的建築形態。他的設計有着獨特的歷史感，有人稱他的建築屬於民俗鄉土甚至遠古建築的現代版，但似乎未能準確地形容這種特色。或許藤森老頑童不屬於任何年代，也不是對過去的重現，而是一種連結了人、文明、歷史和自然，超越了現存建築形態的理解，追尋人類本質（humankind）的存在。

文、圖：泰迪斯、查龍

（廣東話Podcast「建築宅男」主持）

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 建築]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞