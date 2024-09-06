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Voguing放膽展自我 另類舞台尋歸屬

【明報專訊】談到共融藝術，通常都會想到傷健人士。去年由社區文化發展中心主辦的首屆「香港國際共融舞蹈節」，就邀請過聾人舞團、輪椅舞者等不同藝術家參與。今年舞蹈節來到第二屆，以「為全人健康而舞」為主題，主辦者認為不止身體能力要共融，心理方面也不能忽視，因此邀請Voguing舞者辦工作坊，不論性向和性別，所有人均可綻放自我的甫士（pose）。

2024年的香港，對不同背景、興趣和能力的人士夠包容嗎？Voguing舞者KenKen Elle說，已比從前進步許多。中學時KenKen未確定自己的同性戀取向，卻因體態柔媚，被同學取笑。十數年過去，他透過Voguing找到自我，不止肯定性取向，還完全擁抱所有身心特質。他說共融是「毫無界線，做任何理想的自己」。

誇張真摯舞蹈抒內心鬱結

Voguing源自美國紐約哈林區舞廳，當地非裔及拉丁裔同志社群，因膚色和性向不被主流接納，形成志同道合、被稱為「House」的社群，在「Ballroom」比賽活動中跳誇張但真摯的舞蹈，抒發內心鬱結。KenKen說，這種舞種的名字起源有多種解釋，有說法指「（非裔及拉丁裔囚犯）在監獄裏面沒什麼事可做，就翻Vogue雜誌來看，覺得甫士靚就跟住擺。Vogue也是時尚的意思，他們不斷擺甫士，所以加個『ing』在後面」。後來愈來愈多LGBTQ+人士加入，自成一種文化，組成更多不同的House；KenKen名字中的「Elle」就是他的House。

KenKen在大學留學台灣期間認識Voguing，及後再到美國進修。他在本港推廣這種舞種已有7年，不時舉辦如「落club、去party」般的Ballroom活動。Voguing發源之初，舞者會裝扮和模仿自己喜歡的藝人（如麥當娜（Madonna））跳舞，之後再形成不同Ballroom主題和比賽項目。在活動中，舞者需要在不同方面爭艷，但比賽志不在勝負，而是讓人在活動中找到社群歸屬。

「就好比在『Realness』這種比賽類別中，舞者要飾演指定角色；有個叫『Fem Queen』的項目，讓正在過渡期的跨性別女生學做女生。」不少人以「pass」形容，跨性別人士得到旁人肯定為普通「女生」或「男生」的狀態；主流社會中，他們常被異樣看待，不知如何才能pass，也怕不pass時難受。KenKen指，在跳Fem Queen時，跨性別女生可以放膽嘗試，更有同伴教導如何改進，甚至分享生活心得，互相扶持。

無懼異樣眼光 「人人可投入舞池」

他中意的Voguing風格「Vogue Fem」包括「Hands Performance（手部表演）」、「Catwalk（貓步）」、「Duckwalk（鴨步）」、「Floor Performance（地板表演）」和「Spin and Dip（旋轉及落地）」。要跳得標準，台灣樂壇天后蔡依林、香港歌手陳凱詠都需苦練。不過，舞蹈不會把人拒之門外，不懂跳舞的人仍可裝扮一新，到Ballroom做觀眾，跟着律動；這種文化的真義，在於有一班人一起裝扮得花枝招展，不怕另類眼光，毫無歧視。也有項目不為鬥舞，如「Face」要比誰人面部裝扮最美，「Nails」比併何者指甲塗得最靚。但何謂美麗？KenKen說頗主觀，但更好的定義是「站在台上自信釋放自己，表達自己內心一面」。

接下來一個多月的舞蹈節中，社區文化發展中心、BEYOND Bollywood及香港逸東酒店還將合辦多場工作坊、舞台展演和主題展覽，舞種涵蓋包括親子接觸（Contakids）、Waacking、和傷健人士另類舞蹈。早前KenKen與報名參加Voguing工作坊的學員共舞，有的學員是唐氏綜合症人士，也有的可能是視障、聽障，或輪椅使用者。講求四肢靈活伸展又要屈曲的舞蹈，是否也適用於傷健人士？他說沒問題，「當然有些動作未必做到，但重要是enjoy，每個人都一樣可投入舞池」。

2024第二屆香港國際共融舞蹈節

詳情：bit.ly/3TihWYb

文：梁景鴻

[開眼 藝述速遞]

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