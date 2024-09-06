明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

東盟電影節2024 牽線文化交流 探討多元議題

【明報專訊】共同創作、共同感受，電影把香港和東盟各國牽成一線。第二屆東盟電影節昨天（5日）正式開幕，今年電影節首次齊集來自10個東盟國家、超過20部電影，分別在亞洲協會香港中心、M+戲院等放映，供市民免費登記入場。主辦方「香港-東盟協會」亦邀請不少入選電影的導演、演員來港出席映後座談會，與本地青年及在港就學的東盟學生分享所思所感。

巧用轉描動畫 對應角色經歷

入選電影節的菲律賓電影《身體拼圖》（The Missing），內容主要講述男主角Eric因叔叔突然離世，而勾起他未曾撥開的童年陰霾。電影巧用大量轉描動畫（rotoscope）技術，意指根據實景鏡頭逐幀描摹繪製成動畫。導演卡爾約瑟帕帕（Carl Joseph Papa）受訪時指，他開始寫劇本時，便決定用轉描動畫作為表達手法，「我認為它很好地補充角色的精神狀態，因為轉描動畫帶來一定程度的混亂，你會質疑事物是否真實」。卡爾認為這正與Eric的經歷互相呼應，電影中Eric經常看到有外星人逐一搶走他身體各個部分，包括嘴巴、左眼、右手、右耳，甚至陰莖。但這些畫面只有Eric看到，其他人都看不到。幸而，在努力掙脫陰霾、完成身體拼圖的路上，Eric有母親和同性伴侶Carlo的陪伴。Eric「找回」身體部分，包括嘴巴後，跟母親、Carlo說了一句「There's something I need to tell you.」，電影便戛然而止，留待觀眾想像、細味。

然而，時長約90分鐘的電影，如果所有轉描動畫都由一個動畫師負責，可謂是「不可能的任務」，所以《身體拼圖》的設計團隊約有90人，可想而知動畫風格統一成了一大難關。卡爾坦言遇到最大的困難就是要每名動畫師都以相同的方式繪製，因此卡爾和首席動畫師共同制定一份指南，以便所有動畫師跟從。

業餘製作電影 望未來入選奧斯卡

卡爾本職是軟件工程師，但他自小喜歡看電影，尤其是動畫電影，所以在高中時便開始撰寫劇本。本職工作的薪金便存下來買電腦和相機，進而實現自己的導演夢。2012年，卡爾帶着短片作品The Princess, the Prince and Marlborita首踏電影舞台，《身體拼圖》則是他第3部動畫劇情電影。卡爾回想，劇本初稿在2020年已經完成，後來因新冠疫情，延至2022年底開拍，並在2023年7月完成所有拍攝和後期動畫製作。

《身體拼圖》是菲律賓首部提交角逐奧斯卡最佳國際影片的動畫電影，然而遺憾未能入選。卡爾說：「我們國家已經提交很多年都仍未入選，也許將來我們會入選。」當得知《身體拼圖》獲選為國家代表，卡爾感到興奮和榮幸，因為他認為這是很好的方式來展示動畫電影仍然活躍於菲律賓。卡爾想跟所有準備在東盟電影節觀賞《身體拼圖》的觀眾說：「《身體拼圖》是一部我們用最大的關懷、愛和誠意製作的電影，希望給觀眾，特別是全世界所有的『Eric』一個擁抱。」

從國際視野探討性小眾議題

另一部入選電影、來自柬埔寨的《甘蔗寶寶》，是加拿大導演Alex Dacev首次執導的電影。2014起，Alex便扎根在柬埔寨，為不同電影擔任攝影師。這次，Alex嘗試從國際視野探討性小眾議題，電影講述跨性別模特Chiva計劃出國進行變性手術，然而面對突如其來的家庭問題，Chiva陷入兩難的自我叩問。我們且看Alex如何用劇本、鏡頭，說出一個含蓄而敏銳的故事。

東盟電影節至9月28日閉幕，電影類型涵蓋場面刺激的槍戰搏擊、驚悚懸疑的監獄秘密，到錯綜複雜的家庭關係、時空交錯的恩怨情仇，邀請觀眾在這個9月一同感受東盟電影的魅力。

東盟電影節2024

日期：即日至9月28日

詳情：bit.ly/3TdtBHS

文：譚雅詩

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞