東盟電影節2024 牽線文化交流 探討多元議題

巧用轉描動畫 對應角色經歷

入選電影節的菲律賓電影《身體拼圖》(The Missing),內容主要講述男主角Eric因叔叔突然離世,而勾起他未曾撥開的童年陰霾。電影巧用大量轉描動畫(rotoscope)技術,意指根據實景鏡頭逐幀描摹繪製成動畫。導演卡爾約瑟帕帕(Carl Joseph Papa)受訪時指,他開始寫劇本時,便決定用轉描動畫作為表達手法,「我認為它很好地補充角色的精神狀態,因為轉描動畫帶來一定程度的混亂,你會質疑事物是否真實」。卡爾認為這正與Eric的經歷互相呼應,電影中Eric經常看到有外星人逐一搶走他身體各個部分,包括嘴巴、左眼、右手、右耳,甚至陰莖。但這些畫面只有Eric看到,其他人都看不到。幸而,在努力掙脫陰霾、完成身體拼圖的路上,Eric有母親和同性伴侶Carlo的陪伴。Eric「找回」身體部分,包括嘴巴後,跟母親、Carlo說了一句「There's something I need to tell you.」,電影便戛然而止,留待觀眾想像、細味。

然而,時長約90分鐘的電影,如果所有轉描動畫都由一個動畫師負責,可謂是「不可能的任務」,所以《身體拼圖》的設計團隊約有90人,可想而知動畫風格統一成了一大難關。卡爾坦言遇到最大的困難就是要每名動畫師都以相同的方式繪製,因此卡爾和首席動畫師共同制定一份指南,以便所有動畫師跟從。

業餘製作電影 望未來入選奧斯卡

卡爾本職是軟件工程師,但他自小喜歡看電影,尤其是動畫電影,所以在高中時便開始撰寫劇本。本職工作的薪金便存下來買電腦和相機,進而實現自己的導演夢。2012年,卡爾帶着短片作品The Princess, the Prince and Marlborita首踏電影舞台,《身體拼圖》則是他第3部動畫劇情電影。卡爾回想,劇本初稿在2020年已經完成,後來因新冠疫情,延至2022年底開拍,並在2023年7月完成所有拍攝和後期動畫製作。

《身體拼圖》是菲律賓首部提交角逐奧斯卡最佳國際影片的動畫電影,然而遺憾未能入選。卡爾說:「我們國家已經提交很多年都仍未入選,也許將來我們會入選。」當得知《身體拼圖》獲選為國家代表,卡爾感到興奮和榮幸,因為他認為這是很好的方式來展示動畫電影仍然活躍於菲律賓。卡爾想跟所有準備在東盟電影節觀賞《身體拼圖》的觀眾說:「《身體拼圖》是一部我們用最大的關懷、愛和誠意製作的電影,希望給觀眾,特別是全世界所有的『Eric』一個擁抱。」

從國際視野探討性小眾議題

另一部入選電影、來自柬埔寨的《甘蔗寶寶》,是加拿大導演Alex Dacev首次執導的電影。2014起,Alex便扎根在柬埔寨,為不同電影擔任攝影師。這次,Alex嘗試從國際視野探討性小眾議題,電影講述跨性別模特Chiva計劃出國進行變性手術,然而面對突如其來的家庭問題,Chiva陷入兩難的自我叩問。我們且看Alex如何用劇本、鏡頭,說出一個含蓄而敏銳的故事。

東盟電影節至9月28日閉幕,電影類型涵蓋場面刺激的槍戰搏擊、驚悚懸疑的監獄秘密,到錯綜複雜的家庭關係、時空交錯的恩怨情仇,邀請觀眾在這個9月一同感受東盟電影的魅力。

東盟電影節2024

