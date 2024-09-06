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開眼 文化特別版

盛事為何出了事

【明報專訊】「這也是展覽的一部分嗎？」走入「ART021 HONG KONG 香港廿一當代藝術博覽會」（ART021）會場，記者屢屢分不清哪些是藝術品、哪些不是。這個文藝盛事宏景甚高，美名全新藝博會模式，要帶動香港全城藝術氛圍；與展場僅用膠紙黏貼、掉下來的攝影作品，以及突兀外露的電源插頭，巧成對比。《開眼》獨家採訪ART021員工，以及曾負責盛事基金項目工作的獨立展覽顧問，探探盛事為何出了事。

ART021是上海的藝術博覽會品牌，2013年在上海首辦，其後進駐北京和深圳，在藝術商業圈內名氣頗盛。8月28日到9月8日，ART021首次在香港設展及舉辦公共項目，獲文體旅局「文化藝術盛事基金」資助，金額可達1500萬元。「主畫廊單元」即藝博會部分，選址於M+視覺文化博物館對面的富藝斯拍賣行，「影像單元」在亞洲協會舉辦，都在9月1日結束，但在維多利亞公園及藝穗會的「藝構之旅」仍在展期。

藝博會共有約40個參展畫廊。記者在開展首日（8月29日）受邀觀展，卻發現會場3樓展廳似乎仍在佈展：不少播放媒體藝術作品的熒幕，插頭外露，電線僅以膠紙遮掩，貼在地面，行走場內，要踮腳避開。

會場2樓設「保時捷『中國青年藝術家雙年評選』特別邀請展」，是ART021的公共項目。香港藝術家高倩彤的作品《從暗到光》一度裹白紙，隨後才拆封，呈現原貌。高倩彤的另件攝影作品《白寶貼照片》在開展第二天掉了下來，展牆皺紋膠紙吸引人注意；但當代藝術着重顛覆媒介和規範，或許這些情境，都是概念藝術？記者未敢肯定心中訝異。

原來此般感受非個例。曾負責盛事基金項目工作的獨立策展人容穎怡說，「去到現場會翻白眼」。藝術展覽佈置公司創辦人、身兼藝術家的Moore（化名）指會場狀態是「災難」：「香港（之前的）藝博會已經做得很成熟，我都很驚訝，為什麼今次有那麼多甩漏呢？」Moore跟本次開眼報道其他化名受訪者一樣，為避免影響未來工作或圈內關係，要求匿名受訪。

參與了盛事佈展工作的ART021員工Anthony（化名）向記者透露，「做出來效果不如內地ART021，但真的盡了全力，兩個月籌備期間同事們每天加班到10點、11點，必須完成很多很細的指標。只能說沒有用對統籌方式」。本來他以為香港ART021會跟上海的一樣，純粹做藝博會，結果要策劃藝術周、特展等等，對所有人都是未知挑戰。

ART021的野心不止在藝博會部分。社交平台小紅書上，ART021聯合創始人周大為留言回應網民質疑：「這不是一個單純的博覽會，我們也沒有賺任何錢。」早前周大為在《彭博》報道亦強調期望來賓跟交易脫鈎。只不過，他日前向本報記者總結成果時，仍以藝術品最高成交價近500萬元人民幣（至9月1日中午）作指標，可是未透露總成交額是否達過往場次10億元人民幣的規模。對廣受媒體正面報道的ART021，有兩個問題待人解答：這次盛事，做得算好還是差？如果做得算差，為何如此？

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

[開眼 文化特別版]

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