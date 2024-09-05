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high jewellery：珠寶工藝結合電腦科技 捕捉冰島千變萬化水美態

【明報專訊】你有到過冰島嗎？那裏自然景色豐富，極光以外，還有冰河湖、藍湖溫泉、黃金瀑布、黑沙灘等跟水源相關的自然風光。珠寶品牌Boucheron最新推出的高級珠寶系列Or Bleu，便以冰島的「水」的各種形態為靈感，在珠寶上重現冰島「水 」之靈動美態。

要數一個最具創意的高級珠寶品牌，Boucheron絕對值得上榜。品牌藝術總監Claire Choisne曾以醫療掃描技術掃描真實花朵製作 Fleur Éternelle永生花系列、將航太材質「氣凝膠」融入Contemplation高級珠寶中，甚至以石棉廢料轉化而成的無毒物料Cofalit製作珠寶。相比起來，今次將冰島美景幻化成佩戴在身上的Or Bleu系列可算是返樸歸真。

凝霜獨特形態 沿身體滑落

Claire Choisne在冰島水源散發的懾人力量和原始美中看到與高級珠寶的連繫：洶湧澎湃的瀑布令她聯想到閃爍的鑽石頸鏈，在翻滾的浪濤中她找到華美肩飾的靈感，而冰川深處的流水則成為冲刷雕琢的白水晶珠寶。她創作的Or Bleu系列26件高級珠寶，便結合傳統珠寶工藝和電腦科技，捕捉這些千變萬化的水美態。

其中Givre珠寶套裝捕捉凝霜的獨特形態，點滴成形的寒霜隨重力沿着身體滑落，變成精緻的髮飾、耳環、肩飾和戒指。珠寶以含蓄低調的金屬突顯珍珠、貝母和鑽石等珍貴元素。珠寶合共鑲嵌691顆珍珠，要挑選色澤如出一轍但大小各異的珍珠，難度極高。戒指採用滾珠軸承結構，確保各個部分向下垂墜，猶如晶瑩的融冰，呈現流淌效果。Ondes珠寶套裝（E）則捕捉水面漣漪的自然起伏，品牌創意工坊利用立體軟件模擬，確定頸鏈和兩枚戒指的大小比例。珠寶工匠以雕刻水晶重現漣漪，水晶下方以隱形方式鑲嵌4542顆圓鑽，每個漣漪的中心也鑲嵌一顆包鑲鑽石。

為水晶添上磨砂效果

散落在冰島黑沙灘上的冰塊，在陽光下閃閃發亮。Claire Choisne將這個畫面演繹成Iceberg 頸鏈和耳環，重現這些短暫的天然雕塑。工匠以噴砂技術為水晶添上磨砂效果，模仿散落海灘上的冰塊。工匠捨棄白金鑲爪鑽石的傳統方式，改為雕刻水晶並將寶石直接嵌入，並巧妙地隱藏鉸接組件，令頸鏈猶如懸浮一樣。部分水晶背後鑲嵌閃亮的密鑲鑽石，水晶放大效果令鑽光更璀璨。Eau Forte手鐲的靈感則源自海浪浸沒黑沙前的瞬間，工匠先在手鐲局部塗上耐酸蠟並蝕刻波浪圖案，然後將手鐲浸入酸性溶液，沒有塗上蠟的白金部分溶掉後便形成立體有致的白金波浪。手鐲另一邊綴上黑沙，塑造饒富動感的波浪。

集胸針和髮飾於一身的Vague珠寶向水的驚人力量致敬，同時呼應品牌1910年製作的鑽冠，靈感取材自葛飾北齋的經典作品《神奈川沖浪裏》。珠寶以脫蠟鑄造技術製成，工匠先以蠟塑造成理想形狀，再做成模，將蠟熔掉後把金液倒進模具成形，再將總重20卡的851顆圓鑽鑲嵌在白金上。同樣採用海浪形態設計的還有Eau Vive肩飾（F），以立體軟件設計，並由一塊長方形鋁材雕刻而成，模仿海浪拍打海岸時的情景。鋁材重量只有純金的八分之一，讓人能舒適佩戴。工匠將鋁材浸入鈀中，塑造深邃光澤，上方仔細鑲嵌鑽石。肩飾以強力磁石扣固定在衣服之上，確保活動自如。●

jewellery news：

環保珠寶盒兼具美觀實用

珠寶以外，Boucheron同樣重視儲存它們的珠寶盒。品牌在審視舊有珠寶盒設計時發現不少缺點，包括過大過重、共有12個款式、使用11種物料等，且無法回收。在專家和專業工程師協助下，品牌重新選擇原材料，只保留其中7款珠寶盒，並停用原有的11種物料，改以2種物料：可回收金屬鋁和天然羊毛氈製造。鋁常用於航空業、設計精品，它輕巧堅固、美觀悅目，但最重要的是能無限次回收和循環再用。羊毛氈物料柔軟耐用，能保護最精緻的設計，且不需以膠水或縫線固定，有助回收，品牌僅選用取得負責任羊毛標準（RWS）認證的羊毛。

採用可回收金屬鋁和天然羊毛

傳統珠寶盒常用上鉸鏈式盒蓋，當中用到不可回收的多件厚重金屬組件，新設計則以更簡單的開關系統取代，其設計靈感源自1980年代化妝盒，表面添上精雕細琢的祖母綠形切割圖案，美觀實用亦方便收藏。為貫徹環保設計，品牌同時以可重用綠色小袋取代傳統禮品包裝，小袋所用的棉花包含65%回收物料，獲得全球回收標準（GRS）認證。●

文：張曉冬

查詢：Boucheron 2612 2517（太古廣場店）

編輯：陳淑安

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相關字詞﹕可持續發展 Claire Choisne 冰島 高級珠寶

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